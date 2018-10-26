В коммунизм на автомате: как разрабатывали АКП в СССР

В коммунизм на автомате: как разрабатывали АКП в СССР

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В конце прошлого века отечественные автомобилисты воочию встретили невиданные доселе автомобильные опции – электроприводы зеркал и стёкол, кондиционеры и автоматические трансмиссии, которые в наше время стали привычной обыденностью даже в бюджетном сегменте. Но любопытно то, что подобные «навороты» встречались и на советских легковушках! Сегодня мы расскажем об истории появления и технических особенностях АКП на советских легковых автомобилях.

Начало

Еще в тридцатые годы в СССР начали серьезно заниматься гидромуфтами и гидротрансформаторами, для чего в Ленинграде было создано Бюро Гидравлических Редукторов.

В дальнейшем работы по гидропередачам велись на заводе ЗИС, где в 1949-м сформировали бюро гидравлических агрегатов. Здесь работали над ГМП для всех типов автомобилей, которые выпускал завод — легковушек, автобусов и даже грузовиков. Кроме того, разработкой гидромеханических трансмиссий в конце сороковых годов активно занимались и специалисты Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Однако на тот момент в СССР еще не было готового варианта полностью автоматической коробки передач, которую можно было бы выпускать серийно и оснащать ею легковые автомобили.

Made in USA, адаптировано в СССР

В начале пятидесятых годов автоматическая трансмиссия получила распространение на многих американских моделях: покупатели в США с энтузиазмом восприняли возможность упростить управление машиной и повысить уровень комфорта, избавившись от необходимости самостоятельно переключать передачи.

Поскольку горьковские инженеры изначально ориентировались на конструкцию автомобилей из США, а первые модели ГАЗ являлись лицензионными копиями легковушки и грузовика Ford, было принято решение внедрить АКП на новых моделях Горьковского автозавода — в частности, будущей Волге.

Ведь преимущество подобных трансмиссий на ГАЗе поняли задолго до внедрения автомата: еще на автомобиле ЗИМ механическую коробку передач оснастили гидромуфтой, которая находилась между маховиком и обычным сцеплением. Гидромуфта позволяла водителю представительского седана затормозить и впоследствии тронуться без выключения сцепления и передачи, что заметно облегчало управление автомобилем и повышло плавность хода. Однако такая «полуавтоматическая» коробка не могла сравниться с настоящей АКП, конструкцию которых горьковчанам нужно было разработать достаточно быстро. Для этого решили использовать чужие наработки – выбор был сделан в пользу американских.

gaz_12_zim gaz_12_zim

Еще не автомат, уже не просто механика: в трансмисии ЗИМ появилось интересное новшество – гидромуфта. Она позволяла реже пользоваться сцеплением.

С этой целью были закуплены несколько сделанных в США автомобилей разных марок, оснащенных автоматом — в частности, Ford Customline, Dodge Coronet и Plymouth Savoy.

Но еще до этого в СССР занимались гидромеханическими коробками передач (ГМП) для легковых автомобилей – к примеру, в НАМИ для установки на Победу разработали трансмиссию Д2, а на экспериментальном минивэне НАМИ-013 стояла коробка передач НАМИ-ДК. Однако агрегаты эти были слишком «сырыми» и на момент работ по будущей Волге ГАЗ М-21 находились в стадии доводки.

Именно поэтому в Горьком разобрали и тщательно изучили трёхступенчатую трансмиссию Ford-O-Matic, которую для Ford в 1950 году разработала специализированная американская компания BorgWarner. Правда, скопировать «один в один» фордовскую коробку не получилось хотя бы по той причине, что она была рассчитана на шести- и восьмицилиндровые двигатели, в то время как будущая «двадцать первая» должна была оснащаться 2,5-литровым четырехцилиндровым мотором мощностью всего 70 л.с. Именно поэтому новая коробка получила другие передаточные числа. Интересно, что ГМП ГАЗ-21 в обычном режиме Д (движение) использовала лишь вторую и третью передачи, а первая включалась принудительно в режиме П (пониженный), который нужно было использовать для преодоления крутых подъемов и спусков.

журналы

Америка говорит «да» или ваша лучшая покупка: компания Ford не стеснялась, рекламируя свою новинку – автоматическую трансмиссию

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«Фордоматиком» оснащались многие модели Ford – например, седаны Mainline и Customline, послужившие прообразом нашей Волги ГАЗ М-21
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«Фордоматиком» оснащались многие модели Ford – например, седаны Mainline и Customline, послужившие прообразом нашей Волги ГАЗ М-21
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«Фордоматиком» оснащались многие модели Ford – например, седаны Mainline и Customline, послужившие прообразом нашей Волги ГАЗ М-21
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«Фордоматиком» оснащались многие модели Ford – например, седаны Mainline и Customline, послужившие прообразом нашей Волги ГАЗ М-21
1 / 4
Прототипы ГАЗ М-21 не просто так испытывали с «автоматом» отечественной разработки – несколько сотен автомобилей из первой серии (так называемая «звезда») действительно оснащались такой коробкой передач
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Прототипы ГАЗ М-21 не просто так испытывали с «автоматом» отечественной разработки – несколько сотен автомобилей из первой серии (так называемая «звезда») действительно оснащались такой коробкой передач
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Прототипы ГАЗ М-21 не просто так испытывали с «автоматом» отечественной разработки – несколько сотен автомобилей из первой серии (так называемая «звезда») действительно оснащались такой коробкой передач
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Прототипы ГАЗ М-21 не просто так испытывали с «автоматом» отечественной разработки – несколько сотен автомобилей из первой серии (так называемая «звезда») действительно оснащались такой коробкой передач

Необычной трансмиссией оснастили небольшое количество Волг первых выпусков — в двух партиях было собрано около 1 500 экземпляров ГАЗ М-21 с ГМП. Вскоре от этой затеи отказались в пользу обычной трехступенчатой механики – эту историю «автоматического провала мы рассказывали в отдельном материале. Главным образом, дело было в том, что из-за дефицита специального масла типа ATF и довольно низкого уровня технической культуры коробки довольно быстро выходили из строя, хотя конструктивно они были достаточно надежными, что подтвердили как испытательные пробеги прототипов Волги, так и эксплуатация серийных автомобилей при соблюдении технического регламента.

Издание второе и третье: трансмиссии ГАЗ-13/ГАЗ-14

В дальнейшем данную конструкцию с некоторыми доработками использовали на «номенклатурной» Чайке ГАЗ-13 и двух поколениях Волг-«догонялок» с «чайковским» силовым агрегатом.

gaz_13_chajka_predserijnyj_1

ГАЗ-13 была интересна как двигателем V8, так и трехступенчатым «автоматом» с гидротрансформатором

gaz_13 чайка

Американские мотивы заметны не только во внешности, но и в конструкции ГАЗ-13

Поскольку V-образная «восьмерка» Чайки была почти втрое мощнее двигателя Волги, автомат потребовал изменения передаточных чисел планетарной части и коэффициента трансформации у гидротрансформатора. Кроме того, ГДТ Чайки уже охлаждался жидкостью, в то время как на ГАЗ-21 из-за небольшого объема системы охлаждения пришлось остановиться на «воздушном» варианте. Передачи переключались с помощью двух многодисковых сцеплений и двух ленточных тормозов – переднего (второй передачи) и заднего (первой передачи и заднего хода).

схема ГАЗ 13

ГМП ГАЗ-13 была разработана советскими конструкторами с «оглядкой» на американские «автоматы»

Отличительной технической особенностью ГМП ГАЗ-13 было наличие муфты свободного хода, которая позволяла мягкое переключение с первой на вторую передачу без рывков. Однако из-за наличия такого дополнительного элемента на включенной первой передаче Чайка не тормозила двигателем, что вынудило конструкторов предусмотреть на кнопочном селекторе отдельный режим Т (торможение двигателем), который нужно было включать при езде по неровной дороге или спуске с горы. На практике же данный режим несколько настораживал водителей, поскольку коробка на подъемах и спусках могла постоянно переключаться «вверх-вниз» в диапазоне скоростей 36-40 км/ч, что было чревато потерей сцепления колёс с дорогой.

Также в коробке ГАЗ-13 существовал и режим «кикдаун» (или «полный дроссель» в советской версии) — принудительное переключение на низшую передачу при резком нажатии педали в пол для более эффективного набора скорости при обгоне.

На стоянке Чайка фиксировалась не с помощью режима P, как на более современных автоматах, а центральным стояночным гаком на фланце КПП, конструкция которого была идентична таковому на коробке Chrysler Torqueflite.

Переключение режимов трансмиссии на ГАЗ-13 осуществлялось не рычагом, а кнопочным селектором (опять же, идентичным крайслеровской Powerflite), для чего были предусмотрены режимы Н (нейтраль), Д(движение), ЗХ (задний ход) и Т (торможение двигателем).

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Кнопочный селектор Packard Caribbean и Patrician по количеству по количеству режимов отличался от аналогичного блока управления трансмиссией ГАЗ-13
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Кнопочный селектор Packard Caribbean и Patrician по количеству по количеству режимов отличался от аналогичного блока управления трансмиссией ГАЗ-13
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Кнопочный селектор Packard Caribbean и Patrician по количеству по количеству режимов отличался от аналогичного блока управления трансмиссией ГАЗ-13

powerflite

Кнопочный селектор трансмиссии Powerflite очень напоминает «Чайковский». Точнее, ровно наоборот

кпп gaz13 чайка selector_gaz13 чайка

Селектор первой Чайки не имел режима P (паркинг), а вместо пониженных передач был предусмотрен режим Т (торможение)

На следующей модели Чайки (ГАЗ-14) конструкторы решили вернуться к «волговской» схеме, несколько усовершенствовав её. Для движения вперёд были предусмотрены режимы D, 2 и 1. Все три передачи включались только в положении селектора D, который являлся основным для езды. Режим 2 использовался для езды в сложных дорожных условиях (снег, гололёд), а при включении режима 1 и снижении скорости до 40 км/ч происходила принудительная фиксация коробки на первой передаче. При этом переключение с низших передач на высшие происходило на разной скорости в зависимости от положения педали газа – чем меньше был открыт дроссель, тем раньше включались высшие ступени. Такое особенность работы ГМП обеспечивала одновременно и плавность хода, и достаточную динамику разгона.

ГМП ГАЗ-14 получила Т-образный селектор с новыми режимами работы трансмисии ГТД Gaz-14
ГМП ГАЗ-14 получила Т-образный селектор с новыми режимами работы трансмисии Гидротрансформатор ГАЗ-14
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Лаконично-монументальный дизайн второй Чайки полностью соответствовал духу своего времени
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Лаконично-монументальный дизайн второй Чайки полностью соответствовал духу своего времени
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Чайки заметно отличались не только по дизайну: трехступенчатые ГМП ГАЗ-13 (слева) и ГАЗ-14 работали по разному алгоритму
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Чайки заметно отличались не только по дизайну: трехступенчатые ГМП ГАЗ-13 (слева) и ГАЗ-14 работали по разному алгоритму
3 / 7
Чайки заметно отличались не только по дизайну: трехступенчатые ГМП ГАЗ-13 (слева) и ГАЗ-14 работали по разному алгоритму
4 / 7
Чайки заметно отличались не только по дизайну: трехступенчатые ГМП ГАЗ-13 (слева) и ГАЗ-14 работали по разному алгоритму
5 / 7
Чайки заметно отличались не только по дизайну: трехступенчатые ГМП ГАЗ-13 (слева) и ГАЗ-14 работали по разному алгоритму
6 / 7
Чайки заметно отличались не только по дизайну: трехступенчатые ГМП ГАЗ-13 (слева) и ГАЗ-14 работали по разному алгоритму
7 / 7
Чайки заметно отличались не только по дизайну: трехступенчатые ГМП ГАЗ-13 (слева) и ГАЗ-14 работали по разному алгоритму

Новшество Чайки ГАЗ-14 – Т-образный рычаг селектора ГМП, расположенный на центральном тоннеле пола. Он имел общепринятое в мире на тот момент последовательное переключение режимов P-R-N-D-2-1.

селектор переключения режимов ГМП ГАЗ-14

Селектор переключения режимов ГМП ГАЗ-14

На стоянке ГАЗ-14 удерживался как центральным трансмиссионным тормозом на карданном валу, так и полноценным «ручником» с ножной педалью, воздействующим на задние колёса.

Когда в конце восьмидесятых годов Чайку должны были осовременить, специально для ГАЗ-14-07 в МАДИ разработали новую автоматическую трансмиссию с принудительным переключением передач вручную — то есть, аналогом «типтроника»! Однако по личному распоряжению М.С. Горбачёва Чайку просто «пустили под пресс», заодно уничтожив всю техническую документацию на модель.

По сути, именно Чайка была первым советским легковым автомобилем, где в качестве коробки передач использовался исключительно автомат.

Параллельный мир советских автоматов: трансмиссии автомобилей ЗИЛ

Вскоре после начала работ по гидромеханическим передачам для легковых автомобилей ЗИЛ в Москве спроектировали экспериментальную ГМП Э111 для автомобиля ЗИС-110, но она не была полностью автоматической, поскольку основной передачей в двухступенчатой планетарной коробке была прямая, а понижающая включалась вручную. Прототипом «зиловской» коробки была трансмиссия Buick Roadmaster 1947 года, причем реального образца на заводе не было, и американскую конструкцию воссоздавали по сведениям, полученным из технической литературы.

Buick Roadmaster

Buick Roadmaster

Однако в дальнейшем на заводе пошли тем же путём, что и коллеги в Горьком: во время работ над будущим флагманом советского легкового автомобилестроения — лимузином высшего класса ЗИЛ-111 — за прототип ГМП взяли трансмиссию Powerflite автомобиля Chrysler Crown Imperial C-59 1953 года, конструкцию которой советские специалисты достаточно точно воспроизвели. Её отличительные особенности — двухступенчатая планетарная коробка передач с их гидравлическим переключением. Размер гидротрансформатора при этом увеличили с учетом того, что двигатель советской машины развивал более высокий крутящий момент.

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Трансмиссия Powerflite от Chrysler Crown Imperial C-серии послужила прототипом гидромеханической передачи первых лимузинов ЗИЛ
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Трансмиссия Powerflite от Chrysler Crown Imperial C-серии послужила прототипом гидромеханической передачи первых лимузинов ЗИЛ
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Трансмиссия Powerflite от Chrysler Crown Imperial C-серии послужила прототипом гидромеханической передачи первых лимузинов ЗИЛ

Коробку Powerflite немного доработали под могучий «зиловский» двигатель

Коробку Powerflite немного доработали под могучий «зиловский» двигатель

нопочный селектор Powerflite имел всего четыре режима работы трансмиссии

Кнопочный селектор Powerflite имел всего четыре режима работы трансмиссии

Chrysler imperial кпп ЗИЛ КПП

Не считая алфавита, американский (слева) и советский селекторы практически ничем не отличались

В дальнейшем конструкцию ГДТ упростили, одновременно улучшив плавность переключения передач.

ГМП ЗИЛ 111

ГМП ЗИЛ-111

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Несмотря на внешнее сходство с Чайкой, ЗИЛ-111 (на фото) даже теоретически был недоступен «простым смертным», в то время как на ГАЗ-13 можно было прокатиться в качестве «свадебного такси»
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Несмотря на внешнее сходство с Чайкой, ЗИЛ-111 (на фото) даже теоретически был недоступен «простым смертным», в то время как на ГАЗ-13 можно было прокатиться в качестве «свадебного такси»
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Несмотря на внешнее сходство с Чайкой, ЗИЛ-111 (на фото) даже теоретически был недоступен «простым смертным», в то время как на ГАЗ-13 можно было прокатиться в качестве «свадебного такси»
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Поздние ЗИЛ-111 по настоянию Хрущева получили оформление передней части в стиле флагманских моделей Cadillac, но трансмиссия при этом осталась прежней - двухступенчатой
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Поздние ЗИЛ-111 по настоянию Хрущева получили оформление передней части в стиле флагманских моделей Cadillac, но трансмиссия при этом осталась прежней - двухступенчатой

Легковые автомобили ЗИЛ оснащались двухступенчатой ГМП с 1957 до 1975 года – аналогичной трансмиссией комплектовался и ЗИЛ-118 «Юность», о котором мы рассказывали.

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Однообъемная «Юность» унаследовала от легковых автомобилей ЗИЛ двигатель V8 вместе с гидромеханической трансмиссией
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Однообъемная «Юность» унаследовала от легковых автомобилей ЗИЛ двигатель V8 вместе с гидромеханической трансмиссией

Но при эксплуатации были выявлены недостатки двухступенчатой коробки, которые были особенно очевидны на фоне трехступенчатой трансмиссии Чайки — в первую очередь, всего две ступени не могли обеспечить эффективную работу коробки в требуемом диапазоне скоростей. В частности, передаточное число первой передачи (1,72) оказывалось слишком высоким, но при этом она не позволяла развивать скорость свыше 105 км/ч, из-за чего выполняемые на второй (прямой) передаче обгоны были несколько затруднены даже с учетом немалой мощности двигателя. Именно поэтому уже в 1966 году на ЗИЛе начали разработку трехступенчатой ГМП (передаточные числа: I-2,02; II-1,42; III-1,00; З.Х.-1,42), однако для её запуска в серийное производство потребовалось почти десятилетие. Зато планетарный механизм новой зиловской коробки получился настолько оригинальным, что на него даже выдали авторское свидетельство! Таким образом, спустя двадцать лет советским конструкторам удалось прийти к собственной конструкции автомата. Такой коробкой с 1975 года оснащались ЗИЛ-114/117.

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C 1975 года ЗИЛ-114/115 оснащались трехступенчатой ГМП
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C 1975 года ЗИЛ-114/115 оснащались трехступенчатой ГМП
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C 1975 года ЗИЛ-114/115 оснащались трехступенчатой ГМП
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C 1975 года ЗИЛ-114/115 оснащались трехступенчатой ГМП
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Автоматическая трансмиссия во время парадов позволяла открытым зиловским машинам плавно двигаться с минимальной скоростью
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Автоматическая трансмиссия во время парадов позволяла открытым зиловским машинам плавно двигаться с минимальной скоростью

Новые легковушки ЗИЛ в советский период получали и более современные коробки передач. Так, в 1978 году была запущена в серию ГМП 4104 для соответствующей модели ЗИЛ-4104 (115), развитием которой в 1982-м стала ГМП 4105. Её отличительной особенностью стал новый диапазон 1, на котором принудительно фиксировалась первая передача для движения в особых условиях (горная местность, малая скорость). В остальных режимах предполагалось для движения вперёд использовали режимы 2 (включаются только первые две передачи) и основной режим Д с использованием всего передаточного диапазона трансмиссии.

ЗИЛ 41045

Не только дизайн: каждая новая модель ЗИЛ получала и модернизированный «автомат»

Увы, экспериментальный ЗИЛ-4112Р, который должен был стать представителем нового поколения правительственных лимузинов РФ, оснащался не отечественной ГМП, а пятиступенчатым автоматом Allison 1100, который производит подразделение Rolls-Royce.

Представительские лимузины ГАЗ и ЗИЛ всегда оснащались гидромеханической трансмиссией

Представительские лимузины ГАЗ и ЗИЛ всегда оснащались гидромеханической трансмиссией

С чужого плеча: Москвич 3-5-6 и ВАЗ-2103

Как можно заметить, автоматические трансмиссии, не считая нескольких сотен ранних Волг, в советское время оставались «уделом избранных» — прерогативой представительских лимузинов ГАЗ и ЗИЛ, в то время как обычные автомобили довольствовались классической механикой – не в последнюю очередь из-за того, что сложная трансмиссия не лучшим образом сочеталась с малолитражным двигателем относительно небольшой мощности. Но были и исключения из правил! Прототип новой модели Москвича 3-5-6, который должен был сменить классическое семейство 412, не только выкрасили эффектным «металликом», но и оснастили трехступенчатым автоматом компании BorgWarner. Увы, как и все остальные экспериментальные Москвичи С-серии, проект получился мертворождённым, причем отнюдь из-за технических недостатков.

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Чтобы произвести эффект на чиновников Минавтопрома, опытный седан Москвич 3-5-6 даже оснастили иностранной автоматической трансмиссией. Не помогло.
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Чтобы произвести эффект на чиновников Минавтопрома, опытный седан Москвич 3-5-6 даже оснастили иностранной автоматической трансмиссией. Не помогло.
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Чтобы произвести эффект на чиновников Минавтопрома, опытный седан Москвич 3-5-6 даже оснастили иностранной автоматической трансмиссией. Не помогло.
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Чтобы произвести эффект на чиновников Минавтопрома, опытный седан Москвич 3-5-6 даже оснастили иностранной автоматической трансмиссией. Не помогло.

Еще удивительнее, что советские Жигули тоже оснащались автоматической коробкой передач! Правда, Lada 1500S Automatic был не продуктом АвтоВАЗа, а результатом «тюнинга», проведённого голландским импортёром Lada. На «трёшку», а впоследствии и другие модели классического семейства, установили произведенный во Франции трёхступенчатый автомат General Motors 3L30 (TH180).

lada_1500_5

Обычные Жигули можно было купить даже с «автоматом»! Правда, совсем не в СССР

lada_1500_6 lada_1500_6

Однако простые советские граждане, если и ездили на «машине с автоматом», то обычно делали это за 5 копеек – например, купив билет для проезда на культовом уже ЛиАЗ-677 с двухступенчатой ГМП разработки ЛАЗ-НАМИ. Но это уже совершенно другая история.

Теги: История , автоматическая коробка , АКПП , советские автомобили , трансмиссия
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