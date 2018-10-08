Можно ли брать подержанный Outlander с вариатором? Ограничивать ли выбор только рядными "четвёрками" 2,0 и 2,4, или же можно замахнуться на 3-литровый V6? Насколько сильно “ушытывают” эти машины их владельцы за 8-10 лет, и стоит ли вообще связываться со столь возрастными вариантами? Посмотрим несколько вариантов на “вторичке” и сделаем выводы.

Это сейчас Outlander в модельном ряду Mitsubishi занимает промежуточную позицию: между почти доступным ASX и флагманом Pajero. А в далеком 2006 году, когда на рынок вышло второе поколение, компактного кроссовера в модельном ряду не осталось — по сравнению с предыдущим кузовом размеры довольно сильно выросли (в некоторых каталогах эта модель имела приставку XL). Многие обозреватели увидели в этом маркетинговый просчет, ведь в том же году на рынок вышел Nissan Qashqai, который не просто стал бестселлером, но, по сути, основал класс компактных кроссоверов.

Отчасти в Mitsubishi признали это, выпустив в 2010 году конкурента Qashqai в провальной попытке перетянуть одеяло на себя. Но вернемся к нашему поиску. Несмотря на солидные габариты и довольно внушительные объемы двигателей в 2,4 и 3 литра, некоторые склонны недооценивать эту машину. Хотя на ней можно иногда похулиганить в городе и на трассе, а при необходимости — свернуть с дороги в грязь. Жаль, что некоторые личности с искажённым представлением о действительности пытались выжимать из Outlander чуть больше, чем он может. В результате их подрывной деятельности на рынке много машин, побитых в гонках, и ещё больше — угробленных на бездорожье. Но сумма в 700 тысяч рублей всё-таки позволяет надеяться на успех.

Что и где ищем?

По большому счёту, у Аутлендера второго поколения не было однозначно плохих моторов, и вообще машина получилась надёжная. Моторы 4B11 объёмом 2 литра и 4B12 на 2,4 литра — практически близнецы и отличаются лишь разными диаметром и ходом поршней. Правда, этим двигателям подпортили репутацию моторы G4KD и G4KE, являющиеся их копией, но произведённые Hyundai-Kia. Корейцы немного изменили конструкцию японских моторов, после чего они стали периодически страдать задирами цилиндров. На «мицубишевских» 4B11 и 4B12 такое безобразие встречается намного реже, и бояться их не надо. Правда, они так же, как и корейские “родственники”, любят с возрастом стучать клапанами — гидрокомпенсаторов нет, а регулировкой зазоров владельцы балуются редко. Так что при покупке нужно в обязательном порядке слушать их работу “на холодную”, когда стук клапанов слышен лучше всего.

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23549 23 2 08.06.2018

Трёхлитровый 6B31 Аутлендера — это ещё один удачный мотор Mitsubishi, и его ресурс не меньше, чем у предыдущих. Но едет с ним Outlander ненамного веселее, а бензин кушает с завидным аппетитом.

Главное преимущество машин с V6 — это наличие полноценного автомата JF613E очень даже приличной компании Jatco. Если не задаваться целью угробить эту коробку, она может радовать не менее 200 тысяч километров до первого ремонта.

А теперь — две новости. Одна хорошая, другая, как положено, плохая. Начнём с плохой (для любителей стереотипов): с младшими моторами в качестве автоматической трансмиссии доступен только вариатор. Ну а хорошая новость следующая: вариатор тоже очень неплох. JF011E — лидер по популярности среди CVT, а его ремонт давно хорошо освоен. И если не пытаться выжимать из машины все соки в грязи, не прыгать по бордюрам и не ползать каждую зиму по снежной целине, то вариатор легко проезжает до ремонта 150-200 тысяч километров. Но есть у него и одна особенность: он не так критично относится к низкому уровню масла, как к его чистоте. Если предыдущий владелец не признавал необходимость его своевременной замены, вариатор может отдать богу душу намного раньше положенного срока.

Так как машин с моторами 2,0 и 2,4 литра намного больше, чем с V6, то и вариаторы встречаются чаще классических АКП. И если пробег машины перевалил за 150 тысяч, а сама она отмечена шрамами внедорожной эксплуатации, то вариатор может доживать свои последние деньки. Впрочем, и АКП тоже, так что от машины на “зубастых” шинах, с “люстрами” на крыше и тонной земли в скрытых полостях мы по традиции бежим, как от черта.

Итак, вперёд, на поиски живого Outlander!

И сразу в яблочко…

То ли в этот день как-то правильно встали планеты, то ли у нас в этот раз безобразно много денег, но первая же осмотренная нами машина вполне может стать неплохим приобретением. Правда, за неё придётся отдать почти все наши деньги — 690 тысяч. Но за них мы получим машину с одним владельцем, сервисной книжкой и документами, подтверждающими качественное обслуживание. Пробег для автомобиля 2008 года очень небольшой — 118 тысяч километров. Мотор — 2,4 л, коробка — вариатор.

Ради интереса посмотрим документы. Действительно, есть все наряд-заказы, причём даже на замену масла в вариаторе на 50 и 100 тысячах. Ещё больше радует полностью родная краска.

Найти внешнюю коррозию оказалось очень трудно. Видимо, на этом автомобили не лазили сквозь кусты, так что перекрасить пришлось только передний бампер. Скорее всего, на нём были сколы, но сейчас это проверить трудно.

И всё-таки небольшая коррозия есть на опоре левой стойки. Она ещё пока совсем не опасная, но ничего более серьёзного найти не удалось вообще.

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Салон Аутлендера, к сожалению для продавца и к счастью для покупателя, плохо скрывает пробег. Особенно сильно его выдают руль и кнопки стеклоподъёмников. Кстати, если водитель курящий, кнопка его стеклоподъёмника обычно изнашивается намного быстрее, чем все остальные кнопки и кнопка машины с некурящим водителем. В этой машине всё немного сложнее: владелец не только курит, но ещё и не признаёт уборку салона как явление, поэтому то, что кажется износом, на самом деле больше потёртости в грязи, а не износ. Вообще тут не мешало бы хорошо отмыть салон, тогда продать машину будет проще. Сохранился он соответственно пробегу, скрывать нечего, так что мойка (а лучше — химчистка) не помешает.

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То же самое относится и к багажному отделению. Оно вообще выглядит так, будто там ехал Александр II в момент седьмого покушения на него народовольцами: всё в глубоких царапинах, ссадинах, трещинах. Очевидно, в смысле грузоперевозок машину эксплуатировали на знаменитые 146%.

Несколько забавно выглядит и проводка дополнительного стоп-сигнала. Сам он куда-то сгинул, а провода прилепили к задней двери скотчем.

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Всё это немного портит впечатление от машины, но не критично. Плохо только, что попытка торга из-за этих недостатков будет выглядеть нелепо настолько, что лучше её даже не начинать.

Претензий к мотору нет, но есть замечание к радиатору кондиционера. На нём слишком много не только грязи, но следов от камешков, и очень жаль, что владелец не стал ставить защитную сетку: ячейки в пластиковой облицовке крупные, так что прилететь в радиатор может неплохо.

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На ходу и мотор, и коробка практически безупречны. А вот в ходовой что-то постукивает. Outlander от природы далеко не самый мягкий, так что тут стуки слышны хорошо. Ну а если его часто грузили «по самое не балуй», то что-то в ходовой к этому пробегу могло развалиться точно. В наряд-заказах никаких документов и ремонте подвески нет, так что сюда после покупки придётся вкладываться. На подъёмнике мы машину не смотрели, но если бы планировали покупать её серьёзно, то побегать под этой машиной с монтировкой было бы совсем не лишним: как минимум нашёлся бы существенный повод для торга.

И всё же вариант очень интересный. Забегая вперёд, отмечу, что лучше за эти деньги ничего найти не получилось. Да и вряд ли можно найти совсем уж безупречную машину, которой уже стукнуло десять лет, а одометр которой украшают трёхзначные цифры.

Почётный ветеран

Был бы следующий автомобиль человеком, я бы ему дал награду за мужество. У него было всего два владельца, но они очень постарались выжать из машины всё, на что она способна. А она оказалась способна на многое и за 270 тысяч километров так и не развалилась. Хотя, похоже, пыталась. Стоит это чудо 580 тысяч, мотор — трёхлитровый V6, коробка — автоматическая.

Начнём с того, что задние крылья и задняя дверь у этого Аутлендера перекрашены. Правда, без слоя шпатлёвки.

Владелец изо всех сил боролся со сколами с помощью кисточки и краски. Выглядит так себе, но ржавчины нет. Правда, несколько сколов, до которых бойкая кисточка дотянуться не успела, ржаветь всё-таки начали. И ладно бы арки или пороги — им положено ржаветь. Но машину когда-то стукнули передом, бампер сместился и повредил ЛКП на передних крыльях. И тут ржавчина, конечно же, уже полезла вовсю. Ну а отвалившийся подкрылок ставить на штатные крепления посчитали излишним и привязали проволокой.

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Помимо этого перед постановкой на учёт (мало ли, вдруг кто-то купит) придется менять лобовое стекло: тут много трещин и сколов, чего ни один инспектор не одобрит и отправит на замену.

Про салон даже говорить не буду. Всё, что могло — облезло, что не могло — облезло тоже. И еще попрошу вас обратить внимание на состояние обода руля.

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Запустить мотор вообще не удалось — сел аккумулятор, а ждать занятый другими дровами бустер я не стал. Если машина стоит в продаже долго, её лучше не смотреть вообще, потому что всё хорошее уходит быстро. Так что пока запомним, как выглядит руль при пробеге в 270 тысяч и пойдём смотреть машину получше.

Напоследок замечу одну интересную деталь: через ячейки решётки виден фрагмент радиатора системы охлаждения, стоящий за радиатором кондиционера. И эта его часть вообще похожа на монолитный кусок грязи, что очень и очень плохо.

Жажда скорости

Наверное, уже не все помнят компьютерную игру Need for Speed: Carbon, вышедшую в 2006 году. А вот хозяин этой машины помнит, любит и практикует.

Не знаю, насколько лучше Аутлендер с оклеенным плёнкой “под карбон” капотом валит по трассе, но выглядит это дико. Ну ладно, зато сколов не видно. Правда, это не значит, что их нет.

Эта машина стоит даже дешевле предыдущей — всего 540 тысяч рублей. А вот пробег у неё меньше на целых 100 тысяч — “всего” 170 тысяч километров. Мотор и коробка — такие же, как и у предыдущего “ветерана”.

Машина практически полностью сохранилась в родной краске. Но у неё уже начали ржаветь задние арки, а уроки по ремонту ЛКП владелец этой машины брал, скорее всего, у владельца предыдущей.

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Мне кажется, они даже пользовались одной кисточкой. Но это художество арки не спасло: они упорно продолжают пучиться под слоем этой сравнительно новой краски. А вот задняя дверь, которую красить не стали, потихоньку продолжает ржаветь, но до сих пор находится в том состоянии, когда можно отделаться её перекраской. И это хорошо.

А теперь пришло время вспомнить руль предыдущей машины и сравнить с тем, что мы видим здесь.

Кажется, что их поменяли местами. О том, что пробег тут несколько занижен, говорят и кресла. Кожа затёрта не только на водительском кресле, но и на всех остальных.

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Выглядит всё очень удручающе. Что же, осмотрим и запустим мотор.

Если очень постараться и залезть фонариком туда, куда рука уже не лезет, можно увидеть небольшие следы масла — это немного пропускает прокладка головки блока. Не опасно, но для торга — самое то. Можно ещё ляпнуть что-нибудь про необходимость шлифовки плоскостей, тогда можно попытаться скинуть чуть больше. А если при этом ещё и ездить с продолжающей потеть прокладкой ГБЦ, то можно серьезно сэкономить и продолжить обтяжку в модный лет десять назад “карбон”.

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16845 1 4 10.09.2018

Работает мотор неплохо, а вот автомат при переводе селектора из D в N и R каждый раз даёт такой пендаль, будто хочет сорваться со своих опор и бежать от этой машины куда подальше. “La vibration de mon mollet gauche est un grand signe chez moi” — говорил Наполеон про свою ногу (“дрожание моей левой икры есть великий признак” — фр.) Так вот, чрезмерное дёрганье коробки — не менее великий признак её приближающегося ремонта. Для пробега в 170 тысяч — вполне ожидаемо, а когда салон говорит, что пробег тут ещё больше, то ожидание перерастает в уверенность. И если первую машину можно отмыть, то тут внутри что-то отмывать уже поздно. Так что карбон на капоте — это ещё самое безобидное в этом автомобиле.

Идеал достижим

За 3 года работы на площадке AUTOMAMA было не так много Mitsubishi Outlander. Во многом всему виной сроки продажи. Так как у этого кроссовера много достойных конкурентов, его продажа может затянуться на 2-3 месяца. И это несмотря на то, что автомобиль довольно ликвиден на вторичке.

Примерно год назад мы искали рестайлинговый Аутлендер под специальный проект. Быстро найти достойный автомобиль не надеялись, но, к нашему удивлению, поиски заняли 2 недели. Осмотрели 11 автомобилей в Москве. Большая часть оказалась после серьезных ДТП, с китайскими кузовными элементами, в шпатлевке, с зазорами и так далее. В итоге нашли машину 2011 года, с двигателем 2,0, на вариаторе и с пробегом 128 тысяч километров. За время эксплуатации у автомобиля было три владельца.

Из недостатков: разбитый дисплей мультимедиа-системы, крашеный капот с небольшой вмятиной, сломанный брызговик и царапина на заднем бампере. За все это мы и получили скидку. Несмотря на то, что комплектация у нашего Аутлендера была не из богатых, а привод передним, автомобиль ушел буквально за неделю. Причем за 715 тысяч рублей.

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Подытоживая наши поиски, отмечу, что в этот раз мы нашли действительно хороший автомобиль. Более того, не покидает ощущение, что если потратить на поиски чуть больше времени, можно найти второй Outlander в еще более приличном состоянии. Да и его не слишком сложная и в целом надёжная конструкция позволяет надеяться на лучшее. Но побегать придётся — на любителей “мотать” пробег и клеить на капот плёнку “под карбон” русская земля всегда была щедра.