Ушастый, раллийный и скопированный с иномарки: мифы и факты про ЗАЗ-966

В Советском Союзе Запорожец был самым доступным по цене и самым необычным по конструкции автомобилем, над которым подшучивали и который... любили! Мы уже рассказывали про мифы и факты, связанные с первым автомобилем запорожского завода «Коммунар» – ЗАЗ-965А , а также совсем недавно катались на отреставрированном "горбатом" . Сегодня мы будем вспоминать вторую модель Запорожца – не менее легендарный "ушастый", ставший для сотен тысяч советских автомобилистов своеобразной "путёвкой в автомобильную жизнь". Итак, разбираем правдоподобные мифы и отделяем реальные факты, связанные с особенностями ЗАЗ-966.

МИФ 1: Ушастый Запорожец был скопирован с иномарки

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миф

Как это ни странно звучит, но создателей Запорожцев постоянно обвиняли в плагиате и копировании иностранных автомобилей. Если в «горбатом» прототип-оригинал в виде итальянского Fiat-600 просматривался, что называется, невооруженным взглядом, то зарубежные «корни» ЗАЗ-966 в СССР могли увидеть только настоящие знатоки. И такие находились! Ведь по экстерьеру «ушастый» действительно сильно напоминал малоизвестный западнонемецкий NSU Prinz IV.

В первую очередь, сходство обнаруживалось не только в форме кузова, но и в конкретном решении – опоясывающем периметр верхнем молдинге, который зрительно разделял боковину по горизонтали. Вдобавок для обеих машин характерна некоторая «выпуклость» вертикальной поверхности крыльев и дверей, причём у советской машины она была более выражена.

1 / 3 «Запорожец по-немецки» – NSU Prinz IV 2 / 3 «Запорожец по-немецки» – NSU Prinz IV 3 / 3 «Запорожец по-немецки» – NSU Prinz IV

Заднемоторная компоновка была характерна для многих малолитражек 50-60-х годов

Однако один из поисковых вариантов внешнего вида ЗАЗ-966, созданный еще в 1961 году, заметно отличался оригинальным решением передней части, которая не имела ничего общего с дизайном немецкого автомобиля.

1 / 2 Как тебе такое, NSU Prinz? Поисковый вариант №2 отличало нетривиальное «выражение лица» 2 / 2 Как тебе такое, NSU Prinz? Поисковый вариант №2 отличало нетривиальное «выражение лица»

Но к середине шестидесятых годов смелые линии всё же несколько «сгладили», отчего серийные ЗАЗ-966 действительно стали напоминать малолитражку NSU.

1 / 4 Боковина прототипов ЗАЗ-966 была куда рельефнее, чем на NSU, а форма лобового стекла и линия крыши напоминали… Волгу ГАЗ-21! 2 / 4 Боковина прототипов ЗАЗ-966 была куда рельефнее, чем на NSU, а форма лобового стекла и линия крыши напоминали… Волгу ГАЗ-21! 3 / 4 Боковина прототипов ЗАЗ-966 была куда рельефнее, чем на NSU, а форма лобового стекла и линия крыши напоминали… Волгу ГАЗ-21! 4 / 4 Боковина прототипов ЗАЗ-966 была куда рельефнее, чем на NSU, а форма лобового стекла и линия крыши напоминали… Волгу ГАЗ-21!

Журнал «За Рулём» впервые рассказал про новую модель ЗАЗ еще в 1965 году

Зато «уши», которым этот автомобиль обязан своим метким прозвищем, появились на опытных образцах в самом начале работ над новой моделью, причем подобных воздухозаборников не было ни у немецкого автомобиля, ни у заднемоторного Chevrolet.

«Ушастый» получил свои знаменитые уши еще на стадии ранних прототипов

1 / 3 У Chevrolet Corvair двигатель-воздушник тоже был расположен сзади, но машина при этом отлично обходилась без «ушей»! 2 / 3 У Chevrolet Corvair двигатель-воздушник тоже был расположен сзади, но машина при этом отлично обходилась без «ушей»! 3 / 3 У Chevrolet Corvair двигатель-воздушник тоже был расположен сзади, но машина при этом отлично обходилась без «ушей»!

Впрочем, как и в случае с ЗАЗ-965 и Москвичом-2141, иностранный «прообраз» от NSU объединяет с Запорожцем разве что внешнее сходство, да и то отдалённое. К тому же вышеупомянутый «поясной молдинг» не является изобретением немецких дизайнеров — ведь еще в 1959 году подобное решение появилось на американском Chevrolet Corvair.

1 / 6 Chevrolet Corvair – автомобиль совсем другого класса. Казалось бы, ничего общего с Запорожцем, но… всмотритесь в его «фартук» под передним бампером 2 / 6 Chevrolet Corvair – автомобиль совсем другого класса. Казалось бы, ничего общего с Запорожцем, но… всмотритесь в его «фартук» под передним бампером 3 / 6 Chevrolet Corvair – автомобиль совсем другого класса. Казалось бы, ничего общего с Запорожцем, но… всмотритесь в его «фартук» под передним бампером 4 / 6 Chevrolet Corvair – автомобиль совсем другого класса. Казалось бы, ничего общего с Запорожцем, но… всмотритесь в его «фартук» под передним бампером 5 / 6 Chevrolet Corvair – автомобиль совсем другого класса. Казалось бы, ничего общего с Запорожцем, но… всмотритесь в его «фартук» под передним бампером 6 / 6 Chevrolet Corvair – автомобиль совсем другого класса. Казалось бы, ничего общего с Запорожцем, но… всмотритесь в его «фартук» под передним бампером

Скорее всего, и в Европе, и в СССР просто наблюдали за тенденциями современной автомобильной моды и пытались следовать ей по мере собственных возможностей.

МИФ 2: Технически ЗАЗ-966 сильно отличался от предшественника

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правда

Несмотря на заднемоторную компоновку, характерную и для «горбатого», с точки зрения техники между первым и вторым Запорожцами было немало отличий. Во-первых, автомобиль получил совершенно новый трехобъемный кузов типа седан, в котором двери уже открывались «по-нормальному» — то есть, не против хода движения, как на ЗАЗ-965.

Кузов – вот та деталь, которая радикально отличала ЗАЗ-966 от «горбатого». Но и других новшеств хватало.

Во-вторых, для более крупного и тяжелого Запорожца разрабатывался и соответствующий двигатель ЗАЗ-966А мощностью 30 л.с., которым стали оснащать модернизированного предшественника с индексом ЗАЗ-965А.

МеМЗ-966А – та самая «тридцатка», которой оснащались поздние «горбатые» и некоторые «ушастики»

В-третьих, «ушастый» получил более совершенную заднюю подвеску с изменённой кинематикой. Наконец, именно для ЗАЗ-966 в Запорожье была разработана новая коробка передач, которая в перспективе могла агрегатироваться с еще более мощным сорокасильным двигателем. Правда, и такая трансмиссия, и 1,2-литровый двигатель МеМЗ-968 попали на конвейер лишь год спустя. Однако даже в модификации ЗАЗ-966В новый Запорожец заметно отличался от старого – хотя бы кузовом и конструкцией задней подвески с А-образными рычагами и полуосями с двумя шарнирами, в то время как у ЗАЗ-965 были диагональные рычаги и качающиеся одношарнирные полуоси.

МИФ 3: ЗАЗ-966 выпускался до начала восьмидесятых годов

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миф

ЗАЗ-966 выпускался с 1966 по 1972 год, получив за семь лет серийного производства несколько модификаций. Автомобили разных лет выпуска немного отличались и техническими решениями, и мелкими деталями экстерьера – например, на ранних Запорожцах этой модели в боковых воздухозаборниках были характерные горизонтальные рассекатели, а бамперы были то двух-, то трёх-, то четырёхсоставными! Также на более поздних выпусках в дополнение к «подфарникам» на передней решётке появились и отдельные передние поворотники под фарами.

1 / 3 На ранних ЗАЗ-966 были только верхние «околофарники». Обратите внимание на жалюзи-рассекатели в «ушах», также свойственные автомобилям первых лет выпуска (до 1968 г.) 2 / 3 На ранних ЗАЗ-966 были только верхние «околофарники». Обратите внимание на жалюзи-рассекатели в «ушах», также свойственные автомобилям первых лет выпуска (до 1968 г.) 3 / 3 На ранних ЗАЗ-966 были только верхние «околофарники». Обратите внимание на жалюзи-рассекатели в «ушах», также свойственные автомобилям первых лет выпуска (до 1968 г.)

Боковые подфарники и хромированная решетка «а-ля Волга» – так выглядел поздний ЗАЗ-966

В 1971 году в Запорожье началось производство обновленной модели, получившей индекс ЗАЗ-968. Около года оба варианта «ушастых» выпускались параллельно, после чего «шестьдесят шестой» перестали выпускать, оставив в производственной гамме только более современную модель. Однако из-за внешнего сходства моделей 966 и 968 многие советские автомобилисты ошибочно считали, что первый «ушастый» выпускается и дальше!

1 / 3 ЗАЗ-968 лишился псевдорешетки радиатора – именно по её отсутствию можно отличить первого «ушастого» от второго 2 / 3 ЗАЗ-968 лишился псевдорешетки радиатора – именно по её отсутствию можно отличить первого «ушастого» от второго 3 / 3 ЗАЗ-968 лишился псевдорешетки радиатора – именно по её отсутствию можно отличить первого «ушастого» от второго

При этом ЗАЗ-968А производился вплоть до конца 1979 года, когда началось серийное производство ЗАЗ-968М. Новая «мыльница» наконец-то лишилась характерных «ушей», поскольку вместо них на задних крыльях появились вертикальные прорези. Именно поэтому некоторые автолюбители заблуждались относительно длительности выпуска ЗАЗ-966, принимая более современную модель 968А за всё тот же «ушастый» первого поколения.

Фонарь заднего хода появился на ЗАЗ-966 после 1971 года

МИФ 4: Сначала ЗАЗ-966 выпускался в переходной версии

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правда

Во время старта производства «ушастого» в 1966 году в Мелитополе еще не освоили перспективный 40-сильный двигатель МеМЗ-968, который обеспечил бы потяжелевшему Запорожцу приемлемую динамику. Именно поэтому некоторое время в новом кузове ЗАЗ-966 трудился «старый новый» двигатель мощностью 30 «лошадок», известный по модернизированному «горбатому» ЗАЗ-965А. МеМЗ-966А сочетался со старой коробкой передач, а «переходная» версия даже получила собственный индекс ЗАЗ-966В.

1 / 4 Нет ничего более постоянного, чем временное! ЗАЗ-966В (временный) выпускался столько же, сколько и «чистый» ЗАЗ-966 с двигателем-«сороковкой» 2 / 4 Нет ничего более постоянного, чем временное! ЗАЗ-966В (временный) выпускался столько же, сколько и «чистый» ЗАЗ-966 с двигателем-«сороковкой» 3 / 4 Нет ничего более постоянного, чем временное! ЗАЗ-966В (временный) выпускался столько же, сколько и «чистый» ЗАЗ-966 с двигателем-«сороковкой» 4 / 4 Нет ничего более постоянного, чем временное! ЗАЗ-966В (временный) выпускался столько же, сколько и «чистый» ЗАЗ-966 с двигателем-«сороковкой»

Но и после того как производство более мощной «сороковки» было налажено, переходная модификация продолжала выпускаться, поскольку новых моторов на МеМЗе выпускали заметно меньше, чем в Запорожье изготавливали кузовов ЗАЗ-966! Поэтому вплоть до запуска ЗАЗ-968 переходная «тридцатка» ЗАЗ-966В выпускалась одновременно и наравне с «чистой» моделью ЗАЗ-966, которая оснащалась 1,2-литровым мотором.

Новый двигатель был не только мощнее, но и заметно долговечнее старого

Впрочем, слабосильную версию продолжали делать еще и по той причине, что именно на ЗАЗ-966В устанавливали ручное управление для инвалидов. Отличить «тридцатку» от «сороковки» визуально можно было с 1971 года – ЗАЗ-966 получил фонари заднего хода, в то время как на 30-сильной модификации выштамповки оставались «глухими».

МИФ 5: ЗАЗ-966 стоил ненамного дороже «горбатого»

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миф

«Один мотор с воздушным охлаждением, две фары и четыре колеса», как пелось в популярной песенке Олега Анофриева про ЗАЗ-965, сначала оценивался советским государством всего в 1 800 рублей. С одной стороны, сумма немаленькая, но с другой, всё равно несравнимая со стоимостью «большого» автомобиля вроде Москвича или Волги. Однако столько стоил лишь самый первый ЗАЗ-965, в то время как модернизированный «горбатый» подорожал уже до 2 200 рублей. Тем не менее, именно эта модель была самым доступным советским автомобилем, стоившим лишь вдвое дороже тяжелого мотоцикла с коляской. Но при этом, в отличие от любого мотоцикла, Запорожец уже был хоть и маленьким, но настоящим автомобилем с номинально четырёхместным салоном, каким-никаким багажником и (главное!) металлической крышей над головой.

Запорожец был своеобразным, но всё же автомобилем, а не мотоциклом

Однако более крупный и комфортабельный Запорожец заметно подорожал — к примеру, в 1969 году ЗАЗ-966В с таким же силовым агрегатом, как у «горбатого», стоил ровно три тысячи рублей — то есть, больше почти на треть! При этом вплоть до мая 1969 года ЗАЗ-965А и ЗАЗ-966 выпускались параллельно, причём спрос на более примитивный, но дешёвый Запорожец первой модели не снижался. Производство «горбатого» прекратили лишь по указанию сверху — всемогущий Госплан СССР приказал Коммунару свернуть производство ЗАЗ-965, полностью сконцентрировавшись на выпуске «ушастого».

Обратите внимание: на обложке майского номера «За Рулём» за 1969 год «ушастые» еще сходят с конвейера одновременно с «горбатыми»!

1 / 4 ЗАЗ-966 даже отправляли на экспорт в страны соцлагеря 2 / 4 ЗАЗ-966 даже отправляли на экспорт в страны соцлагеря 3 / 4 ЗАЗ-966 даже отправляли на экспорт в страны соцлагеря 4 / 4 ЗАЗ-966 даже отправляли на экспорт в страны соцлагеря

Таким образом, цена «входного билета» для желающих стать владельцем легкового автомобиля в СССР к началу семидесятых годов увеличилась до тех самых 3 000 рублей, которые в автомагазине просили за новый Запорожец. При этом «ушастый» всё равно стоил почти на 2 000 рублей дешевле Москвича и практически вдвое меньше, чем нужно было отдать за самые дешевые Жигули первой модели.

1 / 3 Для многих советских граждан именно Запорожец был первой ступенькой в карьерной лестнице автолюбителя-частника 2 / 3 Для многих советских граждан именно Запорожец был первой ступенькой в карьерной лестнице автолюбителя-частника 3 / 3 Для многих советских граждан именно Запорожец был первой ступенькой в карьерной лестнице автолюбителя-частника

Поэтому и в новом поколении Запорожец оставался наиболее доступным советским автомобилем, но… одномоментно подорожавшим для потребителя практически на 30%.

1 / 4 Машина вне времени: даже в 2018 году ЗАЗ-966 можно встретить на улице! 2 / 4 Машина вне времени: даже в 2018 году ЗАЗ-966 можно встретить на улице! 3 / 4 Машина вне времени: даже в 2018 году ЗАЗ-966 можно встретить на улице! 4 / 4 Машина вне времени: даже в 2018 году ЗАЗ-966 можно встретить на улице!

МИФ 6: Новый Запорожец разочаровал многих советских автомобилистов

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правда

ЗАЗ-966 стал заметно комфортабельнее предшественника. При этом увеличение массы и размеров кузова производитель компенсировал более мощным двигателем (хоть и не сразу), поэтому динамические качества нового Запорожца в сравнении со старым также улучшились. Однако даже по сравнению с «исконно советскими» Москвичами двухдверный ЗАЗ выглядел не совсем «полноценным» автомобилем – на заднее сиденье было не слишком удобно забираться, а размер багажника был символическим.

Москвич был настолько же лучше Запорожца, насколько и дороже

Кроме того, двигатель с воздушным охлаждением был шумным и по-прежнему отличался склонностью к перегреву. Наконец, Запорожец с его капризной автономной «печкой», работавшей на бензине, не слишком хорошо подходил для круглогодичной эксплуатации в суровом климате (а в огромной стране был и такой!). И хотя у автомобилей московского и ижевского производства в те времена «печка» была ненамного «теплее», но она хотя бы работала от системы охлаждения двигателя.

Зимой Запорожец меньше грелся… точнее, почти совсем не грелся – ведь редкий владелец «ушастого» использовал его круглогодично

Не радовали владельцев «ушастых» и постоянно нарушающиеся углы установки колёс, которые требовали постоянного контроля и регулировки. Если же хозяин ЗАЗа пренебрегал регулярной проверкой «схода-развала», весьма дефицитные шины могли износиться всего за несколько тысяч километров.

Не будем забывать и чисто психологический фактор – то, что можно было спокойно простить стоившему около двух тысяч рублей «горбатому», в начале семидесятых годов (и «за три штуки деревянных») для многих уже считалось большим недостатком. Особенно если учесть, что «первая волна» автомобилизации уже прошла, а в стране появился новый «стандарт комфорта» – автомобиль Жигули.

МИФ 7: «Уши» помогали от перегрева

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и миф, и правда

Уже на ранних прототипах ЗАЗ-966 на задних крыльях появились характерные воздухозаборники-«уши», которые сопровождали эту модель вплоть до начала выпуска «эмки» — ЗАЗ-968М. Таким образом в Запорожье пытались решить проблему перегрева расположенного сзади двигателя с воздушным охлаждением, тепловой режим у которого получился крайне напряженным.

Воздухозаборники-уши – необычное техническое решение и символ этой модели

Запорожцы изрядно грелись не только в жаркий летний день – стрелка указателя температуры могла «уйти в закат» и вследствие загрязнения наружных поверхностей мотора либо из-за нарушенных настроек систем питания и зажигания. Интересно, что ни у Chevrolet Corvair, ни у NSU Prinz IV с аналогичным расположением мотора подобных проблем не наблюдалось, в то время как владельцы «ушастых» постоянно сталкивались с недостаточным охлаждением мотора. Из-за того, что температура в моторном отсеке поднималась до критических 100 и более градусов, нередко «закипал» бензонасос, после чего топливо переставало поступать в карбюратор, и двигатель просто глох. Чтобы поехать дальше, владельцы наматывали на корпус бензонасоса тряпку, смоченную холодной водой…

Во время испытаний 40-сильного двигателя два ЗАЗ-966 проехали 100 000 км со скоростью не менее 100 км/ч, а два других Запорожца прошли на скоростной дороге автополигона 10 000 километров с «полным газом». По утверждениям заводских испытателей, средняя скорость во время этих испытаний составляла около 120 (!) километров в час!

Впрочем, нельзя утверждать, что крупные наружные воздухозаборники ЗАЗ-966 были совсем неэффективны (при условии, что автомобиль был полностью исправен!), но на следующей модели ЗАЗ-968М от «ушей» отказались в пользу щелевидных решеток-жабр. Такое решение позволило конструкторам организовать более эффективную циркуляцию воздушных потоков, поскольку левая решетка работала на забор воздуха, а правая – на вывод. Впрочем, в той или иной степени проблемы с охлаждением двигателя были свойственны любому подержанному Запорожцу, независимо от того, были у него на кузове «уши чебурашки» или нет.

Грелся, говорите? Советские спортсмены выступали на «ушастом» даже за рубежом! Например, на Ралли Польши (Rajd Polski)

Несмотря на то, что ЗАЗ-966 подорожал и лишился «мимишности», свойственной первому Запорожцу, «ушастый» всё равно смог продолжить выполнение весьма важной миссии, связанной с массовой автомобилизацией советских граждан. Оставаясь самым доступным автомобилем СССР, этот Запорожец стал заметно удобнее и долговечнее «горбатого». Неудивительно, что вплоть до 1994 года все последующие модификации, по сути, базировались всё на том же кузове ЗАЗ-966, пусть и модернизированном.