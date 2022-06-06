1 этап СМП РСКГ-2022: Смотрим в эфире!

Партнерский материал
Отличная новость для тех, кто не сможет в конце следующей недели попасть на трибуны «Смоленского кольца». Заезды Российской серии кольцевых гонок выйдут в прямом эфире телеканалов – как федерального Матч ТВ, так и тематических Матч! Страна и Матч! Планета.
Гоночная программа всех классов занимает оба выходных дня, поэтому трансляции пройдут и в субботу, и в воскресенье.
И, самое приятное, в эфире покажут гонки всех классов – впервые на экранах можно будет следить за борьбой ретроавтомобилей, которые в этом году стартуют в зачете SMP Historic Cup! Зрители смогут познакомиться и с легендарными моделями, на которых ковались победы советских гонщиков, и с их пилотами.
РАСПИСАНИЕ ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИЙ 1 ЭТАПА СМП РСКГ-2022
Суббота, 11 июня
11:50
Туринг-Лайт, S1600
Гонка 1
Матч! Страна, Матч! Планета
13:05
SMP Historic Cup
Гонка 1
Матч! Страна
14:55
Спортпрототип CN
Гонка 1
Матч! Страна
15:50
Туринг, Супер-продакшн
Гонка 1
МАТЧ, Матч! Страна, Матч! Планета
16:55
SMP Historic Cup
Гонка 1
Матч! Планета (в записи)
23:05
Спортпрототип CN
Гонка 1
Матч! Планета (в записи)
Воскресенье, 12 июня
11:50
Туринг-Лайт, S1600
Гонка 2
Матч! Страна, Матч! Планета
13:55
SMP Historic Cup
Гонка 2
Матч! Страна
14:50
Спортпрототип CN
Гонка 2
Матч! Страна
15:50
Туринг, Супер-продакшн
Гонка 2
МАТЧ, Матч! Страна, Матч! Планета
18:40
SMP Historic Cup
Гонка 2
Матч! Планета (в записи)
19:25
Спортпрототип CN
Гонка 2
Матч! Планета (в записи)
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