Правительство РФ уже не первый год практикует программы по стимулированию спроса, что вызывает в том числе и критику на системном уровне. Есть мнение, что куда проще создавать предпосылки для повышения роста доходов потенциальных покупателей, а не вычленять ресурсы из скудного бюджета, изыскивая затем возможности по их компенсации. Логика критиков концентрируется на постоянно повышающемся утилизационном сборе, с помощью которого государство как раз и компенсирует часть средств: утильсбор, особенно после повышения в этом году, бьёт по импортёрам, заставляя покупателей отказываться от привычной продукции и пересаживаться на более доступные машин.

Как бы то ни было, сами производители рады такой поддержке. Для примера возьмём данные Hyundai, у которой в текущей волне госпрограмм поддержки участвуют обновившиеся в этом году модели Solaris и Creta, собираемые по полному циклу на собственном заводе в Санкт-Петербурге. За первые полтора месяца, то есть с 1 июня по 27 июля дилеры Hyundai при поддержке государства реализовали 9 569 машин. Более половины (5 378 шт.) пришлось на программу «Семейный автомобиль», около трети (2 579 шт.) – на «Первый автомобиль», 1 341 экземпляр прошел по схеме трейд-ин, то есть со сдачей старой машины в зачёт цены новой. Ещё 271 машину на льготных условиях приобрели сотрудники медицинских учреждений.



Много это или мало? Для сравнения: только в июне, по данным Ассоциации европейского бизнеса в России, дилеры Hyundai получили 3811 «Солярисов» и 6417 Creta, что вполне сопоставимо с месячными продажами. Эти цифры на голову разбивают позицию экспертов, утверждающих, что программы господдержки не делают погоду для массовых автопроизводителей и концентрировать помощь государства нужно на более узких сегментах автомобильной отрасли, например, на выпуске спецавтомобилей, строительно-дорожной и коммерческой техники. С другой стороны, нельзя утверждать, что отсутствие стимулирующих летних программ означало бы недостачу искомых 7364 «Солярисов» и «Крет», вполне возможно, часть покупателей всё же заключили бы контракт. В любом случае, рассматривать льготы можно не как поддержку автопроизводителей, а как способ облегчения покупки для конечного пользователя, по крайней мере, в этом случае лучше видна ценность госпрограмм.



Возникает логичный вопрос: почему мы не говорим о других моделях Hyundai, ведь весь российский модельный ряд марка давно локализовала в России? Почему мы упоминаем только о Solaris и Creta и не вспоминаем, скажем, об Elantra? Её появление в госпрограммах ожидали очень многие покупатели, особенно после того, как стало известно о расширении ценового диапазона моделей-участников. Если раньше государство помогало только при покупке машин ценой до одного миллиона рублей, то в этом году впервые планку подняли до полутора миллионов. Почему же Elantra с базовой ценой в 1 124 000 рублей не вошла в этот список?

Дело в том, что цена модели – это необходимое, но недостаточное условие. Вместе с ней учитывается и глубина локализации, которую регулирующий орган высчитывает в баллах. Чтобы попасть под льготу, модель должна получить «Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ» в соответствии с Постановлением правительства РФ № 719 от 17 июля 2015 года, набрав по глубине локализации не менее 1400 баллов. Давайте вспомним, при каких обстоятельствах их могут начислить.



Сварка кузова с последующей окраской дают 400 и 500 баллов соответственно. Следующим по ценности идёт штамповое производство, и если за штамповку не менее 30% деталей (по массе чёрного кузова) даётся всего 100 баллов, то штамповка не менее 70% деталей прибавляет уже 300 баллов, а использование российского металла в объёме не менее 70% от массы чернового кузова – это ещё 200 баллов. Короче говоря, суть в том, что на собственном заводе Hyundai в Санкт-Петербурге условие 1400 баллов выполняется, а на «Автоторе» – пока нет. Собственно, в Калининграде пока не налажен выпуск ни одной модели Hyundai по полному циклу – сборка еще идёт по глубокому отвёрточному методу SKD-4: на завод поступает голый и окрашенный кузов и несколько тысяч комплектующих к нему. С другой стороны, многие производители, имеющие заводы в России, не добрали баллов даже со сборкой по полному циклу! В этом смысле наличие сварки и окраски кузовов, а именно это и означает метод CKD, ещё не гарантирует попадания в программу господдержки.

Что касается цены, планка в полтора миллиона позволяет выбирать из большого количества модификаций Creta, кроме комплектации Style и двух специальных полноприводных версий субкомпактного кроссовера: вышедшей в коллаборации с популярной музыкальной группой спецсерии Creta БИ2 и Creta с пакетом Brown. Creta Би2 отличается колёсами оригинального дизайна, двухцветной окраской кузова, подсветкой околодверного пространства, боковыми зеркалами, корпуса которых, равно как и рейлинги, окрашены в цвет «тёмный глянец», увеличенным задним спойлером, эмблемой спецсерии на крышке багажника и юбкой заднего бампера, выполненной в форме сопел диффузора.



Что в данном случае очень важно для покупателей субкомпактного кроссовера? Важно, что по программе проходит полноприводное исполнение не только с 1,6-литровым, но и с 2,0-литровым мотором. Напомним, что в отличие от подавляющего большинства одноклассников, Creta оснащена не простейшей электромагнитной муфтой, а фрикционом, где давление создаётся насосом – как на дорогих машинах более высокого класса. Это даёт возможность реализовать сложные алгоритмы, скажем, увязать обязательное замыкание муфты с поворотом руля, что выдвигает Creta в лидеры по управляемости на скользкой и заснеженной дороге. Вне всякого сомнения, думать о важности полного привода нужно как раз летом, хотя практика показывает, что 72% покупателей Creta выбрали переднеприводную версию. Что касается модели Solaris, все версии седанов без исключения проходят по льготной программам господдержки, при этом только треть из реализованных в этом году автомобилей Hyundai по программам господдержки приходится на седаны – остальное за кроссовером.

А в чём, собственно, заключаются льготы? Государство предоставляет скидку на первый взнос в размере 10%, причём жители Дальнего Востока получают аж 25%. По программе «Первый автомобиль» можно приобрести транспорт в том случае, если заявитель раньше не владел машиной. Если это не подходит, можно воспользоваться программой «Семейный автомобиль» – по этой программе с 1 июня условия были смягчены, теперь достаточно иметь даже одного несовершеннолетнего ребенка. А вот по программе «Автомобиль работникам медицины» купить автомобиль могут только те, кто трудоустроен в системе государственного здравоохранения на момент подачи заявки. Есть обязательные условия и по программе «Автомобиль в Trade-in» – возраст сдаваемой машины не должен превышать шести лет, при этом автомобиль должен находиться в собственности заявителя не менее года.