Бренд Gislaved нам знаком минимум лет 25, а его глобальная история началась и вовсе в позапрошлом веке, когда в 1893 году братья Гислоу в шведском городе Йиславеде основали фирму с таким названием. На российском рынке Gislaved подхватил знамя ушедшего от нас Continental, и шины с этим именем на боковине выпускают у нас и по сей день. Какими они получаются? А вот это мы и узнаем на дорогах Беларуси, куда отправимся тестировать новые шины Gislaved PremiumControl, выпущенные в Калуге.

От Йиславеда до Калуги

Следует коротко напомнить, каким образом шведские шины оказались в России и почему теперь в Калуге выпускают продукцию под этим брендом.

Как мы уже упоминали, фирма была основана в Йиславеде в 1893 году. Темпы её развития могут у многих вызвать зависть: уже в 1927 продукцией этой компании на конвейере комплектовали автомобили Volvo, а в 1949 году шведы выпустили миллионную шину. В 1970 году начались продажи Gislaved на рынках Скандинавии, Японии и Северной Америки. В 1992 Gislaved вошёл в состав второго по величине производителя шин в Европе – корпорацию Continental AG. Нет ничего странного в том, что в 2013 году в Калуге запустили завод Continental – шины с этим именем стали у нас востребованными, поэтому открытие производства на территории России было вполне обоснованным. Завод работает и сейчас, но в 2023 году его пришлось переименовать в Gislaved – этот бренд после известных событий остался за нами.

Завод Gislaved входит в холдинг «Кордиант», модельный ряд которого располагает несколькими брендами шин. В их число помимо Gislaved входят Tunga, Cordiant и Torero. Мы уже потихонечку привыкли к тому, что шины Matador стали называться Torero, ну а Continental отныне продается под давно ставшим нам родным именем Gislaved. Причём в большинстве случаев названия моделей внутри одного бренда хоть и поменялись, в них всё равно угадываются знакомые «напевы». Matador MP47, например, стал называться Torero MP47, а Continental ContiPremiumContact 5 с лёгкой руки маркетологов превратился в Gislaved PremiumControl. И если Gislaved – премиальный бренд холдинга «Кордиант», то шина PremiumControl в свою очередь – топовая модель в линейке Gislaved.

Несравненная пара

Опробовать летнюю новинку в деле удалось в течение двух дней, за которые по дорогам Беларуси было пройдено под тысячу километров. Дороги эти в основном радуют: качество асфальта, разметка – всё это почти везде очень высокого уровня. От некоторого нездорового лихачества здесь спасает только нежелание платить штрафы, которые рядовые автомобилисты, приезжающие в республику своим ходом, часто вынуждены оплачивать перед выездом в Россию прямо на пограничном пункте. Да, границы у нас больше формальные, а вот пункты пропуска – вполне реальные. Вроде бы после поездки на чужом автомобиле и при возвращении домой самолётом об этом можно не думать. Но всё же нарываться на штрафы – это как-то некрасиво, а кроме того, большое значение имеет то, на каких машинах нам довелось наматывать километры по Беларуси. Шины PremiumControl в качестве обуви на себя примерили два принципиально разных по характеру автомобиля: седаны Toyota Camry образца 2017 года и дорестайлинговый Geely Coolray. И эта, казалось бы, «несравненная» парочка позволяет поймать именно те нюансы, которые хотелось бы выяснить нам, потребителям.

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Я начал тест с Camry – машины, за рулем которой хочется отдыхать, а не гнать на всю катушку. Нет, с управляемостью тут все, конечно же, неплохо. Но все-таки главная ипостась этого седана – максимально комфортная и отрешенная в хорошем смысле слова телепортация важного водителя или его пассажира из пункта А в Б. Лихачить на Camry не тянет совершенно. Обутый в шины R17 седан стелет по дороге с завидной мягкостью, да и шума от дороги практически не слышно. Тут можно, конечно, списать всё на хорошие белорусские дороги, классную работу подвески и шумоизоляцию, но ведь у нас есть Coolray! Этот парень не так молчалив и заметно более норовист, и есть вероятность, что он сможет «рассказать» о шинах чуть больше.

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Китайский кроссовер отличается от японского седана, как тихий осенний дождь от летнего ливня. Geely так и подначивает сильнее давить на газ и влетать в вираж на пределе возможностей. Но и в случае с ним хочется отметить достойное поведение шин как на сухом, так и на мокром покрытии. Как говорят профессионалы, если в повороте вы слышите ваши шины, то вы делаете что-то не так. Это абсолютно верно, но только если речь идет о действительно классных, сбалансированных и правильно подобранных шинах. Неудачный состав резиновой смеси, просчёты с рисунком протектора – и все эти догмы уже не работают. В случае с PremiumControl они работают на полную катушку.

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Если говорить откровенно, мне в этих шинах показалось знакомым всё. Знакомым – потому что я сам не один сезон проездил на Continental ContiPremiumContact 5, то есть, практически на тех же Gislaved PremiumControl. Визуально PremiumControl невозможно отличить от Continental ContiPremiumContact 5, но не получится это сделать и тактильно! С одной стороны – бесспорно, классно, потому что мы получаем шины высокого уровня по, в общем-то, гораздо более приятной в сравнении с оригиналом цене. С другой стороны, я сразу же вспомнил особенность тех «конти», на которых довелось поездить в разные годы. А именно – мягкую боковину. Пожалуй, это единственное, что насторожило: наследственная мягкость боковой части протектора. Если ощущения меня не обманули, притираться к бордюрам точно не стоит – заработать «грыжу» будет до обидного легко.

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Не дать скользить и запереть шум

Если и флегматичная Toyota Camry, и дерзкий Geely Coolray вели себя на шинах PremiumControl одинаково достойно, то это означает, что шины действительно заслуживают похвалы. Особенно с учётом того, что за эту пару дней довелось проверить их и на сухом асфальте, и на мокром, и везде они справлялись со своими задачами вполне успешно. Что им помогает достигать такого успеха в решении задач? Конечно же, рисунок протектора и некоторые технологические особенности.

В первом обращает на себя внимание 3D-форма граней макроблоков. Блоки такой формы практически не деформируются, а значит, обеспечивают уверенный разгон разгон и торможение. То есть, помогают справляться с продольными нагрузками, причём и на мокрых дорогах в том числе. А чтобы шина при этом оставалась комфортной (то есть, не слишком жёсткой), её боковина сделана гибкой, с оптимальной упругостью и с усиленным бортом. Это не только положительно влияет на плавность хода и управляемость, но и снижает сопротивление качению. А значит, повышается топливная экономичность. Ну а за акустический комфорт отвечают шумоуловители в плечевой зоне протектора. Они как бы запирают шум, возникающий в пятне контакта, внутри протектора, не давая ему выходить наружу. В итоге шина получается более тихой.

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Производитель, ссылаясь на независимые тесты, утверждает, что Gislaved PremiumControl в плане способности тормозить на мокрой дороге, сопротивления качению и износоустойчивости даже превосходят Continental ContiPremiumContact 5. Причин не доверять такому утверждению у меня нет, тем более что в ходе нашего теста эти шины действительно показали себя с лучшей стороны.

Однако повод для обоснованного недоумения всё же нашёлся. Появился он после знакомства с типоразмерами линейки этих шин: максимальный размер – 215/60 R17. Очень странно, что шины, которые позиционируются как премиальные, не существуют в размере более 17 дюймов. Даже у упомянутого выше Geely Coolray шины размерностью 215/60 R17 установлены только в начальной комплектации, во всех остальных это уже 215/55 R18. Про какой-нибудь Monjaro даже говорить не приходится – у него сразу в стартовой версии используются шины 235/50 R19, в остальных комплектациях они ещё больше. Думается, если в линейке Gislaved появятся шины соответствующих размеров, спрос на них будет. Тем более что и конкуренция в сегменте премиальных шин диаметром от 18 дюймов у нас не слишком серьёзная, и потребители новичкам в ней будут только рады. Особенно если эти новички – не такие уж и новички.