Автомобили медицинской службы на «легковой» базе можно условно разделить на три типа. Первый – обычные седаны или хэтчбеки для неотложной помощи. На этих машинах приезжают медицинские работники по срочным вызовам, когда не требуется госпитализация больного, на них объезжают участок врачи из поликлиник, на них иногда перевозят способных ходить и сидеть больных, на них возят медицинский инструмент, бельё и прочие медицинские принадлежности. Второй тип – универсалы, а иногда лимузины и даже седаны с носилками, пригодные для полноценной «скорой помощи». Нередко встречаются специальные медицинские кузова на легковых шасси. Обычно последние строят не на главном конвейере автозавода, а силами специализированных фирм. В советском автомобилестроении присутствовали все три типа.

Москвичи и Запорожцы на службе у медиков

Первый медицинский «Москвич» планировали построить ещё в 1946 году на базе деревянного кузова «Фургон» модели 400-422. Был ли построен хотя бы один опытный образец такого специального автомобиля, неизвестно. Но на базе седана «Москвич-400-420» с 1948 года завод МЗМА выпускал медицинский автомобиль, обозначавшийся в конструкторской документации как отдельная модификация 400-420М. У этой машины был свой ведущий конструктор С.Н. Лобов.

Исходно по заводским чертежам «Москвич-400-420М» предполагалось окрашивать строго в один цвет – тёмно-синий. Также регламентировались моющийся салон с обивкой синего цвета, точные места нанесения знаков Красного креста на ветровом и заднем стёклах, на передних дверях и надписи «Помощь на дому» на обоих бортах.

В 1951 году «Москвич-400-420М» упростили. Теперь кузов разрешалось красить в любой применяемый на конвейере цвет, материал обивки изменился, красные кресты наносились только на стёкла, надпись «Помощь на дому» — только по желанию заказчика. В год МЗМА выпускал примерно по 200 медицинских «Москвичей».

Аналогичные модификации присутствовали во всех семействах «Москвичей» следующего поколения: 402-425М, 407М, 403М. Медицинская модификация с моющимся салоном была даже у полноприводного седана – «Москвич-410М». А когда завод освоил выпуск универсала «Москвич-423», из него попробовали сделать полноценную «скорую помощь» с носилками. Их уложили вдоль правого борта, и они заняли место от пятой торцевой двери до приборной панели. В салоне осталось место только для двух сидений – переднее для водителя, заднее – для сопровождающего больного медицинского работника. Такие медицинские универсалы построили в двух экземплярах, оба обслуживали заводскую больницу. Решение о серийном выпуске медицинского универсала принято не было.

1 / 3 Москвич-423Н '1958–63 2 / 3 Москвич-423Н '1958–63 3 / 3 Москвич-423Н '1958–63

Когда в ОГК МЗМА проектировали микролитражную модель для Запорожского автозавода, по отработанной схеме предусмотрели вариант для медиков. Такой автомобиль «Запорожец» ЗАЗ-965М выпускался серийно.

В типаже санитарных машин, разработанном в НАМИ в 60-х, предусматривалась даже медицинская модификация «нового легкового автомобиля» – будущих «Жигулей». В таблице этой машине придали странный вид – компактного хэтчбека. Парадокс объясняется просто – Главный конструктор НАМИ по легковой теме Б.М. Фиттерман активно продвигал идею выпускать на будущем ВАЗе не FIAT-124, a переднеприводный Autobianchi Primula.

Впоследствии модификация седана для развоза врачей присутствовала во всех последующих «Москвичах»: 408М, 412М, 21381, 21401. По словам бывалых заводчан, для «медпомощи» отбирали самые худшие экземпляры автомобилей, сошедшие с конвейера с откровенными техническими неисправностями. Устранять их приходилось уже на местах автобазам санитарного транспорта. В службе медицинской помощи успели поработать даже АЗЛК-2141 и ИЖ-2126.

1 / 2 Москвич-2141 '02.1986–1998 2 / 2 Иж-2126 Ода '1999–2002

На базе переднеприводного «Москвича» Киевский авторемонтный завод небольшими сериями производил универсал повышенной вместимости АЗЛК-2901 с удлинённым задним свесом, увеличенной высотой крыши и носилками за спиной водителя. А в начале 1990-х на автобазе московского «Сантранса» ещё работал последний «Москвич-21381» с 408-м двигателем.

1 / 2 Москвич-2901 (2901) '1994–96 2 / 2 Москвич-2901 (2901) '1994–96

Слово за ГАЗом

Первую машину «скорой помощи» изготовил Горьковский кузовной завод ещё на шасси легкового ГАЗ-А. Считалось, что такой автомобиль значительно экономичнее, чем медицинская машина на базе «полуторки» ГАЗ-АА. Но дальше постройки одного опытного образца дело не пошло. Сохранились фотографии медицинских универсалов с носилками на основе ГАЗ-М1. Но эти автомобили изготовлены автобазами и ремонтными заводами. Ни сам ГАЗ, ни его филиалы таких кузовов не делали.

После войны предпринимались попытки установить медицинские носилки в обычный кузов «Победы». Его длина позволяла это сделать. Носилки складывались пополам, и вместо них могло освободиться одно сиденье для больного или сопровождающего. Есть снимки машины, похожей на универсал, на базе «Победы» ГАЗ-М-20. Но это были конструкции, тоже изготовленные вне ГАЗа.

А сам ГАЗ в 1952 году выпустил заводскую машину «скорой помощи». Она была выполнена на базе ЗИМ ГАЗ-12. Очертания кузова остались серийные. Но были изменены петли багажника. На смену большим внутренним механизмам открывания пришли маленькие внешние петли. Носилки с больным приходилось задвигать в багажник трехобъёмного седана, но это был оправданный компромисс. Легковой автомобиль ЗИМ представлял больному намного более комфортные условия перевозки, чем грузовая «скорая помощь» ПАЗ-653 на шасси ГАЗ-51.

В 1959 году Горьковский автозавод снял с производства пассажирскую модификацию автомобиля ЗИМ. А на следующий год был прекращен выпуск медицинского варианта. Разразился большой скандал: Министерство здравоохранения СССР лишилось комфортабельного медицинского автомобиля на «легковом» шасси.

На ГАЗ срочно пришел указ разработать медицинский автомобиль на базе «Волги» ГАЗ-21. Именно для этих целей создано семейство универсалов ГАЗ-22. Первичной в нём считалась модификация ГАЗ-22Б для скорой медицинской помощи, а вторичной – базовый грузопассажирский универсал ГАЗ-22. В первой половине 1960-х в год выпускалось примерно втрое больше медицинских универсалов, чем гражданских. Проектирование универсала на базе «Волги» ГАЗ-21, изначально не предусмотренного в семействе, было сопоставимо с созданием полностью новой модели «с нуля».

1 / 6 ГАЗ-22Б "Волга" '1962–1965 2 / 6 ГАЗ-21 3 / 6 ГАЗ-22 4 / 6 Багажник ГАЗ-22Б Волга 5 / 6 ГАЗ-22 6 / 6 ГАЗ-22

Конструкторский коллектив ГАЗа учёл допущенную ошибку, и при разработке новой «Волги» ГАЗ-24 в семейство сразу закладывали все три модификации: седан, грузопассажирский универсал и медицинский вариант универсала. Правда, освоение последнего затянулось на несколько лет. По словам ведущего конструктора ГАЗ-24 В.Б. Реутова, однажды среди лета в выходной день на завод приехал представитель Министерства здравоохранения СССР и приказал немедленно поставить на конвейер медицинскую модификацию новой «Волги». Её серийный выпуск ГАЗ освоил в третьем квартале 1975 года, у машины вышел символичный индекс ГАЗ-24-03. Кузов «скорой помощи» этого образца пережил несколько поколений «Волг»: ГАЗ-24-13 на базе ГАЗ-24-10, ГАЗ-31023 на базе ГАЗ-31029 и ГАЗ-3110. Когда в 2009 году «Волгу» окончательно снимали с производства, больше всех возмущались медицинские работники, потерявшие удобный и доступный универсал.

1 / 5 ГАЗ-24-03 '1975–88 2 / 5 ГАЗ-310231 "Волга" '1997–2008 3 / 5 ГАЗ-24-03 '1975–88 4 / 5 ГАЗ-24-03 '1975–88 5 / 5 ГАЗ-24-03 '1975–88

Один опытный образец реанимационного автомобиля построила финская фирма Tamro на удлинённом шасси «Волги» ГАЗ-24. Советские медики признали такой автомобиль слишком дорогим и отказались от его закупок. Но для закрытых клиник, например для больницы Академии наук СССР, были приобретены единичные экземпляры подобных автомобилей на шасси Mercedes Benz W123, изготовленные западногерманской компанией Binz.

ГАЗ-Tamro-24-02 «Волга»

Медицинская модификация представительской «Чайки» ГАЗ-13 закладывалась типажом НАМИ ещё в середине 1960-х. Выпускать ограниченной серией такие машины взялась Рижская автомобильная фабрика РАФ. К началу 1970-х в правительственных колоннах уже ездили медицинские универсалы на базе «Чайки». В Риге на «старой» территории РАФа в Экспериментальном цехе из полученных из Горького седанов ГАЗ-13 изготавливали универсалы со всем медицинским оборудованием в салоне.

Две машины использовали в качестве катафалков-фургонов с кондиционерами японской фирмы Toshiba – для торжественных похорон лидера вьетнамской революции Хо Ши Мина.

Медицинские универсалы на базе новой «Чайки» ГАЗ-14 были разработаны и изготовлены РАФом во второй половине 1980-х. Их уже сертифицировали по всем международным правилам, и потому они получили отраслевой индекс ГАЗ-РАФ-3209. Но в годы перестройки было принято необдуманное решение снять «Чайку» с производства, потому медицинский универсал на её базе изготовили только в виде четырёх опытных образцов.

А как же ЗИС и ЗИЛ?

Представительские лимузины ЗИС и ЗИЛ могли оказаться отличной основой для медицинских автомобилей: рамное шасси, длинная база, отточенная плавность хода. Но у них был один недостаток – недопустимая дороговизна производства.

Сохранилось немало фотографий и кадров кинохроники, где запечатлены машины «скорой помощи» с серийными кузовами лимузинов ЗИС-101. Но сам Автозавод имени Сталина изготовил только два опытных образца таких автомобилей. Все остальные экземпляры построены автобазами и ремонтными заводами путём переоборудования московских лимузинов. ЗИС выпускал модель 101 в неразумно большом количестве. Многочисленные «лишние» лимузины пришлось отправлять в разные специальные службы, в том числе в такси и в «скорую помощь».

После войны московский кузовной завод «Аремкуз» делал на шасси ЗИС-101 более вместительные медицинские кузова типа универсал. А вся переделка автомобиля обычно заканчивалась заменой двигателя. Вместо сложной в эксплуатации и неэкономичной верхнеклапанной «восьмёрки» устанавливали более простую рядную нижнеклапанную «шестёрку» от грузовика ГАЗ-51, а то и от американского Studebaker.

Серийный медицинский автомобиль Автозавод имени Сталина выпускал на базе лимузина следующего поколения ЗИС-110А. Его кузов отличался от базовой модели пятой подъёмной дверью в задней стенке, через которую загружались носилки. Этот комфортабельный медицинский автомобиль проявил себя слишком неэкономичным – сложным и дорогим в эксплуатации. Но силами ремонтников иногда под «скорую помощь» переоборудовали и базовые лимузины ЗИС-110 с обычным багажным люком сзади.

1 / 4 ЗиС-110А '1947–58 2 / 4 ЗиС-110А '1947–58 3 / 4 ЗиС-110А '1947–58 4 / 4 ЗиС-110А '1947–58

У лимузинов ЗИЛ-111 обоих поколений не было медицинских модификаций. Заводское КБ легковых автомобилей вернулось к этой теме в начале 1970-х годов, когда базовой моделью уже стал ЗИЛ-114. Для создания медицинского варианта ему пришлось изменить тип кузова.

В 1975 году увидели свет два универсала ЗИЛ-114Е, оборудованных по последнему слову техники. Эти автомобили и их наследники на базе ЗИЛ-4104, ЗИЛ-41045, ЗИЛ-41047 служили только в закрытых ведомственных больницах Четвёртого управления Министерства здравоохранения СССР. Завод окрашивал их строго в чёрный цвет без каких-либо опознавательных знаков «скорой помощи», за что машины получили прозвище «чёрный доктор».

1 / 3 ЗиЛ-4104 (115) '1978–83 2 / 3 ЗиЛ-41045 '1983–85 3 / 3 ЗиЛ-41047 '1986–2008

Идея строить медицинские автомобили на базе представительских ЗИМ, «Чайка», ЗИС и ЗИЛ не была советским изобретением. В США с 1930-х по 1960-е годы специализированные фирмы строили огромное количество моделей «амбулансов» на длинных мощных легковых шасси с отличной плавностью хода. Именно такие машины и их оборудование послужили прототипами медицинских модификаций представительских автомобилей ГАЗ и ЗИС.