За что могут посадить в тюрьму и конфисковать машину: изменения с 25 июля 2022 года

Мы уже рассказывали обо всех вариантах нарушений ПДД, за которые можно получить настоящий тюремный срок . Однако с 25 июля 2022 года в силу вступили законы, расширяющие список таких нарушений, а также ужесточающие наказание. Теперь за неоднократное нарушение отдельных правил можно сесть в тюрьму и даже лишиться машины – ее могут конфисковать. Давайте подробно разберем, что изменилось и что нужно сделать, чтобы получить максимальное наказание.

Для начала отметим, что изменения в административном и уголовном кодексах призваны ужесточить наказание для тех, кто продолжает садиться за руль после лишения прав. Практика показывала, что некоторые водители игнорировали риск возможного наказания за езду без прав, считая наказание недостаточно суровым. Теперь этот «пробел» в законодательстве исправлен. Ну а те, кто хочет максимально кратко выяснить, что изменилось и что теперь нужно сделать, чтобы лишиться машины и свободы, могут перейти к последней части материала, где дано краткое изложение. Ну а теперь давайте разберемся, какие изменения вступили в силу с 25 июля 2022 года.



За что крупно оштрафуют?

Первая часть изменений касается поправок в КоАП, внесенных федеральным законом № 257-ФЗ от 14.07.2022. Он добавил в статью 12.7 административного кодекса часть 4, которая предусматривает наказание за повторную езду без прав. Согласно ей, повторная езда без прав, «если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от 50 000 до 100 000 рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов».



То есть, если водитель попадется за рулем после лишения в первый раз, он, как и раньше, будет наказан по части 2 статьи 12.7 – она предусматривает «наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов». А вот если штраф в 30 тысяч или 15 суток ареста не произведут должного эффекта, и водитель снова сядет за руль, во второй раз он будет наказан уже по новой части 4 статьи 12.7, описанной выше.

За что посадят в тюрьму?

Вторая часть изменений с 25 июля касается уже уголовного наказания и вводится федеральным законом № 258-ФЗ от 14.07.2022, который вносит поправки в уголовный кодекс. Здесь нововведений несколько.

Во-первых, теперь водители, лишенные прав, но севшие за руль и устроившие ДТП с погибшими или пострадавшими, получат тюремный срок. Это регламентируют поправки в статье 264:

пункт «в» части 2 статьи 264 указывает, что нарушение ПДД, «повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами, наказывается принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;

пункт «в» части 4 статьи 264 указывает, что нарушение ПДД, «повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет»;

пункт «в» части 6 статьи 264 указывает, что нарушение ПДД, «повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет».

Во-вторых, в УК появилась новая статья 264.3 «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»

Часть 1 статьи 264.3 предусматривает наказание для тех, кто был лишен прав, но уже дважды был пойман за рулем после лишения и получал наказание по частям 2 и 4 статьи 12.7 КоАП. Если водитель сядет за руль без прав в третий раз, то он получит уже не административное, а уголовное наказание. Часть 1 статьи 264.3 гласит, что управление автомобилем водителем, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 4 статьи 12.7 КоАП, «наказывается штрафом в размере от 150 000 до 250 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, либо обязательными работами на срок до 360 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет».

Часть 2 статьи 264.3 касается тех, кто сел за руль без прав, уже имея судимость за «бесправное» ДТП с погибшими или пострадавшими по описанным выше пунктам «в» частей 2, 4 и 6 статьи 264 либо за повторную езду без прав по описанной выше части 1 статьи 264.3. Теперь такие «покатушки» являются уголовным преступлением, которое «наказывается штрафом в размере от 200 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет».

За что конфискуют автомобиль?

Помимо уголовного наказания за езду без прав федеральный закон № 258 вводит в статью 104.1 УК, регламентирующую конфискацию имущества (то есть, принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора), новый пункт «д». Этот пункт предусматривает конфискацию «транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1, 264.2 или 264.3 настоящего Кодекса».

Таким образом, автомобиль могут конфисковать за следующие нарушения:

повторная езда в нетрезвом состоянии;

езда без прав с превышением скорости более чем на 60 км/ч или с выездом на встречную полосу;

езда без прав после двукратного наказания за езду без прав либо после судимости за ДТП с погибшими или пострадавшими, совершенное без прав.

Коротко и просто

Резюмируем суть нововведений простыми словами, выделив жирным шрифтом то, что изменилось с 25 июля.

Порядок наказаний за нарушения следующий:

лишился прав за серьезное нарушение;