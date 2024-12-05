Восемь самых дорогих автомобилей эры классических американских масл-каров

Во второй половине 60-х – начале 70-х американские автопроизводители словно с катушек послетали, устроив форменную гонку вооружений как на кольцевых трассах и дрэг-стрипах, так и в дилерских салонах. Однако при совершенно невероятной для того времени мощности концерны из Детройта просили за всю эту дурь под правой педалью абсолютно демократичные деньги, давая своим клиентам самые дешевые лошадиные силы на мировом рынке. Однако сегодня некоторые представители той яркой и навсегда ушедшей эпохи покидают аукционные площадки за семизначные суммы. В этом материале мы не будем рассматривать машины, принадлежащие знаменитостям или же имеющие какую-то особую гоночную историю. Мы поговорим об очень редких моделях, многие из которых оказались невостребованными на момент выпуска, зато сейчас стали настолько желанными, что за ними бегают неравнодушные люди с туго набитыми кошелками со всех уголков планеты.

Plymouth Hemi Cuda Convertible ‘71 $2 200 000

Уникальность этого экземпляра заключается в том, что это – один из трех Plymouth Cuda, выпущенных в 1971 году с семилитровым 426 Hemi, четырехступенчатой ручной коробкой передач А833 и мягким верхом. Всего же в 1971-м с конвейера сошли 12 кабриолетов с Hemi под капотом: 7 для домашнего рынка и 5 на экспорт. Ажиотаж вокруг них вспыхнул в начале нулевых, когда первый из дюжины преодолел на торгах отметку в один миллион долларов. До этого детройтское железо, произведенное в эпоху мощности, возведенной в абсолют, в принципе не продавалось за семизначные суммы, если не брать в расчет Ford GT40 и Shelby Cobra, ставшие объектом вожделения еще при жизни.

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В описании конкретно этого лота было указано, что машина не является полностью оригинальной, так как номер двигателя не соответствует заводской спецификации. Но даже это не помешало ей найти своего покупателя по рекордной цене в 2007-м, став таким образом самым дорогим масл-каром с «небьющимися» номерами агрегатов на тот момент.

Plymouth Hemi Cuda Convertible ‘70 $2 250 000

В 1970-м за ворота завода выкатилось 14 представителей этой модели с мягкой крышей и легендарным 425-сильным мотором, девять из которых были оснащены автоматической трехступенчатой коробкой передач А727 TorqueFlite. Все дело в том, что в 70-х кабриолеты в принципе не пользовались популярностью на американском рынке. И тем более – если речь заходила о топовой версии с самым мощным двигателем в линейке, что неминуемо отражалось на тираже. Именно отсутствие спроса тогда и сделало эти автомобили сегодня настоящими единорогами среди себе подобных.

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Сразу после того, как эта Cuda покинула завод в крошечном городке под названием Хамтрамк, что в штате Мичиган, ее арендовала в рекламных целях личная компания Джона Хертлица, ответственного за дизайн всех кузовов на платформе E-body. Впоследствии Plymouth в комплектации Triple Black (кузов, салон, верх черного цвета) и полным списком опций, где было все – от дисковых передних тормозов до гидравлического привода верха, сменил нескольких владельцев, побывав в личных коллекциях известного общественного деятеля Бретта Торино и главы отдела финансов Chrysler Corporation Даррелла Дэвиса. В 2002 году одно из редчайших творений концерна подверглось реставрации в мастерской Cumins Restoration, а в 2015-м ушло с молотка. В отличие от предыдущего экземпляра, здесь со всеми номерами полный порядок.

Chevrolet Corvette Stingray Convertible L88 ’67 $3 200 000

Если в первых двух случаях речь шла о кабриолетах с избыточной для прогулочного транспортного средства динамикой, то дела с этим Stingray обстоят куда более радикальным образом. Индекс L88 никак не фигурировал в каталоге Chevrolet: это было эксклюзивное предложение для тех, кому автомобиль без крыши требовался не для того, чтобы катать красоток на побережье. L88 – комплектация, заточенная для трека, и отличается от любой другой она полным отсутствием атрибутов комфорта, таких как радио, кондиционер, электрический привод стеклоподъемников и даже салонный отопитель. Вместо этого предлагался высокофорсированный 430-сильный биг-блок объемом 427 куб. дюймов (7 л), доработанная подвеска, усиленная тормозная система и безальтернативная четырехступенчатая механика Muncie M22 Rockcrusher. А 430 «кобыл» по меркам 1967 года – показатель более чем достойный, учитывая, что по ту сторону океана Lamborghini Miura в отношении которой, по версии многих историков, впервые был применен термин «суперкар», могла похвастаться лишь 350 силами. На самом же деле в General Motors даже поскромничали: фактическое поголовье под капотом крепко превышало полтысячи. Всего в 1967-м было выпущено 20 машин в кузовах купе и кабриолет.

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Проданный в 2013-м Грааль для всех почитателей Corvette, что примечательно, использовался по своему прямому назначению, о чем свидетельствуют ворох фотографий и куча документации, подтверждающей результаты на дрэг-стрипе. В лучшие годы автомобиль преодолевал четверть мили за 11,12 секунды со скоростью на финише 127,45 миль/ч (204,39 км/ч). На протяжении своей долгой гоночной карьеры Stingray подвергся ряду усовершенствований, однако впоследствии был приведен в заводское состояние, а на боевое прошлое указывает лишь наклейка рядом с рычагом переключения передач, напоминающая о том, что в баке должен плескаться исключительно высокооктановый бензин.

Plymouth Hemi Cuda Convertible ‘71 $3 500 000

Кабриолет, также окрашенный в цвет B5 Bright Blue, выглядит, словно брат-близнец машины из начала этой статьи. Но помимо отсутствия дополнительных противотуманных фар и цвета мягкой крыши, этот лот отличается от проданного в 2007 году тем, что под капотом до сих пор установлен оригинальный 426 Hemi. Получается, что правильные знаки, выбитые на блоке, обошлись покупателю в $1 300 000. Таким образом, транспортное средство с VIN-номером BS27R1B315367 является единственным в мире кабриолетом Plymouth Cuda 1971 года выпуска с 426 Hemi и ручной трансмиссией в полностью заводской комплектации для американского рынка. Третий автомобиль в цвете Winchester Gray был в 1971 году отправлен заказчику во Францию, а в 1993-м вновь перебрался через Атлантику. В 2021-м и он выставлялся на аукционе, однако покупателя не нашел. Версия для Европы в первую очередь отличается тем, что спидометр нарезан в километрах.

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Изначально эта Cuda принадлежала карикатуристу Рассу Мейеру, который в 90-х продал ее за $250 000. В 1999-м в рамках расследования какого-то мутного дела, связанного с наркоторговлей, машина была конфискована и позже ушла с полицейского аукциона уже за $405 000, после чего отправилась в мастерскую Джулиуса Штайера для вдумчивой и скрупулезной реставрации. В 2014-м голубая Cuda с черным верхом стала самым дорогим из когда-либо созданных творений Chrysler Corporation.

L88 Chevrolet Corvette Stingray Coupe ’67 $3 850 000

Купе в цвете Rallye Red с соответствующим интерьером также является одним из 20 выпущенных в 1967 году Corvette в бескомпромиссной комплектации L88, которая сама по себе не подразумевала гражданского использования. Однако, в отличие от описанного выше кабриолета с обширной гоночной родословной, этот лот не может козырнуть насыщенной жизнью в автоспорте, равно как и родным мотором. Двигатель был заменен еще в 60-х у официального дилера, что подтверждается всеми необходимыми бумагами. Оба автомобиля получили награду NCRS (National Corvette Restorers Society) Top Flight, а купе до кучи удостоилось премии Duntov Mark of Excellence Award.

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В 2014-м этот экземпляр стал наглядным примером того, что в Штатах люди с деньгами до сих пор отдают свое предпочтение автомобилям с жесткой крышей. А этот Stingray Coupe и по сей день остается рекордным по цене представителем модели за всю ее историю, несмотря на некоторые нюансы с заменой биг-блока.

Shelby Cobra 427 Super Snake ’66 $5 115 000

Десятки контор и сотни энтузиастов по всему миру делают реплики этого культового родстера. Однако за право прикоснуться к легенде, созданной в прошлом веке под руководством самого Кэрролла Шелби, толстосумы регулярно расстаются с кругленькими суммами. Super Snake же уникален тем, что это – самая ультимативная версия, чья стихия – закрытый трек, так как выкатывать это чудовище на дороги общего пользования – форменное безумие. Шелби создал две машины с номерами шасси CSX 3015 и CSX 3303 соответственно: одну – для себя, другую – для известного комика и актера Билла Косби. Создал с одной лишь целью – понять, где находится предел этого миниатюрного автомобиля. Традиционно все самое интересное скрывалось под капотом. Самое интересное – это основательно модифицированный семилитровый Ford 427 FE с двумя центробежными нагнетателями и мощностью свыше 800 «лошадей», что при общей массе немногим более тонны наделяло родстер воистину колоссальной энерговооруженностью.

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Косби впоследствии смог развить на Super Snake скорость свыше 200 миль/ч (322 км/ч), после чего вернул машину Кэрроллу. Следующим владельцем стал некто Тони Макси, который собственным трагическим примером доказал, что подобные звери должны жить исключительно в своей среде обитания. Тони не справился с управлением и сорвался с обрыва в океан. Шансов выжить не было никаких. В ходе работ по восстановлению единственного оставшегося экземпляра с номером CSX 3015 президент Barret-Jackson собственной персоной Стив Дэвис содрал два слоя краски, чтобы докопаться до родного цвета Guardman Blue, после чего встал вопрос об объеме предстоящих работ. В итоге было принято решение не подвергать столь раритетный экспонат полноценной реставрации, а просто его обновить. В 2021 году единственная в своем роде и самая мощная из всех построенных при жизни мэтра Cobra отправилась в частную коллекцию за очень увесистый объем наличности.

Ford GT40 Roadster Prototype ’65 $7 650 000

Звезда Ле-Мана 60-х в лишнем представлении не нуждается, поэтому останавливаться на спортивных достижениях одного из символов американского автопрома в формате этого очерка мы не будем. Основной тираж GT40 составил 87 единиц, серийные номера которых начинались с префикса P. Однако до этого свет увидели 12 прототипов с номерами, начинающимися с приставки GT. Этот лот был восьмым из той партии, а также первым из четырех, которые были собраны на специально изготовленном для родстеров шасси. Помимо всего вышеперечисленного, считается, что именно этот GT40 первым выкатился за ворота завода Ford Advanced Vehicles в Слау, что в Великобритании.

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Автомобиль с нижневальным V8 объемом 289 куб. дюймов (4,7 л), механической трансмиссией Colottii T-37 и номером GT/108 использовался как для тестов, так и в рамках рекламной кампании, колеся по различным выставкам от Западного побережья до Восточного, а за его рулем успел посидеть даже прославленный пилот Формулы-1 Джим Кларк. Впоследствии машина сменила целый ряд владельцев, а в первой половине 80-х пережила полную реставрацию. Хозяину предлагали модернизировать железо, поскольку ранние версии не отличались внушительными характеристиками. Но тот предпочел сохранить наследие вместо того, чтобы улучшить время круга на несколько секунд на всевозможных слетах любителей гоночной классики. С 1992 года редчайший родстер бережно хранился в частной коллекции, выставлялся на престижнейших мероприятиях в духе Pebble Beach Concours d’Elegance, где собрал целый ворох наград, а в 2014-м нашел свое новое пристанище.

Shelby Cobra ’62 $13 750 000

Ажиотаж вокруг Cobra с номером CSX2000 был настолько ошеломляющим, что сайт Rmsothebys.com просто «лег» во время проведения торгов. В 1999 году журнал Motor Trend назвал конкретно этот экземпляр «самым важным автомобилем за последние полвека», и сложно обвинить уважаемое издание в излишнем пафосе. Перед вами дедушка американского автоспорта, без которого не было бы громких побед на кольце Ля Сарт, а мир никогда бы не увидел ни Dodge Viper, ни Shelby Mustang.

Фото: autowp.ru

CSX2000 – это первое шасси AC Ace, отправленное британской фирмой через океан Кэрроллу Шелби в феврале 1962 года. Шелби установил в него восьмицилиндровый Ford 260 Windsor объемом 4,6 л и начал тестировать перспективный аппарат, параллельно гастролируя с ним по всему континенту. Во время разъездов первенец гениального инженера то и дело перекрашивался, дабы пустить публике пыль в глаза и сделать вид, что производство уже вовсю налажено. Так или иначе, в 1962-м родстер запустили в серию.

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Примечательно, что машина принадлежала самому Кэрроллу до самой его смерти в 2012 году. Это была именно его машина, и он был невероятно к ней привязан. Несмотря на то, что автомобиль был частью экспозиции в Shelby Heritage Center, Шелби как-то выдал сотрудникам следующее наставление: «Если кто-нибудь поменяет обшивку сидений, то тут же отправится за ворота». CSX2000 никогда не реставрировался и сохранился в своем изначальном состоянии со всеми царапинами, потертостями и сколами, через которые виднеются предыдущие слои краски. CSX2000 – это монументальный пласт автомобильной истории, и было очень важно сохранить его в первозданном виде. Все вырученные деньги в соответствии с завещанием всемирно известного конструктора поступили в благотворительный фонд Carroll Shelby Foundation. А голубой родстер оставался самым дорогим транспортным средством из Нового Света, пока в августе 2018 года его рекорд не был сокрушительно перебит некогда принадлежавшим актеру Гэри Куперу Duesenberg SSJ ’35, ушедшим с молотка за фантастические $22 000 000.