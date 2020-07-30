Финвопрос ×
  • В 2020 году стало легче купить машину по программе господдержки. Объясняем почему

В 2020 году стало легче купить машину по программе господдержки. Объясняем почему

30.07.2020 199 0 1

С 1 июня нынешнего года российское правительство вновь запустило программу поддержки отечественного автопрома, а, точнее, инвесторов, локализовавших автомобильное производство. Как обычно, льготы распространяются не на все модели, собираемые в России…

 

Правительство РФ уже не первый год практикует программы по стимулированию спроса, что вызывает в том числе и критику на системном уровне. Есть мнение, что куда проще создавать предпосылки для повышения роста доходов потенциальных покупателей, а не вычленять ресурсы из скудного бюджета, изыскивая затем возможности по их компенсации. Логика критиков концентрируется на постоянно повышающемся утилизационном сборе, с помощью которого государство как раз и компенсирует часть средств: утильсбор, особенно после повышения в этом году, бьёт по импортёрам, заставляя покупателей отказываться от привычной продукции и пересаживаться на более доступные машин.

Как бы то ни было, сами производители рады такой поддержке. Для примера возьмём данные Hyundai, у которой в текущей волне госпрограмм поддержки участвуют обновившиеся в этом году модели Solaris и Creta, собираемые по полному циклу на собственном заводе в Санкт-Петербурге. За первые полтора месяца, то есть с 1 июня по 27 июля дилеры Hyundai при поддержке государства реализовали 9 569 машин. Более половины (5 378 шт.) пришлось на программу «Семейный автомобиль», около трети (2 579 шт.) – на «Первый автомобиль», 1 341 экземпляр прошел по схеме трейд-ин, то есть со сдачей старой машины в зачёт цены новой. Ещё 271 машину на льготных условиях приобрели сотрудники медицинских учреждений.

Много это или мало? Для сравнения: только в июне, по данным Ассоциации европейского бизнеса в России, дилеры Hyundai получили 3811 «Солярисов» и 6417 Creta, что вполне сопоставимо с месячными продажами. Эти цифры на голову разбивают позицию экспертов, утверждающих, что программы господдержки не делают погоду для массовых автопроизводителей и концентрировать помощь государства нужно на более узких сегментах автомобильной отрасли, например, на выпуске спецавтомобилей, строительно-дорожной и коммерческой техники. С другой стороны, нельзя утверждать, что отсутствие стимулирующих летних программ означало бы недостачу искомых 7364 «Солярисов» и «Крет», вполне возможно, часть покупателей всё же заключили бы контракт. В любом случае, рассматривать льготы можно не как поддержку автопроизводителей, а как способ облегчения покупки для конечного пользователя, по крайней мере, в этом случае лучше видна ценность госпрограмм.

Возникает логичный вопрос: почему мы не говорим о других моделях Hyundai, ведь весь российский модельный ряд марка давно локализовала в России? Почему мы упоминаем только о Solaris и Creta и не вспоминаем, скажем, об Elantra? Её появление в госпрограммах ожидали очень многие покупатели, особенно после того, как стало известно о расширении ценового диапазона моделей-участников. Если раньше государство помогало только при покупке машин ценой до одного миллиона рублей, то в этом году впервые планку подняли до полутора миллионов. Почему же Elantra с базовой ценой в 1 124 000 рублей не вошла в этот список?

Дело в том, что цена модели – это необходимое, но недостаточное условие. Вместе с ней учитывается и глубина локализации, которую регулирующий орган высчитывает в баллах. Чтобы попасть под льготу, модель должна получить «Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ» в соответствии с Постановлением правительства РФ № 719 от 17 июля 2015 года, набрав по глубине локализации не менее 1400 баллов. Давайте вспомним, при каких обстоятельствах их могут начислить. 

Сварка кузова с последующей окраской дают 400 и 500 баллов соответственно. Следующим по ценности идёт штамповое производство, и если за штамповку не менее 30% деталей (по массе чёрного кузова) даётся всего 100 баллов, то штамповка не менее 70% деталей прибавляет уже 300 баллов, а использование российского металла в объёме не менее 70% от массы чернового кузова – это ещё 200 баллов. Короче говоря, суть в том, что на собственном заводе Hyundai в Санкт-Петербурге условие 1400 баллов выполняется, а на «Автоторе» – пока нет. Собственно, в Калининграде пока не налажен выпуск ни одной модели Hyundai по полному циклу – сборка еще идёт по глубокому отвёрточному методу SKD-4: на завод поступает голый и окрашенный кузов и несколько тысяч комплектующих к нему. С другой стороны, многие производители, имеющие заводы в России, не добрали баллов даже со сборкой по полному циклу! В этом смысле наличие сварки и окраски кузовов, а именно это и означает метод CKD, ещё не гарантирует попадания в программу господдержки.

Что касается цены, планка в полтора миллиона позволяет выбирать из большого количества модификаций Creta, кроме комплектации Style и двух специальных полноприводных версий субкомпактного кроссовера: вышедшей в коллаборации с популярной музыкальной группой спецсерии Creta БИ2 и Creta с пакетом Brown. Creta Би2 отличается колёсами оригинального дизайна, двухцветной окраской кузова, подсветкой околодверного пространства, боковыми зеркалами, корпуса которых, равно как и рейлинги, окрашены в цвет «тёмный глянец», увеличенным задним спойлером, эмблемой спецсерии на крышке багажника и юбкой заднего бампера, выполненной в форме сопел диффузора.

Что в данном случае очень важно для покупателей субкомпактного кроссовера? Важно, что по программе проходит полноприводное исполнение не только с 1,6-литровым, но и с 2,0-литровым мотором. Напомним, что в отличие от подавляющего большинства одноклассников, Creta оснащена не простейшей электромагнитной муфтой, а фрикционом, где давление создаётся насосом – как на дорогих машинах более высокого класса. Это даёт возможность реализовать сложные алгоритмы, скажем, увязать обязательное замыкание муфты с поворотом руля, что выдвигает Creta в лидеры по управляемости на скользкой и заснеженной дороге. Вне всякого сомнения, думать о важности полного привода нужно как раз летом, хотя практика показывает, что 72% покупателей Creta выбрали переднеприводную версию. Что касается модели Solaris, все версии седанов без исключения проходят по льготной программам господдержки, при этом только треть из реализованных в этом году автомобилей Hyundai по программам господдержки приходится на седаны – остальное за кроссовером.

А в чём, собственно, заключаются льготы? Государство предоставляет скидку на первый взнос в размере 10%, причём жители Дальнего Востока получают аж 25%. По программе «Первый автомобиль» можно приобрести транспорт в том случае, если заявитель раньше не владел машиной. Если это не подходит, можно воспользоваться программой «Семейный автомобиль» – по этой программе с 1 июня условия были смягчены, теперь достаточно иметь даже одного несовершеннолетнего ребенка. А вот по программе «Автомобиль работникам медицины» купить автомобиль могут только те, кто трудоустроен в системе государственного здравоохранения на момент подачи заявки. Есть обязательные условия и по программе «Автомобиль в Trade-in» – возраст сдаваемой машины не должен превышать шести лет, при этом автомобиль должен находиться в собственности заявителя не менее года.

Южная Корея авторынок авто и общество финвопрос Hyundai Hyundai Solaris Hyundai Creta

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии От Формулы-1 и ралли к современным машинам: как развивался турбонаддув в автомобилях Renault Турбонаддув как технология появился более века назад и за свою долгую жизнь проделал интересный путь от строго функциональной системы до игрушки технических энтузиастов и обратно. На заре ра... 520 1 1 30.07.2020
Статьи / Авто с пробегом Volvo 850 с пробегом: хитрая задняя подвеска и агрегаты, которые сложно (но можно) сломать В первой части обзора подержанных Volvo 850 мы поговорили о проблемах кузова, салона и электрики и успели порадоваться за неплохую (для 25-30 лет) сохранность железа и технологическую прод... 838 0 1 29.07.2020
Статьи / Гид по покупке авто с пробегом Провинциалка: гид по покупке Lada Largus Когда в 2008 году концерн Renault-Nissan купил четверть акций Автоваза, о конкретных новинках на базе существующих моделей альянса речи не шло. В Тольятти долго готовились и в итоге выбили д... 2556 0 4 29.07.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 43378 6 137 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 41851 7 2 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 32073 63 18 23.03.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings