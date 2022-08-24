Урал-292: что внутри у самой крутой советской автомагнитолы и почему она была такой дорогой

На этой магнитоле закончилось аутентичное советское кар-аудио – после нее заводы полностью перешли на отверточную сборку китайских «балалаек», а после – и на заказы готовой продукции в Азии под собственным шильдиком. «Урал-292» остался в отечественной автоистории магнитолой-легендой, храня в себе немало загадок, главные из которых нам удалось раскрыть!

В принципе, купить автомобильный радиоприемник или даже магнитолу из распространенных народных семейств типа «Былина», «Звезда» или «Гродно» в СССР не было особенной проблемой – эта техника присутствовала на прилавках магазинах, и дефицит если и был, то не слишком острым. Правда, большинство автолюбителей с горечью осознавало, что советское «кар-аудио» лет на десять минимум отстает по технологиям и функциям от зарубежных вариантов. Это были маломощные в плане звука модели, зачастую монофонические, плохо удерживающие частоту аналоговой настройки в движении, трещащие от помех, порождаемых зажиганием, жующие кассеты… Делали их зачастую военные или околовоенные предприятия, не придающие особого значения качеству гражданской продукции.

Тем не менее под самый закат СССР одно из наших ведущих предприятий, плотно и давно занимающееся автомобильной аудиотехникой, как бы тогда сказали, «родило слона». Сарапульский радиозавод, несмотря на агонизирующую промышленность в частности и страну в целом, сделал мощный рывок умирающего льва и довел-таки до серийного выпуска впечатляющую для своего времени по функционалу и технологиям модель автомагнитолы «Урал-292».

Эта магнитола – совершенно уникальный артефакт советской промышленности в ее «автомобильно-аксессуарном» сегменте. Она на 100% и без какой-либо иронии находилась в тренде всех технологических достижений, использовавшихся иностранными производителями того времени! В ней практически не имелось никаких «совковых компромиссов», как может показаться поколению «зумеров». Даже дизайн ее был вполне на уровне: без изысков, но типичный для импортных аналогов, удобный и ничуть не устаревший для своих лет. Ничего подобного по функционалу советская промышленность не выпускала ни до нее, ни после!

Конечно, сказать, что модель вышла по срокам «нос к носу» с иностранными конкурентами, нельзя. Отставание все же имело место: «за бугром» точно такие же по функционалу и дизайну магнитолы стали массовыми раньше – но несущественно, буквально за несколько лет до появления «Урал-292». И эти несколько лет не были чем-то принципиальным – техника в те годы эволюционировала не столь стремительно, как в эпоху смартфонов.



Функции «Урал-292»:

Радиоприемник с цифровой настройкой

6 ячеек памяти станций

Автоматический и ручной поиск

Подсвечивающийся ЖК-дисплей

Кассетный проигрыватель с автореверсом

Выходная мощность 2х12 Вт

Регулировка тембра и баланса

«Сумасшедшие 1300 рублей»

«Урал-292» – аппарат с любопытной историей, и он до сих пор не дает многим покоя: его используют для создания медиамусора десятки блогеров, паразитирующих на теме автомобилей вообще и СССР в частности. Собственно, на этой теме с удовольствием и регулярно «паразитирует» и ваш покорный слуга – но исключительно конкретно, лишь имея под руками реальные и физические объекты исследования, а не просто собирая по интернету копипастные обрывки и делая из них «компиляции», порой обильно приукрашенные собственными домыслами.

На благодатной же истории «Урала-292» не отметился лишь редкий автоблогер, и каждый непременно упоминал, что стоила эта автомагнитола в 1991 году сумасшедшие 1300 рублей. И каждый же считал необходимым привести в качестве доказательства рекламно-информационную заметку из журнала «Радио» 1991 года. Причем обычно это растиражированный в Интернете скан с карандашной надписью почтальона «19/27».

В этой рекламе действительно фигурирует цена в 1300 рублей за «Урал-292» в комплекте с двумя корпусными колонками. Некоторые горе-блоггеры даже пытаются конвертировать эти деньги в сегодняшние рубли, озвучивая суммы около 70-80 тысяч.

Все бы хорошо, но окромя диванной лирики из этих измышлений ничего почерпнуть не удается. Никто так и не сумел внятно объяснить причину столь высокой стоимости. А также не задал вопрос: кто и как умудрялся покупать эти дорогущие устройства в безумные и нищие постсоветские годы? «Колеса» же, как обычно, раскопали все подробности и нюансы. Итак, поехали!

Каждый блоггер «зум-поколения», писавший про цену «Урал-292», предварительно гуглил что-то вроде «зарплаты в СССР в 1991» году и обнаруживал, что в Москве (если уж брать по максимуму) врачи-учителя получали около 150-170 рублей в месяц, сборщик на конвейере АЗЛК – около 350-400. После чего называл цену в 1300 рублей за автомагнитолу, предмет явно не первой необходимости, шокирующей.



Но все дело в том, что зарплаты такими были в НАЧАЛЕ года, а рекламный модуль из журнала «Радио» датирован НОЯБРЕМ 1991-го. А к этому месяцу в стране произошло слишком много разных экономических провалов, не говоря уже о политических.

К 1991 году СССР подошел с тотальным дефицитом практически любых потребительских товаров, на который наложились еще и серьезные попутные шоки. Год начался с печально известной денежной реформы, именуемой впоследствии «павловской», целью которой было уменьшить количество не обеспеченной товарами денежной массы в стране – иными словами, утилизировать часть денег населения. Затем в апреле 91-го прошла первая реформа розничных цен – это был пока еще не полный отпуск их в свободное плавание, но рост в 1,5-2 раза на очень многое. Зарплаты и стипендии, важно отметить, тоже подняли, но они, как обычно, не угнались за магазинным подорожанием. Ну а в октябре и вовсе был официально принят курс на так называемую «либерализацию цен», после чего они начали расти с немыслимой скоростью уже без всякого контроля со стороны государства. Плюс ввели налог с продаж, которого прежде не было. Развилась гиперинфляция.

Если бы те, кто ссылается на рекламу в ноябрьском журнале «Радио», удосужились пролистать всю подшивку этих же журналов за год и понаблюдать динамику изменения цен в рекламных блоках, то они бы увидели, к примеру, в том же октябрьском номере «Радио» рекламу книги некого Г. Н. Лёвкина «Введение в схемотехнику ПЭВМ IBM PC/XT» за 28 рублей 25 копеек + 1 рубль 41 копейка налог с продаж (ага, тот самый!). А в декабрьском номере – книгу «Ремонт ПЭВМ IBM PC/XT/AT/PS» за… 950 (девятьсот пятьдесят) рублей! Или модем Hayes Smartmodem 2400 за 5500 рублей.

Именно стремительный и нелинейный экономический шторм 91-го года отчасти и объясняет такую цену на «Урал-292». Почему лишь отчасти? Потому что широкий и прежде невиданный советскими автолюбителями функционал и многочисленные достоинства с потребительской точки зрения обеспечивались крайне высокой конструктивной сложностью, а сборка магнитолы осуществлялась практически полностью вручную. Эта модель реально имела весьма существенную себестоимость, которую вошедший в пике СССР уже не мог частично компенсировать госпредприятию, чтобы продукция в конечном итоге попала на полки магазинов с более-менее вменяемой для граждан ценой, как делалось в Союзе прежде.

А что внутри?

Так что кроме геополитических и экономических причин, объясняющих высокую цену «Урал-292», были и причины сугубо технологические – их мы и обнаружили под крышкой корпуса магнитолы. Но прежде чем заглянуть внутрь, заглянем сперва… в японскую автомагнитолу примерно той же эпохи в качестве некой вводной для понимания.

Если извлечь из импортной магнитолы механику протяжки кассеты, перед нами предстанет примерно такой вот вид. Моноплата, выполненная автоматическим монтажом, с идеальной повторяемостью, не имеющая настроечных элементов, требующих ручной регулировки человеком по приборам. Специализированные микросхемы для управления приводом кассеты, специализированные микросхемы в тюнере, четырехканальный усилитель в корпусе одной микросхемы с минимальным обвесом на краю платы – поскольку боковина корпуса выполняет роль радиатора. После монтажа плата сразу готова к установке в корпус, без ручной доводки и настроек – идеальное воплощение технологичности и серийности!

А вот теперь вскроем для сравнения тот самый «Урал-292», так же выкинув из него лентопротяжный механизм. Электроника «Урала» выглядит как какой-то экспериментальный научный прибор из арсенала «Дока» Эммета Брауна. Несколько плат установлены на центральной материнской плате, включая два отдельных радиоприемных модуля для FM и AM в огромных экранированных блоках, несколько плат подключены к материнской шлейфами, но стоят отдельно, множество соединяющих проводков. Нагромождение архитектуры – сложнейшее для бытовой техники такого уровня, которая была обязана быть недорогой.



Для того чтобы реализовать цифровое управление радиоприемником, индикацию на ЖК-дисплее и память на частоты, в «Урале» применили совершенно нерациональную для таких задач здоровенную индустриальную микросхему-контроллер, прошивка в которую записывалась не автоматически на заводе-производителе микросхем (как у специализированного чипа для цифрового FM-приемника), а вручную для каждого контроллера на заводе-сборщике магнитол. Для того чтобы реализовать два канала звука всего лишь по 12 ватт каждый (и это не в среднем, а в пике), использовано аж четыре отдельные микросхемы-усилителя, включенные на каждый канал попарно. Множество контуров в радиотракте настраивалось вручную по приборам – мастер на каждом экземпляре магнитолы крутил диэлектрической отверточкой сердечники катушек и роторы подстроечных конденсаторов и резисторов, ориентируясь на приборы, подключаемые поочередно к десяткам контрольных точек.



Управлял магнитолой установленный на отдельной мини-плате огромный сорокавыводный чип – 8-битный микроконтроллер (или «микрокомпьютер», как в те годы говорили) 8051-семейства с 4 килобайтами памяти, разработанный компанией Intel в 1980 году как универсальный контроллер для самых разных промышленных систем. Кстати, с вполне себе индустриальными характеристиками – он работал при температуре от -40 до +85 градусов!



«Урал-292» действительно был очень дорогой в производстве конструкцией – ввиду попытки собрать на огромном количестве универсальных советских радиодеталей то, что за рубежом делали на нескольких узкоспециализированных. Вдобавок в розничной продаже он стал еще дороже ввиду сложной экономической ситуации в СССР накануне развала – ответ на первый вопрос мы нашли!



Почему же «292-е» все же дошли до наших дней?

Ввиду практически кустарного мелкосерийного производства с огромной долей ручного труда сборщиков, сидевших без зарплаты, а также тотального обнищания населения в начале 90-х, магнитола «Урал-292» явно была не на первом месте в «виш-листе» большинства советских граждан. И можно было бы предположить, что в наши дни встретить ее вживую практически нереально.

Однако и сегодня, на вторичном рынке в 2022 году, она не является особенной экзотикой. Да, в целом можно сказать, что это редкость, но, если позволите, редкость не слишком редкая. На онлайн-барахолках легендарная автомагнитола проскакивает в среднем по России раз в 2-3 месяца за смешные деньги, что позволяет реставраторам аутентичных советских автомобилей, коллекционерам и просто любителям «СССР-стайл» немного покараулить и обзавестись в итоге желаемым. С учетом предполагаемых ничтожных тиражей и прошедших с года анонса модели более чем трех десятков лет это может показаться странным. Как столь сложную и дорогую магнитолу умудрились произвести сколь-либо заметным тиражом и кому ее удавалось продавать? Тем не менее и этот феномен нам удалось прояснить.

В рамках небольшого «ретро-расследования» получилось найти не только один из первых экземпляров «Урал-292» начала 90-х, но и гораздо более поздний – 1999 года выпуска. И, несмотря на внешнюю идентичность, внутри мы обнаружили интересные отличия, давшие ответы на многие вопросы!

Дело в том, что заводу удалось сохранить и значительно нарастить выпуск этой модели благодаря переходу на вышеупомянутый зарубежный стандарт архитектуры и сборки. Поздние модификации магнитолы во многом (хотя и все равно не полностью!) избавились от изначальной нетехнологичности с использованием дискретных советских микросхем и рассыпухи транзисторов, огромного количества ручных операций при сборке и тонких настроек индивидуально для каждого экземпляра. Нагромождение электронных плат, куча настроечных элементов, путаница проводов, огромные радиомодули в экранированных «гробах» и усилитель на целой куче дискретных деталей исчезли. Вместо них появилась вполне технологичного вида главная и единственная плата, где за радиоприем, работу со слабыми аудиосигналами и усиление мощности стали отвечать специализированные микросхемы Toshiba и Philips вместо целой горсти советских универсальных микросхем и транзисторов.



Вот, собственно, и весь секрет! После начала применения технологий, свойственных крупносерийному фабричному выпуску, а не опытному цеху, магнитола перестала быть «штучной самоделкой» и стала вполне себе технологичной, конвейерной и массовой (ну, все же с поправкой на российские реалии 1999 года, конечно). Что и позволило ей «выйти в народ» – пусть и не слишком большими тиражами, но явно бо́льшими, нежели позволяла изначальная, практически малосерийная сборка на коленке в 1991 году!



Сегодня же «Урал-292» представляет собой нечастый пример яркого пятна на сумрачном небосклоне автомобильного наследия СССР, и приобретение этой магнитолы в приличном или тем более новом состоянии – удача для любителей отечественных янгтаймеров и коллекционеров предметов советского быта.