Неспокойное время для автопрома: Subaru решила пересмотреть стратегию «озеленения»

Не исключено, что на одном из основных для себя рынков, в США, японской компании придётся сосредоточиться на гибридах, а развивать направление полностью зелёных моделей здесь пока не будут.

В актуальной американской линейке Subaru на данный момент числится только один электрокар – кроссовер Solterra, который дебютировал в 2021 году, а обновление пережил в апреле 2025-го. В дальнейшем к нему присоединится полностью «зелёный» кросс-универсал Trailseeker, который был представлен в середине прошлого месяца (в продаже он появится в следующем году). Теперь в японской компании заявили о том, что пересматривают свою стратегию электрификации.

На фото: Subaru Trailseeker 1 / 3 На фото: Subaru Trailseeker 2 / 3 На фото: Subaru Trailseeker 3 / 3

Стоит ожидать, что новых электромобилей в «штатной» линейке бренда в ближайшее время не появится. Как сообщает Automotive News со ссылкой на представителей Subaru, стратегия электрификации будет пересмотрена «в условиях неспокойного и неопределённого времени для автомобильной промышленности». Отметим, японцы и так не спешили «озелениться», а теперь производитель, очевидно, думает, стоило ли вообще в нынешних условиях пытаться угнаться за конкурентами.

В списке проблем, которые учитывают в Subaru, есть глобальная обеспокоенность по поводу слабого спроса на электромобили. Кроме того, если говорить конкретно о США – у производителя нет ясности относительно своей долгосрочной стратегии из-за тарифов на импортируемые машины, а также из-за вопросов, касающихся налоговых льгот на электромобили в стране (их могут отменить, что определённо скажется на объёмах продаж «зелёного» транспорта).

На фото: актуальный кроссовер Subaru Solterra 1 / 3 На фото: актуальный кроссовер Subaru Solterra 2 / 3 На фото: актуальный кроссовер Subaru Solterra 3 / 3

Согласно оценкам Subaru, повышенные тарифы в Штатах могут обойтись компании в этом году в 2,5 млрд долларов, потому что значительная часть машин на данный момент в страну импортируется. Так, у производителя есть завод в американском штате Индиана, с конвейера которого сходит примерно половина автомобилей от общих продаж (ежегодный объём продаж бренда в США превышает 700 тыс. экземпляров).

Ожидается, что производство «зелёного» Subaru Trailseeker для США будет налажено в Японии, при этом ранее сообщалось о том, что компания собиралась создать в Штатах новый завод, предназначенный только для выпуска электромобилей. Однако сейчас производитель пересматривает эту стратегию: не исключено, что вторая площадка появится, но на ней будут выпускаться в том числе модели с гибридной «начинкой».

На фото: актуальный Subaru Forester Hybrid 1 / 3 На фото: актуальный Subaru Forester Hybrid 2 / 3 На фото: актуальный Subaru Forester Hybrid 3 / 3

Обеспокоенность нынешней стратегией развития в компании отметили на фоне не самых впечатляющих результатов прошедшего финансового года, которые были объявлены на днях. Известно, что операционная прибыль Subaru снизилась на 13,4% и составила 405,3 млрд иен; объём мировых продаж сократился на 4,1% (до 936 тыс. экземпляров), показатель в Северной Америке упал на 4,1% (до 732 тыс. единиц), при этом продажи в Японии увеличились на 5,4% (до 104 тыс. машин).

Напомним, в прошлом месяце, в рамках автосалона в Нью-Йорке был представлен Subaru Outback седьмого поколения, причём тогда же дебютировала его «хардкорная» версия Wilderness. В продажу навый кросс-универсал поступит в конце текущего года.