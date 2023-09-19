Первые отрезки трассы М-12 «Восток» открыли еще в прошлом году. Они позволяли объехать Орехово-Зуево, Петушки и Владимир, сэкономив немало минут. Но большая часть пути до Нижнего Новгорода всё равно приходилась на старое шоссе М-7 «Волга» – ﻿пробочное и местами разбитое. Теперь сквозное движение по М-12 запущено от МКАД до Арзамаса (читай: до Нижнего Новгорода). Время в пути до любого города на этом отрезке должно сократиться в полтора-два раза. Мы решили проверить эти обещания и увидеть всё своими глазами, не полагаясь на красивые слова из пресс-релиза.

Что почем?

Для начала о главном – о цене. Все 420 км от кольцевой до Арзамаса обойдутся для легковушки в 2821 рубль (6,7 рубля/км). До Мурома дорога стоит 2140 рублей (300 км, 7,1 рубля/км). Это дороже, чем М-11 «Нева»: там сопоставимый по длине отрезок с 334 до 646 км стоит 1390 рублей. А за 2400 рублей можно проехать все 570 автодоровских километров между Москвой и Питером – от 58-го до 684-го километра﻿ за вычетом бесплатного обхода Твери. Дешевле и М-4 «Дон», где за 3180 рублей проедете без малого 1300 км. Впрочем, неудивительно. Повышенные тарифы одобрены правительством и логично, что полностью новую трассу ввели уже по ним.

А вот ставки за проезд по головному участку неожиданно гуманные. За 130 рублей объедете про́клятую Балашиху, за 389 домчите до ЦКАД, за 585 – до большой бетонки А-108. Сравните: по «золотому» отрезку М-11 доехать от МКАД до ЦКАД стоит от 600 до 1000 рублей в зависимости от дня недели и наличия транспондера. «Щедрые» 475 рублей по воскресеньям и 50 рублей с часу ночи до шести утра оставим за кадром, они погоды не делают.

Короче говоря, со стоимостью всё неоднозначно. Ехать далеко дороговато, а вот срезать проблемные места на подступах к столице – более-менее приемлемо.

М-12 через Московский скоростной диаметр (МСД, бывшая Северо-Восточная хорда) соединяется с питерской М-11. Перемычка через город хороша, днем по нему больше шансов проскочить без пробок, чем через МКАД — по свободному времени ехать по ней всего 20 минут.

Но тут есть свои нюансы: для транзитных машин с номерами не Москвы и Подмосковья МСД платный: 950 рублей при сквозном проезде от ЦКАД по диаметру и с повторным пересечением ЦКАД. Плюс пресловутый дорогущий первый отрезок М-11 (600-1000 рублей). Поэтому выгоднее сделать перепробег по ЦКАД: перегон от «Невы» до «Востока» стоит 672 рубля. Экономия для гостей столичного региона – минимум 1267 рублей.

Вдобавок такой путь станет полностью бессветофорным. Дело в том, что на первых километрах М-12 около Москвы остались два светофора, которые портят всю прелесть “платника”. Один пешеходный, его при желании убрать несложно. А вот дальше – оживленный перекресток близ метро «Улица Дмитриевского». Полное ощущение, что тут просто забыли нарисовать на проекте магистрали эстакаду. Исправлять, полагаю, будут, но это не один год времени и усугубление заторов. На скриншоте ниже показана ситуация в 19:00 пятничного вечера.

Да и в другое время ситуация аналогична: время всего 7 утра, а светофор в начале М-12 уже собрал затор в сторону Москвы.

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Чтобы вырваться на скоростной простор, придется как следует пострадать. Еще один аргумент для транзитников в пользу ЦКАД.

Как платить и где заправляться

На М-12 система оплаты безбарьерная, как на ЦКАД. На каждом перегоне установлена рамка, считывающая номерные знаки проезжающих машин. Если есть транспондер, деньги с него спишут автоматически. Или же в течение пяти дней можно оплатить проезд разными способами без каких-либо штрафных санкций. Первая рамка стоит после фактического конца Москвы в районе Зенинского шоссе. Тут та же ситуация, что и с М-4 «Дон». Формально обе магистрали платные от МКАД. Но реально несколько ближайших к столице километров и развязок не контролируются, за проезд до них денег не берут.

Главная проблема всех построенных с нуля платников в России – АЗС. Сразу за МКАД, еще в черте Москвы, есть Teboil. На самой трассе работающих заправок две: Газпромнефть в 65 км от МКАД и Лукойл в 160 км. Это полноценные многофункциональные зоны с огромными парковками и прочими атрибутами сервиса (правда, не всё ещё готово и работает). Строятся аналогичные комплексы в 40, 110, 220, 260 и 300 км от Москвы. Таким образом, АЗС с сопутствующими услугами будут каждые 40-60 км. Только со знаками пока непонятная беда. На них обозначена только зона отдыха, но не заправка. Можно и проскочить, не зная об этом нюансе. Да и расстояние от них до съезда для скоростной магистрали невелико.

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Для автомобилей уже нынешнего количества заправок достаточно, чтобы без проблем доехать до Арзамаса или даже Нижнего Новгорода. Мотоциклисты гарантированно дотянут только до Мурома, до конца трассы – немногие с большим баком или скромной скоростью движения. Впрочем, нынешний сезон уже практически закончен, а к следующему и АЗС успеют достроить. Но там уже актуальнее будет проверять инфраструктуру до Казани, ведь всю дорогу обещают сдать до конца нынешнего года.

С ветерком?

Непосредственно к трассе претензий нет. Идеальный асфальт, «шумовая» разметка по краям проезжей части, освещение на всей протяженности. До большой бетонки на дороге три полосы в каждую сторону, потом остается две. Когда трафик вырастет, это может создавать пробки по пятницам и субботам, когда в область идет большой поток машин.

Уже монтируются комплексы весогабаритного контроля для фур. Камер контроля скорости пока нет. Как показывает пример М-11 и ЦКАД, они могут и не появиться, если всё будет в порядке со статистикой аварийности. Лететь с «тапкой в пол» всё равно будут единицы: уж больно негуманным становится расход топлива после 110-130 км/ч. Например, скромная Веста с мотором 1,6 в режиме 170-180 км/ч берет 14-15 л/100 км. Ощутимый удар по карману! Сейчас установлено ограничение 110 км/ч, но позже его, вероятно, поднимут до 130 км/ч. Поэтому два часа до Мурома и три часа до Арзамаса – это реально.

Качество связи проверил только тем оператором, который был в личном смартфоне – Мегафоном. Позвонить можно практически из любой точки от Москвы до Мурома. Интернет стабильно есть до Петушков и проблесками около Владимира. Далее о полноценном выходе в Сеть можете забыть. Впрочем, для работы Яндекс Навигатора хватает.

До Владимира новая трасса М-12 «Восток» не уходит далеко от старой М-7 «Волга». Дальше она легла значительно южнее. Идея отчасти была в том, чтобы благодаря такой траектории дорога частично помогла разгрузить и шоссе М-5 «Урал». Даже родилась шутка: мол, индекс придумали неспроста, ведь 7 + 5 = 12.

Моя поездка как раз имела основной целью проверить эту гипотезу. Финальная точка маршрута – деревенька между Касимовым и Шилово. В прежние годы я ездил до нее по М-5 через Рязань, изредка выбирая в качестве альтернативы Егорьевское шоссе в зависимости от настроения и пробок. Теперь же появилась возможность домчать до Мурома по М-12, а затем уйти на Касимов. Скриншоты ниже показывают прогноз навигатора по двум маршрутам. Классика – 370 км и 5,5 часа, по-новому – 490 км и 6 часов.

Но даже до старта опытный водитель сразу поймет разницу. На старом маршруте обойти прогноз навигатора, как показывает опыт, вряд ли удастся. Он весь в камерах, а по мере продвижения будут появляться всё новые «затыки» на светофорах и ремонтах. В итоге 5 часов покажутся счастьем. С новым маршрутом от Мурома до Касимова ситуация обратная. На М-12 камер нет, светофоров на всём пути – по пальцам одной руки пересчитать. И поэтому получились фантастические 3 часа 45 минут. И даже если не увлекаться скоростью, то выгода по времени всё равно окажется заметной. Ну а стоит ли она денег за платную магистраль и лишний бензин, каждый решит для себя сам.

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М-12 действительно принесет пользу не только планирующим поездку в район старой М-7. По ней с выгодой во времени, большим комфортом и безопасностью можно доехать в южную часть Нижегородской области, на север Рязанской области и в Саранск. А вот опускаться до трассы М-5 уже далековато. Удобно будет только тем водителям, кто изначально едет «сверху вниз», и М-12 возникнет у них на пути раньше.