Выходить по одному: грузовики, внедорожники и микроавтобусы советской милиции

Выходить по одному: грузовики, внедорожники и микроавтобусы советской милиции

171 0 0
Сейчас не все вспомнят, на чём ездили советские милиционеры. В лучшем случае в голове возникнут мутные образы “воронка”, автобуса Глеба Жеглова и мотоцикла, на которым милиционер гонялся за Юрием Деточкиным. На самом дела машин было гораздо больше, но часть из них действительно не была легковыми автомобилями. Во все времена на службе у милиции были и грузовики, и автобусы, и другие интересные машины...

С чего всё начиналось?

К сожалению, сохранилось мало сведений о том, на каких автомобилях выезжали оперативные бригады милиции и госавтоинспекции в предвоенные и первые послевоенные годы. Нет также данных о том, какая в то время применялась специальная окраска. Первые достоверные данные о милицейских автомобилях в СССР относятся к 1953 году. 31 декабря министр внутренних дел С.М. Круглов издал приказ №266, согласно которому все автомобили и мотоциклы милиции и госавтоинспекции по всему Советскому Союзу надлежало перекрасить в тёмно-синий цвет с красной полосой по борту. Парк милицейских машин тогда состоял из легковых «Побед» М-20, «Москвичей-400-420», внедорожников ГАЗ-67Б и ГАЗ-69, грузовиков ГАЗ-51 и мотоциклов М-72.

1 / 2
2 / 2

В 1957 году новый министр Н.П. Дудоров продублировал тот приказ. В тот год состоялось совещание представителей милиции и автомобильной промышленности. Органы правопорядка приняли несколько специальных автомобилей. Например, это были фургоны АМ-2 на базе ГАЗ-63 и аналогичный АМ-3 на базе ГАЗ-51. В стоявшем отдельно от кабины кузове находились скамейки для милиционеров, место для служебной овчарки, огороженный решеткой отсек для задержанных. Кузов базировался на деревянном каркасе и обшивался листом по традиционной тогда технологии. Внешне автомобиль был похож на санитарный ПАЗ-653, только кузов фургона был чуть шире, без длинных подножек и правой боковой двери, зато задняя торцевая дверь с одной остеклённой створкой.

АМ-2

АМ-2

Грузопассажирский внедорожник ГАЗ-69 к тому времени успел хорошо зарекомендовать себя в милиции. На задание в нём могли выехать восемь милиционеров, было, куда посадить собаку и положить ящики с инструментом для криминалистов. Полный привод позволял преследовать правонарушителей по снегу и бездорожью. Но при перевозке задержанных, им ничего не мешало порвать брезентовый верх и попытаться убежать. Поэтому в 1957 году был представлен первый вариант закрытого цельнометаллического милицейского ГАЗ-69. У него запасное колесо перенесли под раму в задний свес, сделали симметричными правую и левую двери, в задней стенке установили распашную створку. В каждом борту позади двери было по два окна. Но конструкторы допустили ошибку: окна сделали слишком большими, задержанный мог выбить стекло и выскочить.

ГАЗ-69

ГАЗ-69

Кузов исправили. Для удешевления запасное колесо вернули на левый борт, и низ водительской двери остался, как у базовой модели. Окна уменьшили в размерах настолько, чтобы взрослый человек не мог в них пролезть. Вдобавок на них сделали решетки из двух перекладин. Листы наружной обшивки соединялись вместе не сваркой, а заклёпками. Этот вариант стал массовым, его выпускали до снятия с производства ГАЗ-69, то есть до 1973 года. В отделениях милиции такие «газики» честно служили до 80-х.

ГАЗ-69

ГАЗ-69

Интересно, что в 1957 году Главное управление военного снабжения ГУВС МВД заказало для органов милиции УАЗу партию обычных открытых ГАЗ-69, а ГАЗу – бортовые грузовики ГАЗ-51 и ГАЗ-63, грузовые такси ГАЗ-51Т. Все перечисленные автомобили на заводе полагалось окрасить в синий цвет и нанести красную полосу. Для ремонта милицейского транспорта в МВД поступали армейские передвижные авторемонтные мастерские ВАРЭМ на шасси сначала ЗИС-151, а потом ЗИЛ-157.

ГАЗ-69

ГАЗ-69

Машины, закупленные в конце 50-х, продолжили службу и в следующем десятилетии, когда для советской милиции наступили трудные времена. Дело в том, что в 1960 году союзное МВД было упразднено, а его место заняли министерства охраны общественного порядка МООП союзных республик. Соответственно, дала сбой система централизованных закупок специального оборудования для милиции, в том числе автотранспорта. Во многих регионах начали использовать те машины, которые были доступны, включая грузовики и такси, прошедшие капитальный ремонт. Но производство закрытых ГАЗ-69 продолжалось, и новые машины по-прежнему поступали на службу. Во многих регионах в милиции опробовали фургоны вагонной компоновки семейства УАЗ-450, переоборудованные своими силами в грузопассажирские и специальные машины.

УАЗ-450 '01.1958–65

УАЗ-450 ‘1958–65

В 1963 году в РСФСР изменили стандарт окраски милицейских автомобилей. Основным цветом кузова вместо синего стал светло-голубой. Красная полоса теперь наносилась только на передние двери, а на ней была надпись «милиция» или «ГАИ». Но нередко стандарт нарушали, красную полосу рисовали на белых, светло-серых или по-старинке синих кузовах. В первой половине 60-х сначала в Москве, потом в других городах, начали внедрять специальный сигнал в виде мигающего фонаря на крыше.

Вместо синих — жёлтые

Ситуация резко изменилась к лучшему с назначением в 1967 году министра Н.А. Щёлокова, который уже на следующий год возродил союзное МВД. Одновременно была восстановлена централизованная система снабжения и начались закупки для милицейских служб самых современных технических устройств. Остро стояла проблема нехватки автотранспорта. Был составлен список легковых автомобилей и микроавтобусов, которые следовало закупить на автозаводах в ближайшие годы. И именно в 1968 году силами нескольких научно-исследовательских институтов удалось разработать принципиально новый стандарт специальной окраски милицейских автомобилей.

Основным цветом кузова выбрали ярко-желтый, выделяющий машину в потоке. На борта наносилась синяя полоса. Легковым автомобилям полагался синий багажник, закрытым ГАЗ-69 – синие капот и задняя торцевая дверь. Теперь уже проблесковый маячок на крыше входил в обязательную комплектацию. В 1975 году желтый цвет и синюю полосу узаконил вступивший в силу Государственный стандарт ГОСТ на специальную окраску автомобилей всех оперативных служб – пожарных, милиции, скорой помощи, аварийных бригад.

К концу 1972 года Ульяновский автозавод освоил выпуск нового “джипа” УАЗ-469Б, наследника ГАЗ-69. Базовая модель также получила съёмный брезентовый верх. И уже на следующий год в милиции появились закрытые цельнометаллические машины, построенные по тем же технологиям, что их аналоги на базе ГАЗ-69, тоже с распашной дверцей в задней стенке. Снова обшивку не сваривали, а клепали. В четыре двери садилось пятеро милиционеров, а сзади был огорожен небольшой отсек для задержанных. Именно там у базового УАЗа находились два маленьких продольных сиденья. Существовал также вариант с двухместной кабиной и продольными лавками в зарешеченной задней половине автомобиля.

УАЗ-469Б '12.1972–85

УАЗ-469Б ‘1972–85

Если легковые седаны чаще поступали в дорожно-патрульную службу ГАИ, то ГАЗ-69 и УАЗ-469Б обычно использовала патрульно-постовая служба милиции, хотя нередко бывало и наоборот. У УАЗа официально было две модификации – для милиции и для ГАИ. В оснащение УАЗ-469Б помимо радиостанции и сигнально-громкоговорящего устройства (маячок, стоявший поверх компактного рупора) входили противотуманные фары на переднем бампере.

Для выезда оперативных и следственных бригад широко применялись фургоны УАЗ-452 и микроавтобусы РАФ-977ДМ. У них тоже была жёлтая с синими полосами окраска. Нередко такие автомобили становились базой для специального транспорта, например, криминалистических лабораторий. Полноприводные УАЗ-452 работали не только в провинциальных городах. Их широко использовала даже московская милиция.

РАФ-977ДМ Латвия '1968–76

РАФ-977ДМ «Латвия» ‘1968–76

В 70-х годах появилось два необычных специальных автомобиля. Во-первых, РАФ-22033, предназначенный для работы на месте ДТП. Он представлял собой целую лабораторию. Через люк в крыше выдвигалась установка для стереоскопического фотографирования места происшествия. Внутри находились устройства для обработки материалов и небольшой стол для опроса участников и свидетелей происшествия. Во-вторых, в московскую милицию поступила экспериментальная криминалистическая лаборатория на базе автобуса ЗИЛ-118К «Юность».

ЗИЛ-118

ЗИЛ-118

Милицейский кузов остался неизменным, даже когда УАЗ пережил в начале 80-х существенную модернизацию и был переименован в УАЗ-31512. Правда, к концу 80-х ГОСТ на специальную окраску уже соблюдали не всегда и не везде. В отделениях милиции замелькали УАЗы бежевого цвета и даже военного хаки, в зависимости от заводской окраски взятого за основу автомобиля.

Специальные машины на базе грузовиков АМ-2 и АМ-3, а так же ГАЗ-69 и УАЗ-469 с закрытыми кузовами не производились предприятиями Министерства автомобильной промышленности. Их строили заводы системы МВД, часто расположенные в местах заключения. В частности, широко известно предприятие по производству специальных автомобилей «на зоне» в рабочем посёлке Сухобезводное Семёновского района Горьковской области. Но, по понятным причинам, точной информации об ассортименте продукции этого и других подобных предприятий в разные десятилетия очень мало.

1 / 6
АМ-3
2 / 6
АМ-3
3 / 6
ГАЗ-69
4 / 6
АМ-3
5 / 6
ГАЗ-69
6 / 6
АМ-3

От милиции к полиции

В середине 90-х годов в Ульяновске освоили серийную закрытую модификацию УАЗ-31514, и такие машины (позднее — UAZ Hunter) начали вытеснять из органов милиции прежние закрытые кузова. Они стали более массовыми, и что важно в новых экономических условиях, дешевыми. Также в последние годы существования СССР и в постсоветское время патрульно-постовая служба всё чаще применяла ульяновские фургоны семейства УАЗ-3742. А в XXI веке в самых разных подразделениях милиции, а потом полиции получили широкое распространение микроавтобусы семейств «Газель» и «Соболь» самых разных модификаций.

УАЗ-31514 '1993–2003

УАЗ-31514 ‘1993–2003

Теги: История , автомобили спецслужб , полицейские автомобили , полицейский автомобиль , советские автомобили
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
47 Тест-драйвы / Одиночные
Апельсинки от осинки: тест-драйв Lada Vesta Sport
8 Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Tucson JM с пробегом: прожорливые моторы и беззащитные АКП
6 Новости / Новинки
Днём с огнём: УАЗы начали красить без шагрени или вся правда об обновлённом Патриоте
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Новинки
В линейке Suzuki появится паркетник за 450 000 рублей

Субкомпактную бюджетную новинку предложат только с одним двигателем. Главным соперником модели станет «приподнятый» хэтчбек Renault Kwid.

1086 0 2
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Популярные вопросы
Как получить медсправку на водительские права?

Получение новых прав, открытие новой категории, замена прав в связи с истечением срока действия и некоторые другие процедуры требуют прохождения медицинского обследования и получения соответствующей справки. Где и как ее…

528 0 0
Статьи / Эксперт выбирает авто
Всё гниёт по плану: покупаем Mercedes-Benz C-Klasse W203 за 350 тысяч

Икона и предмет поклонения, машина без возраста, одинаково любимая северными бизнесменами и южными таксистами… Но все это не про нашего сегодняшнего героя. Безусловно, 203-й – настоящий Мерседес, но при наличии в кармане…

17264 2 9
Статьи / Практика
Привод Робсона для экстремального бездорожья: что это, и как устроено

Роликовый привод, он же привод Робсона – необычное техническое решение, применяемое разработчиками транспортных средств хотя и не слишком часто, однако весьма широко. Он встречается и на вездеходах, и на грузовиках, и…

17354 0 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Tucson JM с пробегом: прожорливые моторы и беззащитные АКП

Hyundai Tucson в своё время радовал надёжностью и неприхотливостью. В первой части обзора мы рассказывали, что если что-то и ломается в салоне, ходовой части и электрике, то не настолько, чтобы выкладывать за ремонт…

4048 8 2
Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Tucson JM с пробегом: текущий бензобак и салон, где всё ломается

Скажем честно: не каждый знает, как правильно произносится название этого автомобиля ― Tucson, а уж чего ждать от этой машины в десятилетнем возрасте, для многих и вовсе загадка. Но как бы эту машину ни называли, любят…

3354 0 4
Выбор авто / Подержанные авто
Cadillac CTS II с пробегом: коробки от грузовика и моторы от лукавого

CTS второго поколения ― машина на любителя. Не каждый готов посвятить жизнь поиску запчастей на американских сайтах и отваливать за них приличные деньги, получая в ответ лишь осознание эксклюзивности своего автомобиля.…

4559 1 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тот самый момент: тест-драйв LADA 4×4 с мотором LADA Priora

Так и хочется воскликнуть: «Ну вот же, АВТОВАЗ, какого чёрта нельзя было сделать этого самим?!» Но мы кричать не будем. Ибо, во-первых, примерно знаем, какого чёрта (около миллиарда разнообразных причин), а во-вторых, не…

175331 9 10
Тест-драйвы / Одиночные
Китайский Крузак пошёл «неверной дорогой»: первый тест-драйв Roewe RX8

Вы на подсознательном уровне привыкли к тому, что «эр икс восемь» – это что-то дерзкое, обтекаемое и роторное? Значит, вы за последний год ни разу не бывали в Китае: там бренд Roewe весной представил свое видение того,…

116014 5 8
Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…

63948 37 4
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

23470 4 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

16960 2 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

11261 0 6
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

35943 14 23
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

11190 0 0
Статьи / Военная техника
Секреты первых советских трехосок: мирные и военные судьбы автомобиля ГАЗ-ААА

В довоенный период важнейшей задачей советского автопрома стало освоение серийного выпуска отечественных трехосных грузовиков с двумя задними ведущими мостами, которые тогда относили к разряду автомобилей высокой…

10020 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

392367 5 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

263428 19 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

76863 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?