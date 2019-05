Вода, средство для посуды и кое-что ещё: как сделать идеальный летний омыватель

Наконец-то окончательно установились плюсовые температуры, и в бачках стеклоомывателя благополучно подошла к концу вонючая спиртовая жижа, от которой всю зиму слезились глаза и перехватывало дыхание. Что же залить вместо нее? И стоит ли тратить деньги на так называемый «летний стеклоомыватель»?

Содержимое бачка стеклоомывателя в летний сезон – постоянная тема бурных гаражных дискуссий и благодатная почва для мифотворчества. Хотя наши деды и отцы, лившие в бачок под капотом банальную воду, такими рефлексиями не страдали…

Собственно, с воды и начнем – ведь именно ее считают вредной производители и продавцы так называемой «специализированной летней стеклоомывающей жидкости» – дескать, в покупной «жиже» вода очищена, а жесткая минерализованная вода из-под крана засоряет со временем насосы, шланги и форсунки.

Действительно, некоторый эффект осаждения солей из воды имеет место даже без нагрева и кипячения. Но он откровенно ничтожный: как минимум за среднестатистические 5-7 лет владения автомобилем нанести сколь-либо заметный ущерб системе стеклоомывания постоянным использованием простой водопроводной воды в теплое время года невозможно. Ну а если вдруг опасения вас не покидают, достаточно раз в несколько лет залить в пустой бачок пару литров слабого раствора лимонной кислоты. Сделать это нужно перед планируемой мойкой машины – опустошить естественным образом бачок на стекло, промыв его содержимым насос, шланги и форсунки, а затем смыть кислую сырость с кузова. Так что любителей сэкономить там, где это напрашивается, успокоим: воду в качестве «омывайки» использовать можно, и столь ярко описываемого продавцами вреда от нее нет.

Впрочем, для особенно мнительных, которые в тягостных раздумьях поглядывают на сторублевую пятилитровую баклажку дистиллировки для аккумулятора на витрине автомагазина, есть простой лайфхак. Заезжаете на любую мойку самообслуживания, засовываете в купюроприемник полтинник как минимальный взнос за две минуты работы пистолета и выбираете режим, который на разных «самомойках» именуется по разному — «Деминерализованная вода», «Ополаскивание + блеск» и так далее. В общем, вода, не оставляющая разводов. Это не дистиллят в его химическом понимании, но по сути эта вода к нему достаточно близка. А уж для наших целей – и вовсе идеально! За две минуты и пятьдесят рублей мы наполнили привезенную с собой 25-литровую канистру, и еще несколько литров не влезло и пролилось на землю…

Второй аргумент производителей и продавцов «летней омывайки», который они активно проталкивают в незамысловатых видео на YouTube и автомобильных соцсетях — моющие свойства их товара, обусловленные качественными и эффективными ПАВ (поверхностно-активными веществами). Но и тут любой автовладелец способен легко сделать то же самое, потратив минуту времени и заплатив за результат сущие копейки. Хотя некоторые и совершают в процессе типичные ошибки, в результате которых приходят к неверному выводу о невозможности сделать хорошо своими руками… Чтобы не разочароваться – возьмите на вооружение наши рекомендации!

Всем известная «классика жанра» – плеснуть в бачок омывателя автомобиля немного популярного кухонного моющего средства, в котором содержатся все нужные нам ПАВ. Решение правильное, ибо средство для мытья посуды есть практически у всех, и с ним легко добиться стабильного повторяемого результата, а не экспериментировать при каждом открывании капота. Но стабильный результат – это добавление моющего средства по мерке!

Главная же ошибка – плескать на глазок, как многие и делают. Мы взяли пяток пластиковых стаканчиков и, спрятав их в руке, попросили нескольких автовладельцев из нашей редакции представить, что это горловина бачка омывайки авто, и добавить средство по их разумению. Практически все, не видя количества налитого, плескали граммов пятьдесят (наверное, набив руку на водочной рюмке), что просто чудовищно много даже на полный бачок, не говоря о полупустом… Результат – бешено пенящаяся жидкость, которая не поливает нормально стекло, а также отвратительные белесые следы по капоту и всему кузову от высыхающих брызг.

Кстати, добавлять моющее средство прямо в бачок, как это показано на заглавном фото, нежелательно! Оно рискует осесть на дно и не раствориться полностью, а просто быть затянутым насосом в шланги и форсунки в концентрированном виде. Перед заливкой «коктейль» нужно размешать в нужной пропорции в любой ПЭТ-бутылке.

В итоге мы провели несложный эксперимент, ступенчато меняя концентрацию средства в воде — тщательно отмеряя моющее средство шприцем и опустошая бачок после каждой пробы. Оптимальной концентрацией стал… 1 миллилитр жидкости на 1 литр воды.

На первый взгляд такое количество может показаться ничтожно малым и бесполезным, но необходимо именно оно. Это соотношение оставляет после высыхания на кузове не больше пятен, чем обычная вода из-под крана, и при этом достаточно эффективно справляется с загрязнениями, типичными для шоссе. Для проверки мы размазывали по стеклу несколько капель подсолнечного масла – обычная вода, гоняемая свежими и ровными щетками «дворников», удаляла масло с 4-5 взмахов, с помощью Fairy же вода справлялась с 1-2 взмахов.

P.S. Может показаться, что для такого теста напрашивается масло моторное, но оно все же не попадает на стекло в чистом виде – обычно жирная пленка образуется из «коктейля» смешанных с влагой воздуха выхлопов и поднятой с дождевой сыростью масляной эмульсии с асфальта. Поэтому подсолнечное тут ближе к реальности.

Ну и еще немного несложной «алхимии» напоследок, для желающих заморочиться. Для городской слякоти весной и ранней осенью, а также для дальних поездок, при которых стекло часто загрязняется битыми насекомыми, в воду с жидкостью для мытья посуды полезно добавить немного нашатырного спирта. Не стоит опасаться нашатыря – он является главным компонентом всех аэрозолей для чистки окон и зеркал в домашних условиях и безопасен для автомобильной краски и резинок, тем более, что 10-процентного аптечного раствора нужно на 5-литровый бачок воды всего лишь 40-50 миллилитров (при стоимости 100-миллилитрового флакона около 15 рублей).

Если с посудным средством размазанные по стеклу капли масла смываются с 1-2 взмахов «дворников», то с нашатырем масло начинает сходить еще до того, как щетки приходят в движение!