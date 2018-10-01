Сейчас не все вспомнят, на чём ездили советские милиционеры. В лучшем случае в голове возникнут мутные образы “воронка”, автобуса Глеба Жеглова и мотоцикла, на которым милиционер гонялся за Юрием Деточкиным. На самом дела машин было гораздо больше, но часть из них действительно не была легковыми автомобилями. Во все времена на службе у милиции были и грузовики, и автобусы, и другие интересные машины...

С чего всё начиналось?

К сожалению, сохранилось мало сведений о том, на каких автомобилях выезжали оперативные бригады милиции и госавтоинспекции в предвоенные и первые послевоенные годы. Нет также данных о том, какая в то время применялась специальная окраска. Первые достоверные данные о милицейских автомобилях в СССР относятся к 1953 году. 31 декабря министр внутренних дел С.М. Круглов издал приказ №266, согласно которому все автомобили и мотоциклы милиции и госавтоинспекции по всему Советскому Союзу надлежало перекрасить в тёмно-синий цвет с красной полосой по борту. Парк милицейских машин тогда состоял из легковых «Побед» М-20, «Москвичей-400-420», внедорожников ГАЗ-67Б и ГАЗ-69, грузовиков ГАЗ-51 и мотоциклов М-72.

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В 1957 году новый министр Н.П. Дудоров продублировал тот приказ. В тот год состоялось совещание представителей милиции и автомобильной промышленности. Органы правопорядка приняли несколько специальных автомобилей. Например, это были фургоны АМ-2 на базе ГАЗ-63 и аналогичный АМ-3 на базе ГАЗ-51. В стоявшем отдельно от кабины кузове находились скамейки для милиционеров, место для служебной овчарки, огороженный решеткой отсек для задержанных. Кузов базировался на деревянном каркасе и обшивался листом по традиционной тогда технологии. Внешне автомобиль был похож на санитарный ПАЗ-653, только кузов фургона был чуть шире, без длинных подножек и правой боковой двери, зато задняя торцевая дверь с одной остеклённой створкой.

Грузопассажирский внедорожник ГАЗ-69 к тому времени успел хорошо зарекомендовать себя в милиции. На задание в нём могли выехать восемь милиционеров, было, куда посадить собаку и положить ящики с инструментом для криминалистов. Полный привод позволял преследовать правонарушителей по снегу и бездорожью. Но при перевозке задержанных, им ничего не мешало порвать брезентовый верх и попытаться убежать. Поэтому в 1957 году был представлен первый вариант закрытого цельнометаллического милицейского ГАЗ-69. У него запасное колесо перенесли под раму в задний свес, сделали симметричными правую и левую двери, в задней стенке установили распашную створку. В каждом борту позади двери было по два окна. Но конструкторы допустили ошибку: окна сделали слишком большими, задержанный мог выбить стекло и выскочить.

Кузов исправили. Для удешевления запасное колесо вернули на левый борт, и низ водительской двери остался, как у базовой модели. Окна уменьшили в размерах настолько, чтобы взрослый человек не мог в них пролезть. Вдобавок на них сделали решетки из двух перекладин. Листы наружной обшивки соединялись вместе не сваркой, а заклёпками. Этот вариант стал массовым, его выпускали до снятия с производства ГАЗ-69, то есть до 1973 года. В отделениях милиции такие «газики» честно служили до 80-х.

Интересно, что в 1957 году Главное управление военного снабжения ГУВС МВД заказало для органов милиции УАЗу партию обычных открытых ГАЗ-69, а ГАЗу – бортовые грузовики ГАЗ-51 и ГАЗ-63, грузовые такси ГАЗ-51Т. Все перечисленные автомобили на заводе полагалось окрасить в синий цвет и нанести красную полосу. Для ремонта милицейского транспорта в МВД поступали армейские передвижные авторемонтные мастерские ВАРЭМ на шасси сначала ЗИС-151, а потом ЗИЛ-157.

Машины, закупленные в конце 50-х, продолжили службу и в следующем десятилетии, когда для советской милиции наступили трудные времена. Дело в том, что в 1960 году союзное МВД было упразднено, а его место заняли министерства охраны общественного порядка МООП союзных республик. Соответственно, дала сбой система централизованных закупок специального оборудования для милиции, в том числе автотранспорта. Во многих регионах начали использовать те машины, которые были доступны, включая грузовики и такси, прошедшие капитальный ремонт. Но производство закрытых ГАЗ-69 продолжалось, и новые машины по-прежнему поступали на службу. Во многих регионах в милиции опробовали фургоны вагонной компоновки семейства УАЗ-450, переоборудованные своими силами в грузопассажирские и специальные машины.

В 1963 году в РСФСР изменили стандарт окраски милицейских автомобилей. Основным цветом кузова вместо синего стал светло-голубой. Красная полоса теперь наносилась только на передние двери, а на ней была надпись «милиция» или «ГАИ». Но нередко стандарт нарушали, красную полосу рисовали на белых, светло-серых или по-старинке синих кузовах. В первой половине 60-х сначала в Москве, потом в других городах, начали внедрять специальный сигнал в виде мигающего фонаря на крыше.

Вместо синих — жёлтые

Ситуация резко изменилась к лучшему с назначением в 1967 году министра Н.А. Щёлокова, который уже на следующий год возродил союзное МВД. Одновременно была восстановлена централизованная система снабжения и начались закупки для милицейских служб самых современных технических устройств. Остро стояла проблема нехватки автотранспорта. Был составлен список легковых автомобилей и микроавтобусов, которые следовало закупить на автозаводах в ближайшие годы. И именно в 1968 году силами нескольких научно-исследовательских институтов удалось разработать принципиально новый стандарт специальной окраски милицейских автомобилей.

Основным цветом кузова выбрали ярко-желтый, выделяющий машину в потоке. На борта наносилась синяя полоса. Легковым автомобилям полагался синий багажник, закрытым ГАЗ-69 – синие капот и задняя торцевая дверь. Теперь уже проблесковый маячок на крыше входил в обязательную комплектацию. В 1975 году желтый цвет и синюю полосу узаконил вступивший в силу Государственный стандарт ГОСТ на специальную окраску автомобилей всех оперативных служб – пожарных, милиции, скорой помощи, аварийных бригад.

К концу 1972 года Ульяновский автозавод освоил выпуск нового “джипа” УАЗ-469Б, наследника ГАЗ-69. Базовая модель также получила съёмный брезентовый верх. И уже на следующий год в милиции появились закрытые цельнометаллические машины, построенные по тем же технологиям, что их аналоги на базе ГАЗ-69, тоже с распашной дверцей в задней стенке. Снова обшивку не сваривали, а клепали. В четыре двери садилось пятеро милиционеров, а сзади был огорожен небольшой отсек для задержанных. Именно там у базового УАЗа находились два маленьких продольных сиденья. Существовал также вариант с двухместной кабиной и продольными лавками в зарешеченной задней половине автомобиля.

Если легковые седаны чаще поступали в дорожно-патрульную службу ГАИ, то ГАЗ-69 и УАЗ-469Б обычно использовала патрульно-постовая служба милиции, хотя нередко бывало и наоборот. У УАЗа официально было две модификации – для милиции и для ГАИ. В оснащение УАЗ-469Б помимо радиостанции и сигнально-громкоговорящего устройства (маячок, стоявший поверх компактного рупора) входили противотуманные фары на переднем бампере.

Для выезда оперативных и следственных бригад широко применялись фургоны УАЗ-452 и микроавтобусы РАФ-977ДМ. У них тоже была жёлтая с синими полосами окраска. Нередко такие автомобили становились базой для специального транспорта, например, криминалистических лабораторий. Полноприводные УАЗ-452 работали не только в провинциальных городах. Их широко использовала даже московская милиция.

В 70-х годах появилось два необычных специальных автомобиля. Во-первых, РАФ-22033, предназначенный для работы на месте ДТП. Он представлял собой целую лабораторию. Через люк в крыше выдвигалась установка для стереоскопического фотографирования места происшествия. Внутри находились устройства для обработки материалов и небольшой стол для опроса участников и свидетелей происшествия. Во-вторых, в московскую милицию поступила экспериментальная криминалистическая лаборатория на базе автобуса ЗИЛ-118К «Юность».

Милицейский кузов остался неизменным, даже когда УАЗ пережил в начале 80-х существенную модернизацию и был переименован в УАЗ-31512. Правда, к концу 80-х ГОСТ на специальную окраску уже соблюдали не всегда и не везде. В отделениях милиции замелькали УАЗы бежевого цвета и даже военного хаки, в зависимости от заводской окраски взятого за основу автомобиля.

Специальные машины на базе грузовиков АМ-2 и АМ-3, а так же ГАЗ-69 и УАЗ-469 с закрытыми кузовами не производились предприятиями Министерства автомобильной промышленности. Их строили заводы системы МВД, часто расположенные в местах заключения. В частности, широко известно предприятие по производству специальных автомобилей «на зоне» в рабочем посёлке Сухобезводное Семёновского района Горьковской области. Но, по понятным причинам, точной информации об ассортименте продукции этого и других подобных предприятий в разные десятилетия очень мало.

1 / 6 АМ-3 2 / 6 АМ-3 3 / 6 ГАЗ-69 4 / 6 АМ-3 5 / 6 ГАЗ-69 6 / 6 АМ-3

От милиции к полиции

В середине 90-х годов в Ульяновске освоили серийную закрытую модификацию УАЗ-31514, и такие машины (позднее — UAZ Hunter) начали вытеснять из органов милиции прежние закрытые кузова. Они стали более массовыми, и что важно в новых экономических условиях, дешевыми. Также в последние годы существования СССР и в постсоветское время патрульно-постовая служба всё чаще применяла ульяновские фургоны семейства УАЗ-3742. А в XXI веке в самых разных подразделениях милиции, а потом полиции получили широкое распространение микроавтобусы семейств «Газель» и «Соболь» самых разных модификаций.