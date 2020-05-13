  • Завод Peugeot-Citroen в Калуге: до 2029 года новых машин точно не будет

Завод Peugeot-Citroen в Калуге: до 2029 года новых машин точно не будет

13.05.2020 303 0 0

Все новинки рынка, которые французы планируют выводить на рынок РФ до 31 декабря 2028 года, будут только импортированными

 

Ох, зря мы терзаем спикеров Groupe PSA, начиная с руководителей российского офиса и кончая гендиректором Opel Майклом Лошеллером, вопросами постановки на калужский конвейер новых моделей вроде третьего поколения Peugeot 3008, второго Peugeot 2008, «Опелей» на французских платформах и прочих «Ситроенов». Не будет этого. По крайней мере, в Специнвестконтракте, где инвестором выступил калужский завод «ПСМА Рус», а привлечённой стороной – российское представительство концерна «Пежо Ситроен РУС», никаких упоминаний о новых машинах не имеется.

А какие цели указаны в СПИКе, который проходит в Минпромторге под названием «Groupe PSA investment plan in Russia», то есть «План инвестиций Groupe PSA в России»? Ответ на этот вопрос нам даёт реестр специальных инвестиционных контрактов, обновлённый в Минпромторге в феврале этого года. СПИК калужского завода ПСМА под номером 45 рассчитан до 31 декабря 2028 года и предполагает уже известные нам локализованные позиции, такие как «автомобили на платформе К0», то есть семейство пассажирских «фургончиков» Peugeot Traveller/ Citroen Spacetourer и их коммерческие варианты. Кроме этого видим незнакомую широкому читателю формулировку «Автомобили на платформах Т и В». Это ни что иное, как седаны Citroen C4 и Peugeot 408.

Прекрасные седаны Citroen C4 и Peugeot 408 стали жертвой нерадивых французских менеджеров. Вместо того, чтобы рекламировать, продвигать и рассказывать о победах над болезнями 1,6-туромотора, дела пустили на самотёк. Из-за этого линия сварки кузовов простаивает большую часть года

Обращает на себя внимание и позиция «новые автомобили на платформе К0» с привязкой к 2019 и 2020 годам. Очевидно, речь идёт о запущенной в прошлом году полноприводной версии Peugeot Traveller 4х4 и её разновидностях, которые могут различаться не только техническими особенностями, но и разными шильдиками – Peugeot, Citroen, Opel.

Далее обнаруживаем ещё позицию со словом «новый» – «автомобили на новой платформе В9». Для Минпромторга, вполне может быть, это и есть нечто «новое», но для нас – хорошо забытое старое. Речь о втором поколении Peugeot Partner/ Citroen Berlingo, снятом с производства в Европе два года назад. Судя по тем ценовым предложениям, информация о которых доходит до нашей редакции, машина на российском рынке с его бедным покупателем может очень хорошо выстрелить, если, конечно, её не загубит типичное для Peugeot-Citroen отсутствие рекламы и грамотного продвижения, как это случилось с упомянутыми седанами. Собственно, приладочную сварку кузовов Peugeot Partner/ Citroen Berlingo начали ещё в прошлом году, равно как и штамповку «компонентов для платформы В9» (ещё одна цель СПИКа) на вывезенном из Европы оборудовании.

"Каблучки" Peugeot Partner/Citroen Berlingo 3 поколения, спроектированные на платформе EMP2, увы, в Россию не приедут, хотя в Европе пользуются большой популярностью

По «автомобильной» части более никаких целей у французского СПИКа нет. Очевидно, что только с помощью производства кузова, даже с учётом более глубокой локализации его для машин на платформе В9, чем для вагончиков К0, калужский завод не выполнит «условия по баллам» как для прохождения по льготным программам господдержки спроса, так и по выдаче промышленных субсидий (ПС). Здесь можно ориентироваться на порог в 1400 баллов, установленный для программ господдержки. Напомним, что, только производя в России не менее 70% штамповки от всей массы кузовных деталей и применяя для этого не менее 70% российской стали (при непременном условии сварки и окраски кузова), можно заработать 1400 баллов. Однако, исходя из предполагаемых объёмов производства Peugeot Partner/ Citroen Berlingo, эти объёмы не будут выбраны.

Для поддержки выпуска кузовов предусмотрена локализация в Калуге дизельного 1,6-литрового двигателя, которым, вероятно, станет версия мотора 9HD/9H05, и которым будут оснащаться как российские седаны, так и «новые-старые каблучки». Сборка мотора, включая установку коленчатого вала и шатунно-поршневой группы с дальнейшим проведением контрольных испытаний, тянет на 25 баллов, механическая обработка блока при условии локализованной в РФ отливки – на 95 баллов, обработка коленчатого вала с использованием российской заготовки – ещё на 95. Много может принести и производство коробки, однако кроме АвтоВАЗа этим у нас пока никто не занимается.

Между тем, внимательный читатель спросит: если речь идёт о СПИКе калужского завода «ПСМА Рус», где же Outlander и Pajero Sport, производимые на заводе сейчас, и их будущие версии? А дело в том, что в специальном инвестиционном контракте «ПСМА Рус» их нет. З﻿ато машины японского бренда зафиксированы в СПИКе АвтоВАЗа, о чём мы подробно писали.

Ну и что, что устарел! 1,6-литровый дизель, ручная коробка, большой салон. Что ещё нужно по нынешним временам...

Остаётся задаться вопросом: могут ли возникнуть условия для расширения линейки локализованных моделей в Калуге, всё-таки тот же гендиректор «Опель» Майкл Лошеллер уже дважды бывал на заводе – в прошлом и позапрошлом годах, ежегодно в Калугу приезжает и президент всего французского концерна Карлос Таварес. Неужели зря? Да, получается, что зря. Дело в том, что при относительно высоком («хорошем») курсе рубля, скажем, от 65-70 руб/евро и ниже, французам выгоднее импортировать свою обновлённую линейку продукции на платформах EMP2 и CMP, а при «плохом рубле» вложения в локализацию нужной глубины если и дадут эффект снижения розничной цены относительно импортированных образцов, то весьма скромный. Зато отбиваться будут лет 15. Кстати, та же линия сварки кузовов седанов Citroen С4 / Peugeot 408 по «глубокому» методу CKD-4 простаивает по несколько месяцев в году.

Peugeot Peugeot Partner Tepee VP Citroen Citroen Berlingo Peugeot Traveller Citroen SpaceTourer Citroen C4 Sedan Peugeot 408

 

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