Уже совсем скоро, 25 апреля, стартует международный Пекинский автосалон. Наряду с многочисленными новинками от местных производителей там состоятся публичные дебюты и некоторых мировых бестселлеров. Чего же мы ждем от автошоу 2018 года?

Китайских новинок будет очень много – и чтобы не перегружать ими общее восприятие списка, мы будем чередовать их с теми, что приедут на выставку из-за рубежа.

Nissan Terra

Nissan Terra – это не просто возрождение имени, это возрождение концепции. Nissan Pathfinder, былой суровый Следопыт, в нынешнем поколении отказался от рамы, примкнув к стану кроссоверов. Те, кто мечтал о рамной конструкции, могли только вздыхать при взгляде на цены Patrol, который с нашего рынка и вовсе убрали. Terra же, построенный на базе пикапа Navara, получил и раму, и жестко подключаемый “парт-тайм”. И хотя его появления на нашем рынке пока никто не обещал, само его рождение вызывает несомненный интерес.

По габаритам новый внедорожник вышел чуть больше, чем конкуренты, построенные по тому же рецепту – Toyota Fortuner и Mutsubishi Pajero Sport: он имеет 4 882 мм в длину при колесной базе в 2 850 мм. Из положительных качеств стоит отметить подвеску, без масштабных изменений взятую у Navara, что означает пружины и рычаги, а не рессоры в креплении заднего моста. Кроме полного или заднего привода можно также выбирать между механической шестиступенчатой коробкой или семиступенчатым автоматом.

1 / 3 На фото: Nissan Terra China '2018 2 / 3 На фото: Nissan Terra China '2018 3 / 3 На фото: Nissan Terra China '2018

Но не обошлось и без минусов: во-первых, пока для Terra для рынка Китая представлен только один бензиновый атмосферный мотор QR25 на 2,5 литра, а во-вторых, несмотря на большие, чем у конкурентов, габариты, Nissan лишен семиместной версии, которые есть у других. Впрочем, подходящие дизельные моторы на 2,3 и 2,5 литра у Nissan есть, так что в будущем мы вполне можем увидеть и дизельные модификации Terra. Главным вопросом остается лишь то, решатся ли в Nissan расширить географию присутствия модели, изначально анонсированной для азиатских рынков.

COS 1°

Китайские производители тоже не оставляют сегмент крупных кроссоверов без внимания, и в Пекине дебютирует первая модель суббренда Changan, который назвали COS. Автомобиль с экзотичным названием 1°имеет почти те же габариты, что и упомянутый выше Nissan Terra: 4 830 мм длины при колесной базе в 2 800 мм. И он, кстати, получил три ряда сидений – а вот о системе полного привода и даже его наличии китайцы пока ничего не рассказали.

1 / 3 На фото: Changan Auchan COS1° '2018 2 / 3 На фото: Интерьер Changan Auchan COS1° '2018 3 / 3 На фото: Интерьер Changan Auchan COS1° '2018

Зато рассказали, какой же двигатель и коробку передач они предложат для COS 1°. Правда, это вряд ли порадует широкую аудиторию: крупный автомобиль получил 1,5-литровый турбомотор на 178 л.с. и 280 Нм, а с ним в паре работает шестиступенчатый автомат. Зато список оснащения кроссовера весьма широк и включает не только большой тачскрин мультимедийки с книжной ориентацией и панорамную крышу, но и камеры кругового обзора, и вентиляцию передних сидений, и адаптивный круиз-контроль.

Lexus ES

Седан ES нового поколения от Lexus становится логичным продолжением череды обновлений после выхода Toyota Camry нового поколения. Японцы, дразня публику фотографиями, традиционно не делятся техническими подробностями об автомобиле до его официального дебюта, но учитывая, что он, как и ранее, разделит платформу с Camry, можно ожидать и большого сходства в технике.

Новинка определенно будет построена на соответствующей вариации платформы TNGA. Силовые агрегаты новой Camry в Европе представлены четырехцилиндровыми бензиновыми безнаддувными моторами на 2 и 2,5 литра, а также 3,5-литровым V6 на 305 л.с. В паре с ними работает новая восьмиступенчатая АКПП. Ну а учитывая опыт Lexus в выпуске гибридов, нет практически никаких сомнений в том, что и такая версия в линейке ES появится, тем более что готовая схема трансмиссии также есть у новой Camry.

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Geely Emgrand GT Hybrid

Седан Geely, который у нас продается как Emgrand GT, тоже получил гибридную версию. Однако она предлагает больше, чем просто новую силовую установку – гибридный Borui, как именуется автомобиль на родине, также заимел иную внешность и более интересный интерьер.

Экстерьер машины освежили за счет оптики и бамперов, а вот салон преобразился более существенно, получив другую переднюю панель с цифровым приборным щитком и крупным вытянутым экраном мультимедийной системы.

1 / 4 На фото: Geely Borui GE 2 / 4 На фото: Geely Borui GE 3 / 4 На фото: Интерьер Geely Borui GE 4 / 4 На фото: Интерьер Geely Borui GE

Технически автомобиль еще интереснее: здесь используется силовая установка, разработанная совместно с Volvo и используемая в том числе в XC40. Здесь работает трехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и электромотор, а в роли трансмиссии выступает семиступенчатая роботизированная КПП с двойным сцеплением. Литий-ионный аккумулятор расположился в центральном тоннеле. В Geely планируют предложить две версии гибрида: обычный и подключаемый (PHEV).

Mercedes-Maybach Ultimate Luxury

Бескомпромиссная роскошь по-мерседесовски – это необычный кузов, до абсурда богатое оснащение и современная техническая начинка. Именно таким стал концепт Mercedes-Maybach, получивший имя Ultimate Luxury.

Во-первых, автомобиль, заявленный как внедорожник, получил трехобъемный “седанный” кузов с характерно выраженным багажником. Во-вторых, в интерьере можно встретить не только дорогую кожу и эбеновое дерево, но и розовое золото, и…чайный набор – ведь мы помним, что речь идет о рынке Китая. Техническая же часть следует популярным современным трендам: Mercedes-Maybach – чистый электромобиль с четырьмя моторами суммарной мощностью в 750 л.с. Заявленный запас хода – 500 километров. Но, пожалуй, самое интересное в автомобиле то, что он построен на новой мерседесовской платформе MHA и является предвестником кроссовера GLS следующего поколения.

1 / 5 На фото: Mercedes-Maybach Ultimate Luxury 2 / 5 На фото: Mercedes-Maybach Ultimate Luxury 3 / 5 На фото: интерьер Mercedes-Maybach Ultimate Luxury 4 / 5 На фото: интерьер Mercedes-Maybach Ultimate Luxury 5 / 5 На фото: интерьер Mercedes-Maybach Ultimate Luxury

Chery Tiggo 8

Новый флагманский кроссовер явила миру Chery. В прошлом году во Франкфурте китайцы показали концепт Exeed TX, пообещав, что он станет прообразом серийной модели – и не обманули. Chery Tiggo 8 получил солидные габариты – 4 700 мм длины при колесной базе в 2 710 мм – и неплохой список оснащения. А вот с технической точки зрения откровений нет.

Во-первых, новый кроссовер разделил платформу T1X с уже существующими моделями Tiggo 5x и Tiggo 7, а не получил новую M3X, которую обещал прошлогодний концепт. Во-вторых, моторная “гамма” представлена одним агрегатом на 1,5 литра и 147 л.с., что при массе, явно тяготеющей к двум тоннам, не обещает никакой динамики. На этом фоне тот факт, что о полноприводных версиях не идет и речи, кажется даже логичным.

1 / 2 На фото: Chery Tiggo 8 '2018 2 / 2 На фото: интерьер Chery Tiggo 8 '2018

Новый Tiggo 8, очевидно, собирается завоевывать свою аудиторию совсем другим: добротной внешностью, высокой практичностью, приличным оснащением и… приятной ценой. Если говорить по порядку, то экстерьер кроссовера вышел и вправду неплохим, о практичности говорит возможность выбрать двухрядную или трехрядную компоновку и багажник почти на 900 литров в пятиместной версии, а в списке оснащения в старших версиях есть не только приличная мультимедийка и полный набор подушек безопасности, но и активные системы вроде контроля полосы и предотвращения фронтальных столкновений. Ну а предварительная цена новой модели лежит в пределах от 1 до 1,4 миллиона рублей – в юанях, разумеется. Учитывая то, что Tiggo 8 обещали и нам, будет весьма интересно, насколько выше окажется россйский ценник по сравнению с оригинальным.

Buick Velite 6

Buick чувствует себя в Китае увереннее иных местных брендов, так что неудивительно, что он планирует расширение модельной линейки. Правда, машина для этого выбрана не очень массовая: Velite 6 – это еще один гибридный хэтчбек, продолжающий идею, заданную Velite 5, который является перелицованным Chevrolet Volt. Тем не менее, в Buick, видимо, полны решимости занять как можно большую долю в этой нише.

1 / 3 На фото: Buick Velite 6 '2018 2 / 3 На фото: Buick Velite 6 PHEV '2018 3 / 3 На фото: Buick Velite 6 PHEV '2018

Фактической информации о новинке почти нет. Известно лишь, что автомобиль должен получить гибридную и полностью электрическую версии, а его прообразом станет одноименный концепт 2016 года. Но ждать осталось недолго – и на презентации точно должны рассказать все подробности о новой машине.

Senia R9

Простой парень по имени Сеня появился в активе китайской FAW. Если говорить серьезно, то Senia – это один из суббрендов FAW, и на Пекинском автосалоне дебютирует среднеразмерный кроссовер R9, входящий в модельную линейку под этим названием. Он немного меньше тех кроссоверов, что упоминались выше, хотя колесная база у него сравнима: 2 700 мм. Однако при длине в 4,5 метра он останется строго пятиместным.

1 / 2 На фото: Senia R9 2 / 2 На фото: Senia R9

И строго переднеприводным: как и прочие разномастные кроссоверы из Китая, он делает акцент не на внедорожных способностях. И даже не на драйверских качествах: под капотом здесь будет 1,2-литровый турбомотор с индексом CA4GA12TD на 143 л.с., зато альтернативой пятиступенчатой механике выступает семиступенчатая роботизированная КПП с двойным сцеплением.

Ford Focus

Новый Focus 4 поколения – явно не революционное, а эволюционное развитие модели, но и в нем есть на что взглянуть. Машина стала чуть больше, а колесная база выросла на 5 с небольшим сантиметров, что можно считать прогрессом с точки зрения пассажирского пространства. В основе Focus – новая платформа C2: с практической точки зрения это означает увеличение жесткости кузова (например, на кручение – на 20%), независимые подвески (что само по себе не является новшеством) и новые силовые агрегаты.

В них, пожалуй, заключается главная интрига для нас – в Европе и Китае бензиновые моторы нового Focus получили по 3 цилиндра и объем в 1 и 1,5 литра, и это явно не то, что оценит российский покупатель. Еще одной чисто “экологической” фишкой стала функция отключения одного цилиндра из и без того малахольных трех – это позволяет экономить топливо и сокращать выбросы. Дизельные же версии у нас не пользуются большой популярностью, хотя здесь они выглядят интереснее: 4 цилиндра, 1,5 или 2 литра рабочего объема и крутящий момент от 300 до 370 Нм. Доступные коробки передач – шестиступенчатая механика и автоматна 8 ступеней.

1 / 7 На фото: Ford Focus ST-Line' 2018 2 / 7 На фото: Ford Focus ST-Line' 2018 3 / 7 На фото: Ford Focus ST-Line' 2018 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Еще из интересногостоит отметить, что Focus дебютировал сразу в нескольких исполнениях: помимо привычных универсала и версии ST-Line, были представлены “роскошная” версия Vignale и “кросс-версия” под именем Active, которая получила пластиковый обвес и увеличенный дорожный просвет.

1 / 5 На фото: Ford Focus Activ' 2018 2 / 5 На фото: Ford Focus Activ' 2018 3 / 5 На фото: интерьер Ford Focus Activ' 2018 4 / 5 На фото: интерьер Ford Focus Activ' 2018 5 / 5 На фото: интерьер Ford Focus Activ' 2018

1 / 4 На фото: Ford Focus Vignale' 2018 2 / 4 На фото: Ford Focus Vignale' 2018 3 / 4 На фото: интерьер Ford Focus Vignale' 2018 4 / 4 На фото: Ford Focus Vignale' 2018

Chery Arrizo 6

Chery Arrizo 6 – это пока больше про догадки, чем про официальную премьеру. С одной стороны, в Сеть попали фотографии, наглядно демонстрирующие товарную готовность машины, с другой – в Chery хоть и обещали представить седан, но не называли дат и имен. Впрочем, тем интереснее будет посмотреть, пополнится ли стенд Arrizo 6 в придачу к вышеупомянутому Tiggo 8.

Под капотом “шестой модели” (опять же, предположительно) может оказаться полуторалитровый турбомотор на 147 л.с., которым оснащаются собратья, Arrizo 5 и Arrizo 7, и вариатор либо пятиступенчатая МКПП. Еще одной интригой станет позиционирование новой модели – возможно, она встанет практически в один ряд с нынешним флагманом с цифрой 7 в имени. Все это, а также оснащение и цены мы можем узнать уже на днях.

Ford Escort

Если новый Focus мы назвали эволюцией, Escort – и вовсе легкий фейслифт. Модель, построенная для китайского рынка на базе Focus второго поколения, получила обновленную светотехнику и бамперы, а также слегка освеженный интерьер с новой приборкой и кнопкой запуска двигателя.

1 / 2 На фото: Ford Escort '2018 2 / 2 На фото: Ford Escort '2018

Самое значимое скрыто от глаз: до рестайлинга Escort предлагался только с 1,5-литровым атмосферным мотором на 113 л.с., а теперь к нему добавился литровый трехцилиндровый EcoBoost в паре с шестиступенчатой МКПП. Старый же мотор комплектуется исключительно автоматом на те же 6 ступеней.

Haima S5

Когда-то китайцы собирались привезти кроссовер S5 первого поколения в Россию, но этим планам так и суждено было остаться в статусе нереализованных. Тем временем на домашнем рынке модель продается, а теперь даже сменила поколение.

1 / 2 На фото: Haima S5 '2017–н.в. 2 / 2 На фото: Haima S5 '2017–н.в.

Несмотря на новизну, многое осталось неизменным: к примеру, колесная база в 2 630 мм и 1,5-литровый турбомотор на 163 л.с. Однако в компанию к последнему прочат еще и 1,2-литровый 148-сильный агрегат. Список оснащения обещает быть по-китайски щедрым: комплект подушек безопасности, бесключевой доступ и панорамная крыша, а также камеры кругового обзора, система автоматической парковки и многое другое.

Volkswagen Lavida Plus

Как и у Buick, дела у Volkswagen в Китае идут весьма хорошо – продажи высоки, а репутация сильна. Продажи, кстати, поддерживаются не только частными лицами, но и такоспарками – и как раз модель Lavida, к примеру, весьма распространена в шанхайском такси. В Пекине же немцы готовятся представить новое поколение этого седана.

1 / 5 На фото: Volkswagen Lavida Plus '2018 2 / 5 На фото: Volkswagen Lavida Plus '2018 3 / 5 На фото: Интерьер Volkswagen Lavida Plus '2018 4 / 5 На фото: Интерьер Volkswagen Lavida Plus '2018 5 / 5 На фото: Интерьер Volkswagen Lavida Plus '2018

Обновление вышло масштабным: в отличие от старой Lavida, которая построена на платформе PQ34 и теперь получила приставку Classic, новая Lavida Plus имеет в своей основе глобальную платформу MQB. Интересно то, что она весьма схожа по габаритам и оснащению с Jetta, которая тоже продается в Китае под именем Sagitar.

Под капотом Lavida третьего поколения может быть один из трех моторов: 1,2-литровый или 1,4-литровый TSI мощностью 116 и 150 л.с. соответственно, а также 1,5-литровый атмосферный мотор на 116 л.с. В зависимости от агрегата пару ему может составить МКПП на 5 или 6 ступеней, а также семиступенчатая DSG.

Geely MPV

Появление в модельном ряду Geely, компактвэна было анонсировано давно, а стилистику задал концепт с незамысловатым именем MPV Concept. Теперь же настало время серийной реализации автомобиля. Из приятных особенностей стоит отметить то, что товарный автомобиль сохранил практически все ключевые особенности концепта и получил самобытную и интересную внешность. Размеры машины – примерно как у крупного кроссовера из числа тех, которые мы обсуждали в начале: габаритная длина – 4,7 метра, колесная база – 2,8 метра. Разумеется, автомобиль может иметь как два, так и три ряда сидений, а второй ряд может быть представлен как цельным трехместным диваном, так и двумя раздельными креслами.

1 / 3 На фото: Geely MPV Concept '2017 2 / 3 На фото: Интерьер Geely MPV Concept '2017 3 / 3 На фото: Geely MPV Concept '2017

Список оснащения компактвэна будет почти столь же широким, как у кроссовера Atlas: здесь и камеры кругового обзора, и адаптивный круиз-контроль, и набор подушек безопасности, и многое другое. Еще одной интересной особенностью является то, что у автомобиля будет гибридная модификация. В обычной версии он будет оснащен 1,5-литровым 177-сильным турбомотором с индексом JLH-3G15TD, а в гибридном исполнении компанию ему составит электродвигатель и батарея с возможностью зарядки от бытовой электросети.

Skoda Kamiq

Новинка от Skoda будет интересна всем, кроме китайцев, с чисто “теоретической” точки зрения: модель ориентирована исключительно на китайский рынок. Впрочем, при детальном рассмотрении становится ясно, что жалеть об этом вряд ли придется: Kamiq призван стать “входным билетом” в мир чешских кроссоверов.

1 / 4 На фото: Škoda Kamiq China '2018 2 / 4 На фото: интерьер Škoda Kamiq China '2018 3 / 4 На фото: интерьер Škoda Kamiq China '2018 4 / 4 На фото: Škoda Kamiq China '2018

Из этого проистекают особенности конструкции и оснащения: новый автомобиль будет исключительно переднеприводным, а в списке доступных двигателей – только атмосферный 1,5-литровый агрегат серии EA211 Evo на 110 л.с. Единственное, что можно выбрать – это трансмиссия: предлагаются пятиступенчатая механика и шестиступенчатый гидромеханический автомат.

1 / 3 На фото: Škoda Kamiq China '2018 2 / 3 На фото: Škoda Kamiq China '2018 3 / 3 На фото: Škoda Kamiq China '2018

Столь же прост и краток список оснащения: модель лишена не только современных систем помощи водителю, но даже таких опций как климат-контроль или сведодиодные фары. Все положено на алтарь цены: по предварительным данным, она должна начинаться с отметки чуть ниже 900 тысяч рублей в китайской валюте.

Beijing BJ40 Plus

Сама по себе модель Beijing BJ40 – не новинка, но теперь китайцы из BAIC позаимствовали у Volkswagen логику наименования новых моделей и выкатили “богатую” версию Beijing BJ40 Plus, дав старой приставку Classic. Автомобиль недвусмысленно намекает на яркие сценарии эксплуатации, но теперь рамный внедорожник внутри оснащен так, что его можно использовать в качестве машины на каждый день. Цифровая «приборка», «планшет» мультимедийной системы на верху передней панели, электроприводы сидений — вот основные новшества.

Технически же это все тот же автомобиль: рама лестничного типа, неразрезной задний мост, передняя независимая торсионная подвеска и набор моторов, включающий 2- и 2,3-литровые бензиновые турбоагрегаты на 204 и 250 л.с., а также 2-литровый турбодизель на 150 л.с. и 350 Нм. Коробки передач — 5- и 6-ступенчатые МКПП и шестиступенчатый автомат Aisin.

Mercedes-Benz A-Class sedan

Любовь китайцев к седанам и всяческим длиннобазным версиям, помноженная на огромную емкость рынка, приводит к тому, что некоторые производители выпускают модели «по заявкам». К примеру, у BMW в Китае есть седан первой серии, и от конкурентов стремится не отставать Mercedes-Benz, который покажет в Пекине седан А-класса.

1 / 6 На фото: Mercedes-Benz A-class Sedan '2018 2 / 6 На фото: Mercedes-Benz A-class Sedan '2018 3 / 6 На фото: Mercedes-Benz A-class Sedan '2018 4 / 6 На фото: Mercedes-Benz A-class Sedan '2018 5 / 6 На фото: интерьер Mercedes-Benz A-class Sedan '2018 6 / 6 На фото: интерьер Mercedes-Benz A-class Sedan '2018

Как и хэтчбек, он будет построен на платформе MFA2, которая лежит в основе других компактных моделей бренда. Пока неизвестно, какие моторы будут устанавливаться на седан в Китае, но немцам есть из чего выбирать. Базовый мотор для хэтчбека — 1,3-литровый четырехцилиндровый агрегат на 163 л.с., работающий в паре с семиступенчатым роботом с двойным сцеплением. Кроме того, в арсенале Mercedes есть двухлитровый бензиновый мотор на 224 л.с. и 116-сильный турбодизель, которые тоже могут быть включены в число доступных для седана. Ну а конкретные детали будут рассекречены уже совсем скоро.