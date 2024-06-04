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  • 1-2 июня в Набережных Челнах состоялся очередной этап Первенства России по автокроссу

1-2 июня в Набережных Челнах состоялся очередной этап Первенства России по автокроссу

04.06.2024 16 0 0

Соревнование собрало юных спортсменов со всей России. Более 40 пилотов из разных регионов. В борьбу вступили классы Д3-микро, Д3-мини, Д3-250 и Д3-450.

Яркие багги, стремительно летящие по трассе за победой, притягивали внимание зрителей. Каждый юный спортсмен был нацелен на личное лучшее время круга. Поэтому борьба была не по-детски серьезной.

Не обошлось и без острых моментов. Зрители, затаив дыхание, наблюдали за тем, как спортсмены проходят крутые повороты, а на прямых участках трассы стараются занять максимально выгодные позиции, обгоняя соперников.

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Два дня соревнований, два дня ярких эмоций и адреналина в очередной раз доказали, что наблюдать за молодыми спортсменами не менее, а порой и более интересно, чем за опытными и титулованными пилотами.

Класс Д3-микро

  • 1 место – Максим Шестаков (№17, Верхняя Пышма)
  • 2 место – Демид Каргинов (№14, Набережные Челны)
  • 3 место – Эмин Сафин (№50, Казань)

Класс Д3-мини

  • 1 место — Данияр Хасаншин (№14, Набережные Челны)
  • 2 место — Раиль Талипов (№64, Казань)
  • 3 место – Дмитрий Власов (№78, Видное)

Класс Д3-250

  • 1 место – Тимофей Жарков (№77, Москва)
  • 2 место – Демид Юшков (№22, Набережные Челны)
  • 3 место – Дев Губа (№17, Тольятти)

Класс Д3-450

  • 1 место – Тимур Садеев (№73, Ульяновск)
  • 2 место – Эмиль Дияров (№99, Казань)
  • 3 место – Андрей Бессмертный (№99, Верхняя Пышма)

Командный зачет

  • 1 место — КАМАЗ-мастер Юниор (Набережные Челны)
  • 2 место – ЦСКА (Москва)
  • 3 место — МАУ ДО «СШ по АМС» (Верхняя Пышма)

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кольцевые гонки автоспорт

 

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