Большинство водителей зимой волей-неволей начинают управлять автомобилем, как того требуют сезонные условия. Тут приходится только соглашаться с тем, что диктуют снег и лёд, так что обучение проходит само по себе. Но вот от некоторых летних привычек быстро избавиться не получается, и это иногда здорово осложняет жизнь тем, кто проводит за рулём свой первый или второй зимний сезон. Сегодня попробуем напомнить, о каких из этих привычек лучше забыть сразу. Опытные автолюбители, наверное, ничего нового для себя не узнают, но новичкам должно быть не только интересно, но и полезно. Поехали!

Ставить машину на стояночный тормоз

Не спорим: стояночный тормоз – штука и нужная, и полезная. А если у машины есть сигнализация с автозапуском, то, как правило, автозапуск не сработает, если не поставить машину на ручник. Но, к сожалению, зимой от стояночного тормоза больше проблем, чем пользы. После поездки тормозные диски и колодки горячие, по мере остывания на них образуется конденсат, на них может оседать и таять снег. За ночь всё это добро замерзает, и колодки прилипают к диску. После этого колесо оказывается заблокированным. И что самое печальное, не все это замечают вовремя и иногда умудряются выехать на дорогу с намертво примёрзшим колесом. Машина в этом случае становится неуправляемой, а шина стирается, после чего её обычно можно выбрасывать.

Если всё-таки колесо примёрзло и его не удаётся сорвать простой попыткой тронуться, придётся разморозить тормоза. Обычно достаточно сбегать домой, вскипятить чайник и полить кипятком тормозной диск (если к нему есть более-менее свободный доступ). С барабанными тормозами, конечно, сложнее: чтобы отогреть барабан, может понадобиться ведро кипятка. Самый грустный исход – это когда ведро воды на морозе вылито, а тормоза так и не оттаяли. Колесо оказывается запертым в ледяном плену, и теперь, чтобы выехать, потребуется ещё и лом. Так что пользоваться ручником зимой нужно очень осторожно, а если машина с автоматической коробкой, лучше оставлять её в режиме паркинга. Тем не менее совсем не трогать стояночный тормоз тоже не стоит: он может закиснуть. Иногда ручник дёргать надо, но оставлять машину на нём ночь – так себе идея. Будьте бдительны!

Парковаться впритирку

Летом во дворах многоквартирных домов машины припаркованы в миллиметрах друг от друга. Что поделать – места там мало, так что иначе никак. Но если летом с такой парковки выехать безопасно можно (пусть и потратив несколько миллиардов нервных клеток), то зимой иногда такой фокус не выходит. Во-первых, если снега много, машину в любом случае может потащить в какую-то сторону на несколько сантиметров, так что какой-то запас дистанции должен быть. Во-вторых, после сильного снегопада иногда без раскачки не выехать, а для выполнения этого приёма свободное пространство просто необходимо.

При парковке зимой, особенно в снегопады, желательно всегда ставить машину так, чтобы оставался запас места для манёвра. Если паркуетесь задним ходом, не надо делать это вплотную к препятствию позади машины. Иногда даже один сантиметр может решить, произойдет какое-то касание или нет. Ну и кроме того, даже если вы водитель высшего класса, никто не может гарантировать, что водитель стоящего рядом автомобиля тоже профессионал. Дистанция зимой важна не только во время движения, но и на парковке. Держитесь друг от друга подальше!

Красивые коврики

Понимаю, что резиновые корыта – это не очень красиво. Особенно если есть мягкие ворсовые коврики. Но, увы, зимой от них вреда больше, чем пользы. Причина этому одна – они впитывают влагу.

Повышенная влажность в салоне зимой является источником как минимум двух бед. Первая – это, конечно, коррозия. Полы автомобиля и так находятся в трудном положении (зимой их часто топчут мокрой обувью), а если их прикрыть мокрыми ковриками, им станет совсем тяжко. Вторая причина – это склонность к запотеванию стёкол, которая сильно повышается вместе с влажностью в салоне. Зимой вообще не стоит возить в салоне ничего, что способно удерживать влагу: кучу подушек на заднем диване, мягкие игрушки, тонны тряпок для протирки всего подряд. А автомобильную салфетку лучше хранить в закрытом тубусе, в котором некоторые из них и продаются.

Разумеется, резиновые коврики проще вытряхнуть, удалив с них снег практически полностью. А их форма корыта сводит к риску попадание тающего снега на обшивку пола. По этой же причине зимой не стоит пренебрегать использованием резинового корыта в багажнике. Его и помыть легче, и от повышенной влажности оно спасает лучше.

Мойка самообслуживания

Мыть машину зимой, конечно же, надо. Особенно в тех городах, где дороги тщательно и щедро обрабатывают химий, агрессия которой сравнима с агрессией подвыпившего аллигатора. И машину всегда полезнее мыть, чем не мыть. Но вот с мойками самообслуживания не всё однозначно.

С одной стороны, это хороший способ быстро помыть машину. С другой стороны, если делать это так же, как летом, вреда будет не меньше, чем пользы. Во-первых, мойка на улице, на открытом воздухе, при температуре ниже -5 градусов практически бессмысленна – пена просто сразу замерзает, не успевая ничего отмыть. Если эта мойка расположена в закрытом паркинге, всё не так плохо, но таких «самомоек» мало. Поэтому большого смысла от пены и химии нет, и в большинстве случаев достаточно ополоснуть машину водой. Это то, что называется технической мойкой, после которой машина блестит не сильно, но основную грязь смыть всё же удаётся. Во-вторых, если хочется помыть машину качественно, зимой не надо экономить на последовательности операций. Если есть функция подогрева химии – надо ею пользоваться. Мойка деминерализованной водой тоже обязательна, нанесение воска – очень желательно. Если не пожалеть денег, результат получится не хуже, чем летом. Но по стоимости это будет очень близко к стоимости услуги на обычной мойке. А если нет существенной экономии, то ничего хорошего в мойке самообслуживания не остаётся. Ну и не забываем, что пена на мойке самообслуживания обычно намного более щелочная (для более быстрого растворения грязи) и ядовитая, так что отмывать от неё автомобиль нужно очень тщательно, а все резиновые уплотнители её слегка побаиваются. Их нужно от этой химии беречь, то есть, споласкивать водой. По если на улице мороз, то двери потом могут намертво примёрзнуть через эти уплотнители, поэтому после мойки их надо ещё и высушить. В отапливаемом боксе с этим проблем нет, на улице при -20 – есть. В итоге зимой летний подход «заехал – сполоснул» не работает. Тут уж либо действительно быстренько сбивать простой водой лёд и снег, либо тратиться на полный курс мойки. А в последнем случае проще заехать на обычную мойку с персоналом: по стоимости разница будет небольшой, зато весь процесс будет проведён чужими руками и в тепле.

В сандалиях и футболке

Часто не слишком опытные водители готовы выезжать на трассу в одной футболке. Вроде бы всё прекрасно: верхняя одежда не мешает, печка греет, почему бы и нет? И всё же лучше так не делать. Для начала это вредно для здоровья: перепад температур в салоне и на улице всегда надо сводить к минимуму (это же касается и работы кондиционера летом). Кроме здоровья, нужно подумать и о машине. Чем в ней жарче внутри, тем потом сильнее будет конденсат. Впрочем, этот вопрос легко решить, проветрив машину перед ночной стоянкой и сравняв температуру в салоне с забортной.

Гораздо хуже, что ездить налегке – просто опасно. Какой бы хорошей и новой машина не была, она всё равно может сломаться. Остывает она быстро, и если с собой нет тёплой одежды, страдания будут неизбежными. А встать зимой на трассе проще, чем кажется. Может что-то сломаться, может кончиться бензин, можно просто неудачно съехать на обочину. Одним словом, одеваться легко можно летом. Но не зимой. И уж если совсем не хочется ехать за рулём в пуховике, его хотя бы нужно взять с собой в салон.

А в багажник желательно закинуть ещё и валенки. Ну а вдруг…

Жилетка, трос и остальное

Многие часто довольно легкомысленно относятся к тому, что уважающий себя водитель должен непременно возить с собой. В первую очередь это аптечка, огнетушитель, световозвращающая жилетка и знак аварийной остановки. Зимой желательно иметь ещё и буксировочный трос, и провода для прикуривания аккумулятора, и фонарик. И если летом к этим вещам ещё можно относиться снисходительно, то зимой такое легкомыслие недопустимо. Световой день короткий, видимость недостаточная, долго на улице тоже не всегда проторчишь. Так что обозначить себя и дать возможность другим участникам движения помочь в случае необходимости – задача очень важная. Тут, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Замечу, что и аптечка, и огнетушитель должны быть не просто красивыми штучками, которые мы обязаны возить с собой по правилам, а полностью функциональными предметами. И это – круглый год. А зимой, конечно, особенно.

Хороший стук сам наружу вылезет

Сломаться летом на трассе не так страшно. Неприятно – да. Но почти не опасно. Другое дело – зима. Привычку «да ладно, на следующем ТО починю» лучше оставить на тёплое время года. Может быть, скрип стойки стабилизатора не так страшен, но вдруг скрипит не стойка, а, например, шаровая опора, которая готова вылететь со своего места? Или хрустит не пружина подвески, а ШРУС, который вот-вот развалится и обездвижит машину?

Кроме того, зимой не совсем исправная машина может просто бесить. Старые свечи зажигания, пробитая катушка, небольшой подсос воздуха на впуске, отвалившаяся лямбда и многие другие «как бы мелочи» – всё это зимой вылезает особенно охотно и, разумеется, доставляет большие неудобства. Кто сталкивался, тот знает.

Какой можно сделать вывод? Зима – прекрасное время года. Только холодное, что делает неизбежным появление некоторых нюансов в отношении к автомобилю и его управлению. Если об этом помнить, зимой можно будет ездить так же легко, как и летом. А если нет, то лучше пересесть на автобус и спасти этим чьё-то здоровье или даже жизнь. Что, в общем-то, тоже неплохо.