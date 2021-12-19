Военные автомобили Berna
Образованная в 1904 году автомобильная фирма «Берна» в ходе Первой мировой войны собирала короткобазные тягачи с кованой рамой из хромомолибденовой стали. Впоследствии из них формировали целые семейства специальных дизельных машин, которые применялись во время Второй мировой.
В начале 40-х фирма выпускала четыре стандартизованных серии армейских капотных машин на едином шасси грузоподъёмностью 3,5–5,0 тонн. Самым распространенным из них стал недорогой 65-сильный вариант 2U (4х2) с тормозным гидроприводом и колёсной базой в четыре метра. Его внешней отличительной чертой был V-образный бампер с горизонтальной защитной решёткой. Сборка автомобиля продолжалась до 1958 года.
Армейские грузовики FBW
Редкая и непонятная аббревиатура ФБВ присваивалась коммерческим грузовикам небольшой семейной компании из городка Ветцикон, где работал механик Франц Брозинцевич, выходец из Хорватии. Изготовлять армейские машины он стал лишь в 1935-м и в военную область внёс скромный вклад.
В 1939-м фирма FBW объединилась с солидной группой «Берна», где приступила к производству армейского варианта АМ40 (4х2) с собственной конструкцией силового агрегата в 63 силы и упрощённым тормозным гидроприводом без усилителя. Внешне он отличался двумя выгнутыми поперечинами радиатора. До 1950 года их собрали 235 экземпляров.
Вершиной «грузового творчества» в Швейцарии считался автомобиль-шасси FBW 60-6R (6х4) с 12-цилиндровым авиамотором в 365 сил для привода аэростатной лебёдки, выполненный по заказу ВВС в шести экземплярах. Его оборудовали 90-сильным бензиновым мотором, коротким кузовом и передней округлой защитной решёткой.
Военная продукция компании Saurer
В конце XIX века швейцарский инженер Адольф Заурер построил свой первый бензиновый двигатель, а во Всероссийском военном пробеге 1912 года он уже представлял девять разных машин с 30-сильными моторами. Вторую мировую фирма встретила со своими унифицированными грузовиками с одинаковыми кабинами, демонстрировавшими высокий технологический, технический и качественный уровень.
В 1938–42 годах первенство в этой серии удерживали три базовые версии многоцелевых автомобилей 4х2 грузоподъёмностью 5,0–7,5 тонн, оборудованных одним и тем же дизельным 100-сильным мотором. Их полная масса достигала 11 тонн.
За время Второй мировой войны «настоящего» армейского автомобиля так и не было создано, а его родоначальником признавали пятитонный дизель «Заурер 5BLD» мощностью 95–100 сил, который с 1930-го в единичных образцах поступал в национальные вооружённые силы. Его особенностями были сердцевидные камеры сгорания в головке поршней, литые или пневматические шины и открытая военизированная кабина с передними округлыми прутками.
Поздние образцы получили пятиступенчатые коробки передач, 7,5-тонные кузова с жёстким навесом, вмещавшиеся 32 солдата, лебёдку-кабестан центрального расположения и новые защитные решётки радиатора. 1940 год
Уникальные работы компании Saurer
Эта компания долго оставалась в кругу со своими рядовыми автомобилями, если бы в середине 30-х конструктор инженер Альбер Дюбуа не приступил к самостоятельной реализации программы создания наиболее передового для своего времени первого в мире дизельного семейства бескапотных армейских грузовиков и тягачей с колёсными формулами 4х4, 6х6 и 8х8.
Первым из них появился открытый пятиосный прототип необычного односкатного вездеходного автомобиля-шасси «Заурер» с колёсной формулой 10х6, построенного для изучения будущих полноприводных внедорожных средств передвижения.
В 1940 году компания Saurer приступила к выпуску самого распространенного трёхосного 2,5-тонного грузовика 6М (М6) с хребтовой рамой и базой в 2,8 метра. В разное время его оборудовали шестицилиндровым дизелем CDD или CTDМ мощностью 70 или 85 л.с. и шеститонной лебёдкой. Его снаряженная масса составляла 6,8 тонн, полная — 9,4 тонны.
Автомобили выпускались в основном многоцелевом бортовом исполнении с брезентовым верхом или как шасси для монтажа различных фургонов и надстроек. До 1948-го на вооружении национальной армии состояло 365 машин 6М.
В 1943–45 годах на основе модели 6М фирма «Заурер» собирала один из самых необычных и наиболее оригинальных военных грузовиков — 3,5-тонный артиллерийский тягач 8М (М8), ставший единственным серийным армейским грузовиком Второй мировой с колёсной формулой 8х8.
Автомобиль 8М получил шестицилиндровый 100-сильный двигатель CT1D, блокируемые дифференциалы, пружинную подвеску и пятитонную лебёдку. Габаритная длина составляла шесть метров, длина — около шести, а в соответствии со швейцарскими нормами ширина не превышала традиционную величину — два метра. Собственная масса возросла до 7,4 тонн, полная составляла 10,9 тонн.
Основными автомобилями семейства 8М были многоцелевые бортовые грузовики с трёхметровыми тентами для перевозки солдат и вооружения. Специальные тягачи служили для буксировки тяжёлых артиллерийских систем. Четырёхосок собрали всего 80 машин.
После войны автомобильные фирмы миролюбивой Швейцарии быстро расширили выпуск новых военных грузовиков, дополнив их многоосными бронемашинами, также признанными одними из лучших в мире. Но это уже совсем другая история периода «холодной войны».
В статье использованы аутентичные чёрно-белые иллюстрации, натурные цветные фотографии выполнены автором.
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