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1 этап СМП РСКГ-2022: Смотрим в эфире!

06.06.2022 32 0 0

Расписание телетрансляций каналов группы Матч ТВ на 11 и 12 июня.

 

Партнерский материал

Отличная новость для тех, кто не сможет в конце следующей недели попасть на трибуны «Смоленского кольца». Заезды Российской серии кольцевых гонок выйдут в прямом эфире телеканалов – как федерального Матч ТВ, так и тематических Матч! Страна и Матч! Планета.

Гоночная программа всех классов занимает оба выходных дня, поэтому трансляции пройдут и в субботу, и в воскресенье.

И, самое приятное, в эфире покажут гонки всех классов – впервые на экранах можно будет следить за борьбой ретроавтомобилей, которые в этом году стартуют в зачете SMP Historic Cup! Зрители смогут познакомиться и с легендарными моделями, на которых ковались победы советских гонщиков, и с их пилотами.

РАСПИСАНИЕ ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИЙ 1 ЭТАПА СМП РСКГ-2022

Суббота, 11 июня

11:50

Туринг-Лайт, S1600

Гонка 1

Матч! Страна, Матч! Планета

13:05

SMP Historic Cup

Гонка 1

Матч! Страна

14:55

Спортпрототип CN

Гонка 1

Матч! Страна

15:50

Туринг, Супер-продакшн

Гонка 1

МАТЧ, Матч! Страна, Матч! Планета

16:55

SMP Historic Cup

Гонка 1

Матч! Планета (в записи)

23:05

Спортпрототип CN

Гонка 1

Матч! Планета (в записи)

Воскресенье, 12 июня

11:50

Туринг-Лайт, S1600

Гонка 2

Матч! Страна, Матч! Планета

13:55

SMP Historic Cup

Гонка 2

Матч! Страна

14:50

Спортпрототип CN

Гонка 2

Матч! Страна

15:50

Туринг, Супер-продакшн

Гонка 2

МАТЧ, Матч! Страна, Матч! Планета

18:40

SMP Historic Cup

Гонка 2

Матч! Планета (в записи)

19:25

Спортпрототип CN

Гонка 2

Матч! Планета (в записи)

Россия автоспорт

 

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