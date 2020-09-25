У обогрева заднего стекла есть одна хорошая особенность: его небольшие неисправности можно устранить своими руками очень быстро и дёшево. А если постараться, то ещё и качественно. Попробуем?

Как работает и почему не работает?



Обогрев заднего стекла – штука очень простая. И принцип работы у него элементарный: через нити обогрева проходит ток, нити нагреваются и отогревают само стекло. Немного цифр специально для любителей физики: сопротивление каждой нити составляет около 10 Ом, потребляемый ток сильно зависит от автомобиля и составляет от 10 до 25 А (чем больше площадь обогрева заднего стекла, тем больше ток). Нити обычно нагреваются до температуры не более 70 градусов, чего вполне достаточно для удаления не только запотевания, но и зимнего обледенения.

Конструкция обогревателя несложная: на стекле между двух шин проложены несколько нитей (их количество опять же зависит от размера стекла, обычно – около десяти). Получается, что они подключены параллельно и это правильно: если одна нить выходит из строя, остальные продолжают работать. При последовательном подключении любой обрыв приводил бы к отключению всех нитей.

Что может пойти не так? Наиболее распространённая неприятность – это как раз обрыв нити. С ним мы и постараемся справиться самостоятельно. Но кроме этого бывают и другие неисправности, часть из которых можно отремонтировать даже без помощи фиксиков. Например, заменить перегоревший предохранитель.

Сложнее, если сгорела кнопка. Её заменить тоже можно, но такое встречается редко.

Так же редко сгорает реле. Ремонтировать его обычно бессмысленно, и гораздо проще поставить заведомо исправное.

А вот обрывы в цепи встречаются чаще. Особенно на хэтчбеках или универсалах, где проводка обогрева проходит в гофре через заднюю дверь. Со временем проводка перетирается, и обогрев работать перестаёт. Заодно могут перестать работать задние фонари или поворотники, если они тоже установлены на двери. Ну, тут как повезёт, в гофре может отвалиться всё что угодно. Такую неисправность проще всего обнаружить вольтметром, проверив напряжение на шинах. Если предохранитель, кнопка и реле исправны, а обогрев не работает по всей поверхности, нужно проверить питание на нём. Иногда проводка не перетирается, а просто окисляется в местах подключения обогрева. Само собой, такое бывает не только на хэтчбеках и универсалах, но и на седанах.

И всё-таки самая частая неисправность – это обрыв одной или нескольких нитей. Эту картинку можно увидеть чаще всего: некоторые нити перестают работать, оставляя на стекле неоттаявшие области. Вот с этим мы сейчас и будем бороться.

Приборы, зрение и терпение

Первая задача, которую придётся решить, это найти повреждение на перегоревшей нити. Как обычно, в наших материалах «косорукий мастер» мы делаем два допущения: не хотим покупать для ремонта ничего дорогого (лучше, конечно, вообще ничего не покупать и обойтись изолентой) и признаёмся честно, что ни черта не разбираемся в технике (что, конечно, действительности не соответствует, но вынуждает находить самые простые пути решения проблемы). Поиск обрыва может быть проведён разными способами. Способ нормальных людей предполагает использование мультиметра.

Работать можно в двух режимах: в режиме вольтметра и в режиме омметра. В первом случае проще всего присоединить один щуп к подходящему к обогреву плюсу, а во втором – замерять напряжение по всех длине нити от минуса. Там, где вольтметр покажет ноль, и есть разрыв. А ещё можно присоединить один щуп на «массу», а вторым искать скачок на нити. Там, где оно прыгнет до 12 или до 0 В, будет обрыв. Недостаток такого метода – необходимость работать либо с включенным зажиганием, либо с запущенным мотором, потому что в большинстве автомобилей из-за большого потребляемого тока при выключенном зажигании обогрев включить невозможно. А включить его надо, иначе на нём не будет напряжения.

Второй способ – работа в режиме омметра. Тут чуть проще: включать обогрев не нужно, так что работать можно спокойнее. Ну, с этим напортачить тяжело. Ведём щупами по нити, там, где стрелка резко прыгнет, есть разрыв.

Вроде бы омметр – наиболее простой способ. И доступный (я ведь обещал использование минимум инструментов). Но есть несколько сложностей. Связаны они, как ни странно, с тонировкой. Через тонировочную плёнку водить щупом по нити бесполезно. А отдирать её полностью жалко. Что делать?

Выход есть: заточить щупы мультиметра до состояния иголок и прокалывать ими тонировку в попытке попасть в нить. Иногда в Интернете советуют примотать к щупам швейные иглы и тыкать в нить ими. Не знаю, насколько это удобно – я пошёл другим путём.

Другой путь – это путь самых ленивых. И тех, у кого нет мультиметра. Суть этого пути заключается в визуальном поиске обрыва. Если не работает одна-две нити (в моём случае не работала одна), то он вполне возможен. Разумеется, искать десяток обрывов глазами – это путь самурая, стремление к смерти при сохранении чести. Нам такой вариант явно не подходит, поэтому если не работает половина нитей, проще снять тонировку и не париться. Но ради одной нити и, скорее всего, одного обрыва растонировать стекло жалко. Поэтому попробуем найти обрыв глазами.

Невооружённым глазом найти его сложно. Умные люди предлагают использовать лупу. Но лупы под рукой не нашлось. Тупик? Ха-ха, для нас тупиковых ситуаций не существует. Лупы нет, но телефон-то всегда под рукой, не так ли? А в телефоне – сервис для установки тысяч всяких приложений, в том числе и лупы. Я скачал первое попавшееся бесплатное приложение и начал искать обрыв.

Кстати, сначала надо найти нерабочую нить. Зимой, конечно, это сделать просто, но сейчас, когда погода ставит температурные рекорды и на улице +22 градуса, придётся что-нибудь придумать. Можно подышать на нити, но мне было проще заехать на мойку. После мойки включил обогрев и маркером отметил искомую нить.

Теперь берём в руки телефон со включенной лупой и ведём вдоль нити. Вуаля – обрыв! Тоненький, но подлый. Отмечаем его и думаем, чем его устранить.



Тут опять есть несколько вариантов. Есть специальные составы для восстановления нитей, которые стоят под тысячу рублей. Ну уж нет. Можно сделать такой состав самому. Тут полёт мысли не ограничен даже здравым смыслом. Кто-то перемешивает медную стружку с лаком для ногтей, кто-то – натёртый грифель карандаша с суперклеем, кто-то изобретает ещё более дикие рецепты. Особо продвинутые удаляют обрыв с помощью электролиза – меднят его раствором из медного купороса и электролита. Судя по многочисленным отзывам, попытки самостоятельно намешать токопроводящий состав заканчиваются успехом далеко не всегда. Мы даже пробовать не будем, потому что в магазинах полно готовых продуктов. Я купил обычный токопроводящий клей за 200 рублей. Быстро и бюджетно, как мы любим.

Теперь перейдём непосредственно к восстановлению. Наша задача – сделать клеем дорожку, которая соединит нить. Сначала придётся убрать тут кусочек тонировки. Это можно сделать лезвием, и если всё получится аккуратно, внешний вид практически не пострадает.

Наносить клей нужно по трафарету. У нас в упаковке есть готовый трафарет, который нужно наклеить на стекло так, чтобы в прорези оказался повреждённый участок нити. Если трафарета нет, проще всего воспользоваться обычной синей изолентой, наклеив две её полоски по краям нити.

Даже не пытайтесь зачистить концы обрыва наждачкой! Нити очень слабенькие, и пара движений наждачкой может привести к тому, что небольшой прогал на пару миллиметров станет двухсантиметровым. Достаточно обезжирить концы нити ацетоном.

Ну и после всего наносим по трафарету клей. Делать это надо в несколько приёмов, выжидая высыхания предыдущего слоя клея. Путь к успеху очень точно прописан в инструкции к клею. Допускаю, что инструкции могут отличаться, поэтому универсальных советов не будет. Читайте, что написано на клее, и делайте, что сказано.

Обратите внимание на то, что включать обогрев сразу нельзя – нужно дождаться высыхания клея.

Ещё одно замечание: мой клей недорогой, но проверенный. В продаже есть составы, которые никак не хотят работать. Оказывается, что далеко не каждый токопроводящий клей оказывается токопроводящим. Есть смысл почитать отзывы, а если ремонт не удался, проверить клей омметром. Может, он и вправду не проводит ток? Такое, к сожалению, бывает.



И ещё немного…

Нити обогрева – штуки очень нежные. Чаще всего на универсалах и хэтчбеках их повреждают сами владельцы, когда перевозят в машинах длинномерные грузы. Даже пластиковый плинтус способен порвать жидкую ниточку. Если на стекле есть тонировка, попытайтесь в первую очередь найти места, где она повреждена. Это очень облегчит жизнь.

Ну и последнее: как я уже говорил, если неработающих нитей много, придётся всё-таки пользоваться тестером и снимать тонировку полностью. И при снятии тонировки есть большие шансы оторвать все оставшиеся нити. Так что желательно просчитать все риски и подумать: а не проще ли будет купить новое стекло с целым подогревом? Иногда такой шаг становится более разумным. Особенно с учётом того что качественные токопроводящие составы стоят дорого, а клей за 200 рублей обычно способен решить лишь небольшую проблему с одной-двумя нитями и с короткими повреждёнными участками. Конечно, если очень хочется, можно измазать им все нити. Может быть, даже удастся получить приемлемый результат. Но гарантировать его будет сложно.