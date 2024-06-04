1-2 июня в Набережных Челнах состоялся очередной этап Первенства России по автокроссу

Яркие багги, стремительно летящие по трассе за победой, притягивали внимание зрителей. Каждый юный спортсмен был нацелен на личное лучшее время круга. Поэтому борьба была не по-детски серьезной.
Не обошлось и без острых моментов. Зрители, затаив дыхание, наблюдали за тем, как спортсмены проходят крутые повороты, а на прямых участках трассы стараются занять максимально выгодные позиции, обгоняя соперников.
Два дня соревнований, два дня ярких эмоций и адреналина в очередной раз доказали, что наблюдать за молодыми спортсменами не менее, а порой и более интересно, чем за опытными и титулованными пилотами.
Класс Д3-микро
- 1 место – Максим Шестаков (№17, Верхняя Пышма)
- 2 место – Демид Каргинов (№14, Набережные Челны)
- 3 место – Эмин Сафин (№50, Казань)
Класс Д3-мини
- 1 место — Данияр Хасаншин (№14, Набережные Челны)
- 2 место — Раиль Талипов (№64, Казань)
- 3 место – Дмитрий Власов (№78, Видное)
Класс Д3-250
- 1 место – Тимофей Жарков (№77, Москва)
- 2 место – Демид Юшков (№22, Набережные Челны)
- 3 место – Дев Губа (№17, Тольятти)
Класс Д3-450
- 1 место – Тимур Садеев (№73, Ульяновск)
- 2 место – Эмиль Дияров (№99, Казань)
- 3 место – Андрей Бессмертный (№99, Верхняя Пышма)
Командный зачет
- 1 место — КАМАЗ-мастер Юниор (Набережные Челны)
- 2 место – ЦСКА (Москва)
- 3 место — МАУ ДО «СШ по АМС» (Верхняя Пышма)
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