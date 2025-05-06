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  • 10-й фестиваль автотюнинга «Tuning Open Fest 2025» пройдет в Подмосковье

10-й фестиваль автотюнинга «Tuning Open Fest 2025» пройдет в Подмосковье

06.05.2025 76 0 0

26 июля 2025 года пройдет 10-й юбилейный музыкально-автомобильный фестиваль Tuning Open Fest (TOF 2025) в формате пляжной кибер-вечеринки с ди-джеями лэйбла Symbiont Black Records на территории комплекса Round Lake в Подмосковье.

TUNING OPEN FEST – автомобильный фестиваль, который ежегодно проходит на побережье озера в формате пляжной вечеринки для всех автолюбителей и ценителей автомобильной культуры. Уже 10 лет TOF является первым и единственным в России ежегодным автомобильным фестивалем в формате пляжного OPEN-AIR.

В этом году организаторы, стайлинг-студия PremiumCaste, проведут автофестиваль в стиле кибер-вечеринки с яркими героями вселенной Symbiont. Территория базы отдыха Round Lake почти на сутки станет местом притяжения всех неравнодушных к автомобильному тюнингу и техномузыке. 

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В рамках фестиваля пройдет программа с различными конкурсами для участников и развлечениями для гостей, как на суше, так и на воде. После жаркого дня в окружении невероятных людей и автомобильных проектов мы погрузимся в новый мир с яркими героями и звучанием будущего.

На экспозиции Tuning Open Fest` 2025 будут представлены более 170 эксклюзивных автомобилей, в том числе представители известных автомобильных клубов и тюнинг-ателье. Мероприятие планируют посетить более 2500 зрителей.

Площадка TOF-2025 по традиции будет зонирована на топ-зону,​ агрегатный тюнинг, советскую классику,​ винилографию и аэрографию, стенс, янгтаймеры, автозвук, а также будут представлены две клубные зоны.

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В рамках фестиваля будут выбраны победители номинаций «Самый громкий выхлоп» и «Самый зажигательный звук», а также определены ТОП-10 проектов экспозиции. Также в этом году организаторы добавят новую номинацию, связанную с дополнительным оформлением экспоната по тематике фестиваля! Победителя выберет хэдлайнер вечеринки и главный представитель техно-лейбла Symbiont Black Records – Dj DZHURA.

В течение дня гости смогут отдохнуть в лаунж-зоне, расположенной в большом шатре рядом с баром, пообедать в кафе или фудкорт-зоне, на пляже позагорать на шезлонгах или топчанах, а также воспользоваться всеми водными развлечениями вейк-базы, серф-школы, взять в прокат SUP-доску, катамаран или джетборд и электрофойл. Также в рамках фестиваля при поддержке федерации рафтинга Москвы и SUP-ACADEMIA будут проводиться костюмированные соревнования на воде.

Tuning Open Fest 2025 пройдет при поддержке официальных партнеров: Шумoff, Altezza Studio, Авто-Болт, Prology, VISSOL, Jerfood, Time Trial, KSS SCHOOL, SOULLIVE FM и Symbiont Black Records. Одной из фишек фестиваля, как всегда, станет яркий талисман TOF – костюмированный герой от компании «АЭРОдизайн для Вас», которого гости увидят 26 июля на пляже!

На территории базы отдыха Round Lake организована гостевая парковка, в шаговой доступности от пляжа находится остановка общественного транспорта.

*Партнерский материал

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