Осень в этом году удивительно теплая и красивая. Но законы природы не изменить, и за осенью неумолимо наступит зима, а это значит, что водителям пора подумать о том, во что они будут «обувать своих коней», когда температура опустится ниже нуля, а из низких облаков повалят пушистые белые хлопья. И чем мощнее и быстрее автомобиль, тем более ответственным является этот выбор...

Шины для автомобилей премиальных марок предлагают далеко не все бренды – ведь им приходится сталкиваться не только с высочайшими требованиями, предъявляемыми к шинной продукции владельцами, но и необходимостью серьезного расширения размерного ряда. Однако в таких компаниях, как Goodyear, понимают, что наличие в линейке подобных шин – это прежде всего подтверждение блестящей репутации самого бренда. Так, в 2015 году появилась зимняя фрикционная шина, ориентированная на эту группу потребителей и получившая название UltraGrip Performance, которой, однако, не суждено было занять первое место среди тройки лидеров. Но компания Goodyear недаром славится своим потенциалом в области научных и технологических изысканий, и после четырех лет упорной работы в 2019 году была представлена шина UltraGrip Performance+, превзошедшая своего предшественника практически по всем показателям.

Что же изменилось? Что касается рисунка протектора, то здесь радикальных изменений не произошло, и дизайн был унаследован от Goodyear UltraGrip Performance первого поколения. От добра, как говорится, добра не ищут, а вот технология, получившая название Winter Grip, зарекомендовала себя самым лучшим образом. Усовершенствованные ламели с системой блокировки и специальными активаторами блоков протектора обеспечивают уверенную тягу, торможение и управляемость на заснеженных дорогах. Многочисленные сцепные грани гарантируют плотный контакт с поверхностью дороги, прочный каркас адаптирован к разным типам нагрузок, а гидродинамические водоотводные канавки улучшают сопротивление аквапланированию и прекрасно отводят воду и снежную кашу из пятна контакта шины. Само же пятно контакта имеет почти квадратную форму, что обеспечивает оптимальное распределение давления на дорожное полотно, а значит, позволяет достичь отличных показателей курсовой устойчивости как на сухом, так и на обледенелом покрытии. Понравился владельцам и индикатор износа в виде снежинки, позволяющий с легкостью контролировать остаточную глубину протектора, и расширенные плечевые зоны, благодаря которым шина позволяет эффективно преодолевать и плотные, и рыхлые сугробы.



Но главные усилия были направлены на улучшение состава резиновой смеси. Добавление специальных смол (эта технология получила название Traction Protect) дало необходимый эффект: состав имеет стабильную эластичность даже при сильных морозах, что способствует очень быстрому восстановлению формы шины после деформаций во время движения. Резиновые блоки повторяют микропрофиль дорожного полотна и буквально цепляются за малейшую неровность. В итоге задача вывести продукцию Goodyear на лидирующие позиции в категории скоростных зимних шин для премиальных автомобилей оказалась с блеском выполнена: так, торможение на мокрой и сухой дороге было улучшено на 3%, управляемость на льду – на 3%, и торможение на снегу – на 1% по сравнению с предшественником, согласно результатам внутренних тестов. Этого оказалось достаточно для того, чтобы шины Goodyear UltraGrip Performance+ получили высший балл в глобальном рейтинге. Помимо всего прочего, линейка модели насчитывает 75 типоразмеров, доступные в продаже с июня.



Все вышесказанное убедительно подтвердили тесты, проведенные на полигоне Ивало редакцией авторитетного немецкого издания Auto Motor und Sport в ноябре 2019 года. С результатами теста можно ознакомиться по ссылке. В ходе этих тестов UltraGrip Performance+ в размере 215/55 R17 сравнили с десятью шинами аналогичного класса. В программу испытаний входило аквапланирование, торможение, смена полосы, резкие и плавные повороты, а также стресс-тесты на управляемость, и все это – на заснеженных, мокрых и сухих трассах. На снегу проводилось по пять замеров, на мокрой и сухой дороге – по шесть. В итоге UltraGrip Performance+ стала абсолютным лидером тестов, заработав исключительно высокие баллы на заснеженном участке полигона. Здесь эта шина набрала 9,7 балла из 10 возможных. Шины Goodyear опередили конкурентов и по общей сумме набранных баллов: 8,9 балла по десятибалльной шкале. При этом испытатели отметили, что параметры шин UltraGrip Performance+ великолепно подходят для автомобилей, оснащенных системой динамической стабилизации VDC, гарантируют образцовое сцепление с дорогой при прохождении сложных поворотов, в том числе – на мокром и обледеневшем покрытии, и прекрасно тормозят в снегу и на льду. Удалось улучшить и ходимость: инженеры Goodyear сумели снизить подверженность шин образованию трещин и отделению частиц резины в сложных дорожных условиях.

Важно и то, что шины Goodyear (в том числе, и новейшая модель UltraGrip Performance+) воплощают в себе множество самых современных технологий, которые сделают ваши поездки комфортабельными и безопасными. Среди них – технологии RunOnFlat, SealTech и Sound Comfort. Первые две сводят к минимуму необходимость возить с собой запаску: шины с маркировкой SealTech способны самостоятельно затягивать проколы диаметром до 5 мм, а шины, боковины которых усилены по технологии RunOnFlat, позволяют продолжить движение даже после прокола и падения давления в шине. Технология Sound Comfort позволяет на 50% снизить уровень шума внутри автомобиля. Достигается это путем наварки на внутреннюю поверхность шины слоя усовершенствованного пенополиуретана. Одним из главных источников шума в шинах является акустический резонанс в воздушной полости, который возникает вследствие вибрации воздуха внутри шины и передается на конструкцию автомобиля, с чем эффективно и борется наваренный слой вспененного материала. Очень важно, что ни одна из упомянутых технологий не снижает эксплуатационных параметров шин Goodyear и не снижает показателей тормозной динамики и управляемости автомобилей.



Как уже было не раз сказано, шины Goodyear UltraGrip Performance+ рассчитаны прежде всего на оснащение автомобилей премиум-класса. Но если вы не можете похвастаться тем, что в вашем гараже стоит Porsche, Mercedes или BMW, не стоит огорчаться. Goodyear есть что предложить и владельцам куда более скромных моделей средней и бюджетной ценовой категории. Во-первых, помимо модели UltraGrip Performance+ в семейство фрикционных зимних шин Goodyear входят модели UltraGrip 9+ и UltraGrip Performance SUV Gen-1, которые как раз и предназначены для массовых городских автомобилей и широкого спектра кроссоверов. А значит, вам точно стоит зайти на фирменный сайт Goodyear и подобрать подходящие шины по удобным параметрам: ширина протектора, высота профиля, посадочный диаметр, скоростной индекс или просто по модели автомобиля. Там же можно найти и ближайшего официального дилера. Тоже, кстати, немаловажный момент: только покупка у авторизованного дилера гарантирует получение премиум-гарантии, то есть возможности произвести один бесплатный ремонт или замену шины в случае эксплуатационных повреждений, таких, как проколы, порезы, разрывы и вздутие боковины.

Конечно, окончательное решение о покупке принимать Вам, но мы как специалисты настоятельно рекомендуем присмотреться к шинам Goodyear UitraGrip Performance+, ведь за этим названием стоит высокий уровень европейского качества и комфорта, новейшие технологии и надежность.

Историческая справка: ​

История инновационных усилий компании Goodyear восходит к 1839 году, когда ее основатель, Чарльз Гудьир, обнаружил, что добавление серы в каучуковую смесь с последующим нагревом приводит к радикальному увеличению механической прочности резины, открыв, таким образом, процесс вулканизации. За этим последовали создание первой в мире бескамерной шины (1903), активные работы в области дирижаблестроения, разработка шин для гоночных автомобилей и самолетов, создание шин для лунного багги, на котором экипажи Apollo с номерами 15, 16 и 17 катались по поверхности нашего спутника, и многое, многое другое.