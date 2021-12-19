Небольшая страна Европы, в начале XIX века принявшая курс на «вечный нейтралитет», во время Второй мировой имела в своём распоряжении три малоизвестных автомобильных фирмы, которые в небольших количествах собирали высококачественные грузовики для вооруженных сил Швейцарии. Все оснащались собственными дизелями, правосторонними органами управления, крупными фарами и средствами для работы в горной местности. Традиционно они имели ширину в два метра и отличались друг от друга формой защитных средств для радиаторов.

Военные автомобили Berna

Образованная в 1904 году автомобильная фирма «Берна» в ходе Первой мировой войны собирала короткобазные тягачи с кованой рамой из хромомолибденовой стали. Впоследствии из них формировали целые семейства специальных дизельных машин, которые применялись во время Второй мировой.



Уникальный сохранившийся до сих пор 55-сильный военный тягач-толкач Berna 1U с коротким деревянным кузовом. 1941 год

В начале 40-х фирма выпускала четыре стандартизованных серии армейских капотных машин на едином шасси грузоподъёмностью 3,5–5,0 тонн. Самым распространенным из них стал недорогой 65-сильный вариант 2U (4х2) с тормозным гидроприводом и колёсной базой в четыре метра. Его внешней отличительной чертой был V-образный бампер с горизонтальной защитной решёткой. Сборка автомобиля продолжалась до 1958 года.



Многоцелевой дизельный грузовик Berna 2U с подъёмным металлическим кузовом для обслуживания военных аэродромов. 1939 год

Тот же автомобиль Berna 2U в военном исполнении с продольными скамьями в кузовке и высоким брезентовым тентом. 1940 год

Армейские грузовики FBW​

Редкая и непонятная аббревиатура ФБВ присваивалась коммерческим грузовикам небольшой семейной компании из городка Ветцикон, где работал механик Франц Брозинцевич, выходец из Хорватии. Изготовлять армейские машины он стал лишь в 1935-м и в военную область внёс скромный вклад.

В 1939-м фирма FBW объединилась с солидной группой «Берна», где приступила к производству армейского варианта АМ40 (4х2) с собственной конструкцией силового агрегата в 63 силы и упрощённым тормозным гидроприводом без усилителя. Внешне он отличался двумя выгнутыми поперечинами радиатора. До 1950 года их собрали 235 экземпляров.



Стандартизованный 3,5-тонный дизельный грузовик FBW АМ40 с характерной решёткой радиатора и выгнутыми вверх поперечинами. 1939 год

Вершиной «грузового творчества» в Швейцарии считался автомобиль-шасси FBW 60-6R (6х4) с 12-цилиндровым авиамотором в 365 сил для привода аэростатной лебёдки, выполненный по заказу ВВС в шести экземплярах. Его оборудовали 90-сильным бензиновым мотором, коротким кузовом и передней округлой защитной решёткой.



Тяжёлый спецгрузовик FBW 60-6R с двойной кабиной и кузовом для аэростатной лебёдки с приводом от авиамотора. 1936 год

Военная продукция компании Saurer



В конце XIX века швейцарский инженер Адольф Заурер построил свой первый бензиновый двигатель, а во Всероссийском военном пробеге 1912 года он уже представлял девять разных машин с 30-сильными моторами. Вторую мировую фирма встретила со своими унифицированными грузовиками с одинаковыми кабинами, демонстрировавшими высокий технологический, технический и качественный уровень.

В 1938–42 годах первенство в этой серии удерживали три базовые версии многоцелевых автомобилей 4х2 грузоподъёмностью 5,0–7,5 тонн, оборудованных одним и тем же дизельным 100-сильным мотором. Их полная масса достигала 11 тонн.

Типичный тяжёлый грузовик Saurer 5С-CT1D, собиравшийся мелкими сериями в тихой Швейцарии. 1938 год

За время Второй мировой войны «настоящего» армейского автомобиля так и не было создано, а его родоначальником признавали пятитонный дизель «Заурер 5BLD» мощностью 95–100 сил, который с 1930-го в единичных образцах поступал в национальные вооружённые силы. Его особенностями были сердцевидные камеры сгорания в головке поршней, литые или пневматические шины и открытая военизированная кабина с передними округлыми прутками.



Поздние образцы получили пятиступенчатые коробки передач, 7,5-тонные кузова с жёстким навесом, вмещавшиеся 32 солдата, лебёдку-кабестан центрального расположения и новые защитные решётки радиатора. 1940 год

Уникальные работы компании Saurer

Эта компания долго оставалась в кругу со своими рядовыми автомобилями, если бы в середине 30-х конструктор инженер Альбер Дюбуа не приступил к самостоятельной реализации программы создания наиболее передового для своего времени первого в мире дизельного семейства бескапотных армейских грузовиков и тягачей с колёсными формулами 4х4, 6х6 и 8х8.

Первым из них появился открытый пятиосный прототип необычного односкатного вездеходного автомобиля-шасси «Заурер» с колёсной формулой 10х6, построенного для изучения будущих полноприводных внедорожных средств передвижения.

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Расстановка колёс на вездеходе: два задних ведущих моста и один передний подъёмный, пара управляемых колёс с правой рулевой колонкой и две «запаски» по бокам рамы. 1936 год



Первым прототипом новой серии стал опытный 1,75-тонный автомобиль-тягач 4М (4х4) с 50-сильным мотором, всеми управляемыми колёсами и открытым грузопассажирским кузовом. Он носил военный индекс М4 и был рассчитан на буксировку лёгких прицепов и пушек, но в производство не пошёл. 1938 год

В 1940 году компания Saurer приступила к выпуску самого распространенного трёхосного 2,5-тонного грузовика 6М (М6) с хребтовой рамой и базой в 2,8 метра. В разное время его оборудовали шестицилиндровым дизелем CDD или CTDМ мощностью 70 или 85 л.с. и шеститонной лебёдкой. Его снаряженная масса составляла 6,8 тонн, полная — 9,4 тонны.



Испытание первого армейского бортового автомобиля Saurer 6М с полукруглым нижним защитным кожухом. 1940 год

Автомобили выпускались в основном многоцелевом бортовом исполнении с брезентовым верхом или как шасси для монтажа различных фургонов и надстроек. До 1948-го на вооружении национальной армии состояло 365 машин 6М.



Серийный многоцелевой 85-сильный грузовик Saurer 6М, выпускавшийся в конце 40-х

Специальное шасси 6М с деревянным фургоном для радиотехнического оборудования

В 1943–45 годах на основе модели 6М фирма «Заурер» собирала один из самых необычных и наиболее оригинальных военных грузовиков — 3,5-тонный артиллерийский тягач 8М (М8), ставший единственным серийным армейским грузовиком Второй мировой с колёсной формулой 8х8.



Первые испытания четырёхосного полноприводного грузовика 8М. 1943 год

Автомобиль 8М получил шестицилиндровый 100-сильный двигатель CT1D, блокируемые дифференциалы, пружинную подвеску и пятитонную лебёдку. Габаритная длина составляла шесть метров, длина — около шести, а в соответствии со швейцарскими нормами ширина не превышала традиционную величину — два метра. Собственная масса возросла до 7,4 тонн, полная составляла 10,9 тонн.



Восстановленный бортовой стосильный многоцелевой грузовик Saurer 8М

Основными автомобилями семейства 8М были многоцелевые бортовые грузовики с трёхметровыми тентами для перевозки солдат и вооружения. Специальные тягачи служили для буксировки тяжёлых артиллерийских систем. Четырёхосок собрали всего 80 машин.



Тяжёлый армейский тягач Saurer 8М буксирует 155-мм гаубицу компании Oerlikon

После войны автомобильные фирмы миролюбивой Швейцарии быстро расширили выпуск новых военных грузовиков, дополнив их многоосными бронемашинами, также признанными одними из лучших в мире. Но это уже совсем другая история периода «холодной войны».



В статье использованы аутентичные чёрно-белые иллюстрации, натурные цветные фотографии выполнены автором.

