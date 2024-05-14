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1 этап СМП РСКГ Эндуранс: победа пилотов SMP RACING

14.05.2024 49 0 0

11 мая подмосковный автодром Moscow Raceway принял первый в этом сезоне автомарафон, который открыл борьбу за Кубок России в пятиэтапной серии СМП РСКГ Эндуранс. На протяжении 4 часов лучшие пилоты страны сражались за победу в трех технических классах. Экипаж лидеров на отечественном спортпрототипе BR03 в цветах SMP Racing за это время преодолел свыше полутысячи километров, и даже пожар на пит-стопе не помешал Александру Смоляру и Кириллу Смалю одержать первую победу в абсолютном зачете.

Марафон на Moscow Raceway был наполнен событиями. Уже через четверть часа после старта во время борьбы трех Мерседесов класса GT4 свою машину разбил Сергей Борисов, и его напарник по YADRO Motorsport Ринат Салихов так и не сел за руль. 

Повреждения получил и Мерседес Сергея Столярова – основателя той же команды YADRO Motorsport, поэтому, когда чуть позже его сменил пилот программы SMP Racing Виктор Шайтар, он не смог вовремя затормозить и вылетел в отбойник.

Но самыми драматичными стали заключительные полчаса гонки. В абсолютном зачете долгое время лидировали пилоты SMP Racing Александр Смоляр и Кирилл Смаль. Перед финальным отрезком к ним вплотную приблизился французский прототип Ligier JS53 чемпиона мира Романа Русинова и Кирилла Киракозова. И, когда лидеры заехали на пит-стоп, именно экипаж BALCHUG Racing возглавил гонку.

Во время дозаправки спортпрототип команды SMP Racing вспыхнул: топливо попало на раскаленный силовой агрегат. К счастью, пламя быстро сбили, и Кирилл Смаль бросился в погоню за ушедшими в отрыв соперниками.

А те словно решили устроить ему подарок, просчитавшись с топливом: Ligier едва дотянул до боксов, чтобы получить запас бензина на оставшиеся круги, и выскочил на трассу сразу вслед за вернувшим лидерством Смалем!  

Но шины на французском автомобиле уже были изношены. Поэтому на заключительных кругах Киракозова стал догонять Сергей Сироткин, сменивший за рулем прототипа BR03 не менее знаменитого пилота SMP Racing Виталия Петрова. 

И все же экипаж Русинова и Киракозова удержал второе место, а Петров и Сироткин заработали бронзу, отстав от него всего на 7 секунд.

В классе GT4 победил экипаж Дениса Ременяко и Адама Кристодулу на Mercedes-AMG GT4 (4-е место в абсолюте).

В классе Туринг – экипаж постоянных участников СМП РСКГ Николая Виханского, Романа Голикова и Петра Плотникова на Cupra TCR DSG (11-е место в абсолюте).

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Всего в гонку было заявлено 17 экипажей и 37 пилотов. Результативно финишировали 13 экипажей.

Победители и призеры 1 этапа СМП РСКГ Эндуранс

ГРУППА F
1Александр Смоляр Кирилл Смаль№17BR03SMP Racing — 1730
2Кирилл Киракозов Роман Русинов№21Ligier JS53 Evo 2BALCHUG Racing23
3Виталий Петров Сергей Сироткин№1BR03SMP Racing — 118
GT4
1Денис Ременяко Адам Кристодулу№13Mercedes-AMG GT4Кэпитал Рэйсинг Тим30
2Андрей Гончаров Давид Погосян№37Toyota Supra GR GT4 EvoИскра Моторспорт22
3Сергей Титаренко Александр Вартанян№5Toyota Supra GR GT4 EvoX Motorsport — 518
ТУРИНГ
1Николай Виханский Роман Голиков   Петр Плотников№888Cupra TCR DSGБалашихинский УЦ ДОСААФ РФ0
2Евгений Чикинев Алексей Денисов Анастасия Михайлус№8Audi RS3 LMS-0
3Сергей Балдин Валерий Смирнов Алексей Грибанов№53Mazda 3Mazda Karting Academy0

Следующий этап серии СМП РСКГ Эндуранс состоится 21-23 июня на автодроме Kazan Ring в рамках большого гоночного уик-энда, который пройдет совместно с этапом спринтерской серии СМП РСКГ Туринг.

До этого участники всех 7 классов турнира СМП РСКГ Туринг соберутся на автодроме «Нижегородское кольцо» 1 и 2 июня. Познакомиться с гоночной и развлекательной программой и купить билет на нижегородский этап Российской серии кольцевых гонок можно на их сайте.

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