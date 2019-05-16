Вода, средство для посуды и кое-что ещё: как сделать идеальный летний омыватель

Вода, средство для посуды и кое-что ещё: как сделать идеальный летний омыватель

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Наконец-то окончательно установились плюсовые температуры, и в бачках стеклоомывателя благополучно подошла к концу вонючая спиртовая жижа, от которой всю зиму слезились глаза и перехватывало дыхание. Что же залить вместо нее? И стоит ли тратить деньги на так называемый «летний стеклоомыватель»?
 

Содержимое бачка стеклоомывателя в летний сезон – постоянная тема бурных гаражных дискуссий и благодатная почва для мифотворчества. Хотя наши деды и отцы, лившие в бачок под капотом банальную воду, такими рефлексиями не страдали…

Собственно, с воды и начнем – ведь именно ее считают вредной производители и продавцы так называемой «специализированной летней стеклоомывающей жидкости» – дескать, в покупной «жиже» вода очищена, а жесткая минерализованная вода из-под крана засоряет со временем насосы, шланги и форсунки.

Действительно, некоторый эффект осаждения солей из воды имеет место даже без нагрева и кипячения. Но он откровенно ничтожный: как минимум за среднестатистические 5-7 лет владения автомобилем нанести сколь-либо заметный ущерб системе стеклоомывания постоянным использованием простой водопроводной воды в теплое время года невозможно. Ну а если вдруг опасения вас не покидают, достаточно раз в несколько лет залить в пустой бачок пару литров слабого раствора лимонной кислоты. Сделать это нужно перед планируемой мойкой машины – опустошить естественным образом бачок на стекло, промыв его содержимым насос, шланги и форсунки, а затем смыть кислую сырость с кузова. Так что любителей сэкономить там, где это напрашивается, успокоим: воду в качестве «омывайки» использовать можно, и столь ярко описываемого продавцами вреда от нее нет.

Впрочем, для особенно мнительных, которые в тягостных раздумьях поглядывают на сторублевую пятилитровую баклажку дистиллировки для аккумулятора на витрине автомагазина, есть простой лайфхак. Заезжаете на любую мойку самообслуживания, засовываете в купюроприемник полтинник как минимальный взнос за две минуты работы пистолета и выбираете режим, который на разных «самомойках» именуется по разному — «Деминерализованная вода», «Ополаскивание + блеск» и так далее. В общем, вода, не оставляющая разводов. Это не дистиллят в его химическом понимании, но по сути эта вода к нему достаточно близка. А уж для наших целей – и вовсе идеально! За две минуты и пятьдесят рублей мы наполнили привезенную с собой 25-литровую канистру, и еще несколько литров не влезло и пролилось на землю…

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Второй аргумент производителей и продавцов «летней омывайки», который они активно проталкивают в незамысловатых видео на YouTube и автомобильных соцсетях — моющие свойства их товара, обусловленные качественными и эффективными ПАВ (поверхностно-активными веществами). Но и тут любой автовладелец способен легко сделать то же самое, потратив минуту времени и заплатив за результат сущие копейки. Хотя некоторые и совершают в процессе типичные ошибки, в результате которых приходят к неверному выводу о невозможности сделать хорошо своими руками… Чтобы не разочароваться – возьмите на вооружение наши рекомендации!

Всем известная «классика жанра» – плеснуть в бачок омывателя автомобиля немного популярного кухонного моющего средства, в котором содержатся все нужные нам ПАВ. Решение правильное, ибо средство для мытья посуды есть практически у всех, и с ним легко добиться стабильного повторяемого результата, а не экспериментировать при каждом открывании капота. Но стабильный результат – это добавление моющего средства по мерке!

Главная же ошибка – плескать на глазок, как многие и делают. Мы взяли пяток пластиковых стаканчиков и, спрятав их в руке, попросили нескольких автовладельцев из нашей редакции представить, что это горловина бачка омывайки авто, и добавить средство по их разумению. Практически все, не видя количества налитого, плескали граммов пятьдесят (наверное, набив руку на водочной рюмке), что просто чудовищно много даже на полный бачок, не говоря о полупустом… Результат – бешено пенящаяся жидкость, которая не поливает нормально стекло, а также отвратительные белесые следы по капоту и всему кузову от высыхающих брызг.

Кстати, добавлять моющее средство прямо в бачок, как это показано на заглавном фото, нежелательно! Оно рискует осесть на дно и не раствориться полностью, а просто быть затянутым насосом в шланги и форсунки в концентрированном виде. Перед заливкой «коктейль» нужно размешать в нужной пропорции в любой ПЭТ-бутылке.

В итоге мы провели несложный эксперимент, ступенчато меняя концентрацию средства в воде — тщательно отмеряя моющее средство шприцем и опустошая бачок после каждой пробы. Оптимальной концентрацией стал… 1 миллилитр жидкости на 1 литр воды.

На первый взгляд такое количество может показаться ничтожно малым и бесполезным, но необходимо именно оно. Это соотношение оставляет после высыхания на кузове не больше пятен, чем  обычная вода из-под крана, и при этом достаточно эффективно справляется с загрязнениями, типичными для шоссе. Для проверки мы размазывали по стеклу несколько капель подсолнечного масла – обычная вода, гоняемая свежими и ровными щетками «дворников», удаляла масло с 4-5 взмахов, с помощью Fairy же вода справлялась с 1-2 взмахов.

P.S. Может показаться, что для такого теста напрашивается масло моторное, но оно все же не попадает на стекло в чистом виде – обычно жирная пленка образуется из «коктейля» смешанных с влагой воздуха выхлопов и поднятой с дождевой сыростью масляной эмульсии с асфальта. Поэтому подсолнечное тут ближе к реальности.

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 Ну и еще немного несложной «алхимии» напоследок, для желающих заморочиться. Для городской слякоти весной и ранней осенью, а также для дальних поездок, при которых стекло часто загрязняется битыми насекомыми, в воду с жидкостью для мытья посуды полезно добавить немного нашатырного спирта. Не стоит опасаться нашатыря – он является главным компонентом всех аэрозолей для чистки окон и зеркал в домашних условиях и безопасен для автомобильной краски и резинок, тем более, что 10-процентного аптечного раствора нужно на 5-литровый бачок воды всего лишь 40-50 миллилитров (при стоимости 100-миллилитрового флакона около 15 рублей).

Если с посудным средством размазанные по стеклу капли масла смываются с 1-2 взмахов «дворников», то с нашатырем масло начинает сходить еще до того, как щетки приходят в движение!

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Практика
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6 комментариев

по рейтингу сначала новые по хронологии
alexkkk3119

Интересно получается у аффтора, - зимой он маялся с вонючей омывайкой, а на лето решил пойти на нобелевскую премию по созданию... как там в заголовке, - "идеального летнего омывателя". Самому-то не смешно? Кажется, "вонючая спиртовая жижа, от которой всю зиму слезились глаза и перехватывало дыхание" ещё воздействовала и на мыслительный процесс, тем более, что мозг-то совсем рядом, даже спинной.

wolkkow

У меня по старинке - вода. Никогда с этим не заморачивался в летнее время

altersin

Самая большая проблема летом на трассе - это насекомые. После каждого размазанного жука не будешь же пшикать, а когда в пятнах уже всё стекло, то они как правило высохли и не смываются. Поэтому нужно придумать спец. средство против жуков, но сдается мне, это должно быть что-то очень едкое, так как даже влажной тряпкой с усилием они очень плохо оттираются.

altersin

Как раз закончилась омывайка, а на кухне стоит фейри, пойду бодяжить))

Царь

Про себя скажу. Зимой чистая незамерзайка, но не полный бачок, т.к. бывют оттепели или банально с -20 погода до -5 потеплеле, жаль чистую жижу лить. Смотрю по погоде и слегка иногда разбавляю, особенно это актуально когда резко теплеет и надолго (неделя-дней 10, у нас зимы такие, что такое часто бывает).
Летом лью воду из водопровода чуток (примерно колпачок) автошампуня компании AGA, которым мою машину. Эта смесь смывает всё "на ура". Да, этот же шампунь добавляю и зимой. Воду из колодца на даче больше не лью, т.к. у нас известка есть в воде, и на предыдущей машине приходится чистить писюны, т.к. известь забивает их (чайник вспомните свой с накипью на даче или в деревне, хотя у кого как).
На дворники лью не часто, особенно это касается зимы. Т.к. вымыл хорошо, всё чисто, а через 10-15 секунд лобовое грязное. Да, и дворники меняю 2-3 раза в год, хотя дворники трут ещё хорошо. У меня сзади метла есть, но заднюю метлу меняю реже, раз в 2 года. Езжу город-трасса.
Летом стараюсь сразу смывать прилетевших мух, бабочек, слепней и комаров. К тому же у меня есть хорошая тряпка из микрофибры компании SMART. Эта тряпка оттирает пятна от насекомых от лобовухи. Вода и тряпка и пятен нет, даже старых. Неоднократно выигрывал пари (пиво, коньяк), что за 1-2 минуты эта тряпка ототрёт пятна от насекомых от лобовухи.
Нашатырь не пробовал добавлять, нужно поэкспериментировать.

diver alex

жесткая минерализованная вода из-под крана засоряет со временем насосы, шланги и форсунки.

Для Питера не актуально, вода мягкая... Помимо средств для мытья посуды продаются таблетки и концентраты для летней омывайки - стоят они очень недорого.

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