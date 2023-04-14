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1 ЭТАП G-DRIVE СМП РСКГ ТУРИНГ: 7 гонок и фестиваль скорости

14.04.2023 24 0 0

22 и 23 апреля на Сочи Автодроме зрителей ждет серия динамичных заездов и развлечения для всей семьи

В год своего десятилетия Российская серия кольцевых гонок объединила два турнира. Сезон открылся 1 апреля 3-часовой гонкой на выносливость СМП РСКГ Эндуранс, а уже через две недели пилотам предстоит стартовать в классических кольцевых гонках G-Drive СМП РСКГ Туринг.

22 и 23 апреля на трассе в Олимпийском парке Сочи звезды российского автоспорта выступят на автомобилях 5 классов.

Самый эффектный – зачет суперкаров SMP GT4 Russia. Спортсмены на мощных Mercedes-AMG, Toyota Supra, Porsche Cayman и BMW M4 выйдут на старт трижды за уик-энд – и звук их 6-ти и 8-цилиндровых двигателей никого не оставит равнодушным. Среди участников – победители международных соревнований Ринат Салихов, Андрей Солуковцев и многократный победитель российских турниров по кольцевым и марафонским гонкам Денис Ременяко.

Еще один международный класс SMP TCR Russia (также известный как Туринг) традиционно соберет самых известных и профессиональных пилотов. В их числе – многократные чемпионы России и обладатели Кубков Европы Кирилл Ладыгин и Дмитрий Брагин. А после двухлетнего перерыва в борьбу за титул включится легендарный Алексей Дудукало – единственный российский пилот, поднимавшийся на подиум гонки чемпионата мира WTCC! Причем пилотировать он будет новейший седан Hyundai Elantra, который составит конкуренцию 350-сильным LADA Vesta NG, Audi RS3 и Hyundai i30.

Пилотам зачета SMP TCR Russia предстоит провести две гонки. А вместе с ним на старт выйдут участники класса Супер-продакшн, в распоряжении которых чуть менее мощные версии моделей LADA Vesta, Subaru BRZ, Honda Civic и Volkswagen Scirocco.

В классе Туринг-Лайт активно меняется поколение гоночной техники. Если в прошлом сезоне лишь трое пилотов выбрали лифтбеки Volkswagen Polo с 1,4-литровыми турбомоторами, то теперь к ним прибавятся аналогичные Audi A1 и Skoda Fabia. Но соперники на Kia Rio X, Hyundai Solaris и Peugeot 208 с атмосферными двигателями объемом 1,6 л вовсе не собираются сдаваться.

К ним присоединятся спортсмены зачета S1600 на хэтчбеках корейских марок – и гонки в этих классах подарят красивую борьбу в исполнении четверти сотни пилотов.

Несмотря на участие в разных зачетах, все гоночные машины будут заправлены высокотехнологичным топливом G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть», которое используют не только обычные автомобилисты, но и профессиональные пилоты. Для того, чтобы бензин помогал гонщикам добиваться улучшения технических показателей, его регулярно тестируют в экстремальных условиях. G-Drive уже проверено Российской серией кольцевых гонок, ралли-рейдом «Шелковый путь», дрифтом и гонками на выносливость.

На протяжении всего сезона контролировать качество топлива машин участников будет мобильная лаборатория, которая проводит регулярные проверки на заправках «Газпромнефти». С помощью такого передвижного автофургона с современным оборудованием внутри можно проанализировать порядка 10 основных параметров бензина и дизеля менее чем за полчаса, что позволяет оперативно отслеживать его качество.

Подробнее о 1 этапе G-Drive СМП РСКГ Туринг и активностях Фестиваля скорости – на сайте.

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Россия автоспорт

 

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