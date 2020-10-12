Внедорожник Foton Sauvana ушёл с российского рынка вслед за пикапом Foton Tunland

На российском официальном сайте Foton в разделе «пассажирские автомобили» до сих пор представлены две модели – пикап Tunland и внедорожник Sauvana. Между тем официально продавать пикап Tunland как новый автомобиль нельзя – все Одобрения типа транспортного средства, то есть сертификаты, которые позволяют реализовывать машину на российском рынке, давно истекли. Поэтому вместо цены на пикап стоит фраза «цена по запросу». Очевидно, перед окончанием ОТТС грузовички были «условно проданы» третьей фирме, и теперь их предлагают как подержанные. Притом что в эксплуатации они не были, а всё это время находились на складах, то есть де-факто они новые. По крайней мере, в данных о регистрации новых машин в ГИБДД в этом году новых Foton Tunland не числится.

А как обстоят дела с его соплатформенным внедорожником Sauvana? Напомним, что первые машины были отгружены дилерам в марте 2017 года – это были экземпляры, завозимые из Китая с завода, расположенного в пригороде Пекина. От месяца к месяцу продажи росли, но не достигли сколько-нибудь существенного уровня: до конца года дилеры получили 311 машин. В 2018 году штаб-квартира решила сертифицировать образец российского выпуска, однако поначалу речь шла только о самой примитивной сборке на предприятии «Автотортехобслуживание» (входит в «Автотор Холдинг»): в сертификате, который действовал до 27 апреля 2019 года, китайский завод Beiqi Foton Motor указан как «поставщик сборочных комплектов».



За весь 2018 год на учёт было поставлено 213 новых внедорожников Foton Sauvana, притом что дилерам отгрузили 242 экземпляра. Интересно, что из 213 экземпляров 191 пришелся на машины ещё 2016 года выпуска, которые продавали с большими скидками. Остальные 22 экземпляра были собраны в 2018-м году, а машин 2017 года не было вообще. Зато они появились в 2019 году, когда дилерам удалось реализовать только 83 внедорожника, из которых 19 – это машины, собранные как раз в 2017 году, 46 – в 2018-м и остальные 18 – 2019 года выпуска из Калининграда. Собственно, именно в 2019 году российское представительство получило новое ОТТС, которое действует по 8 октября 2022 года уже на машины с углублённым методом сборки.

Партия, собранная на «Автотортехобслуживании», и продаётся сейчас в России, однако, как нам сообщили в представительстве китайской марки, в настоящее время в Калининграде сборки «Фотонов» не ведётся: «проект пока остановлен» и шансы, что его возобновят, практически нулевые. Дело в том, что даже в локализованном виде Sauvana «не проходит по цене». Между тем оставшиеся экземпляры внедорожника ещё можно приобрести за 1,4 млн рублей. В первом полугодии 2020 года в России на учёт было поставлено всего 18 машин.



Напомним, что Foton Sauvana предлагали в России с 2,0-литровым бензиновым мотором, двумя типами коробок – ручной и классическим «автоматом», а также с полноприводной трансмиссией (в раздаточной коробке имелась понижающая ступень). Кроме того, покупатель мог выбрать как 5-местный, так и 7-местный салон.

