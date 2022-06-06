1 этап СМП РСКГ-2022: Смотрим в эфире!

Партнерский материал

Отличная новость для тех, кто не сможет в конце следующей недели попасть на трибуны «Смоленского кольца». Заезды Российской серии кольцевых гонок выйдут в прямом эфире телеканалов – как федерального Матч ТВ, так и тематических Матч! Страна и Матч! Планета.



Гоночная программа всех классов занимает оба выходных дня, поэтому трансляции пройдут и в субботу, и в воскресенье.

И, самое приятное, в эфире покажут гонки всех классов – впервые на экранах можно будет следить за борьбой ретроавтомобилей, которые в этом году стартуют в зачете SMP Historic Cup! Зрители смогут познакомиться и с легендарными моделями, на которых ковались победы советских гонщиков, и с их пилотами.

РАСПИСАНИЕ ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИЙ 1 ЭТАПА СМП РСКГ-2022