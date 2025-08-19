Новинки ×
  • Gunther Werks F-26: «узкоглазый» 1000-сильный рестомод по мотивам Porsche 935

Gunther Werks F-26: «узкоглазый» 1000-сильный рестомод по мотивам Porsche 935

19.08.2025 122 1 0

Американская компания Gunther Werks, делающая рестомоды на базе Porsche 911 поколения 993 (последнее с моторами воздушного охлаждения), представила свой самый крутой на данный момент проект, получивший имя F-26: он посвящён легендарному гоночному Porsche 935 и предлагает новый взгляд на классику автоспорта.

Базирующаяся в Хантингтон-Бич (штат Калифорния) компания Gunther Werks была основана в 2017 году как «дочка» тюнинг-ателье Vorsteiner. Название Gunther Werks отсылает к очень известному в США инженеру NASA Гюнтеру Вендту, причастному к ключевым вехам развития американской аэрокосмической отрасли. За свою короткую историю Gunther Werks добилась признания в высшем сегменте американского авторынка и является завсегдатаем ежегодного автомобильного фестиваля в Монтерее. Именно здесь на прошлой неделе дебютировал Gunther Werks F-26.

Дизайн Gunther Werks F-26 вдохновлён Porsche 935 — это гоночный автомобиль, разработанный компанией Porsche в середине 1970-х на базе тогдашнего Porsche 911. Вершиной карьеры Porsche 935 стала победа в суточном марафоне в Ле-Мане в 1979 году, о любопытных деталях которой вы можете узнать из нашего большого исторического материала. Ради улучшения аэродинамических характеристик Porsche 935 был лишён классических круглых фар и получил покатый передок — в 1980-х такой предлагался в виде опции и для дорожных Porsche 911, его называют Flachbau по-немецки или Slantnose по-английски.

В основе Gunther Werks F-26 лежит стальной силовой каркас от донорского Porsche 911 поколения 993, жёсткость которого увеличена на 200%. Все наружные панели полностью новые, изготовленные из углепластика. Для проекта F-26 специалисты Gunther Werks разработали более эффективное аэродинамическое оперение, оно заметно отличается от того, что мы видели на её прошлых моделях — например, Gunther Werks Project Tornado. Корма выглядит особенно монструозно: на крышке двигателя установлено огромное двухъярусное антикрыло, а в задний бампер врезан широченный диффузор.

4,0-литровый оппозитный битурбомотор с горизонтальным гоночным вентилятором охлаждения для Gunther Werks F-26 поставляет фирма Rothsport Racing из штата Орегон. Этот двигатель получил новую систему впуска из углепластика, более эффективный интеркулер и новую программу управления, благодаря чему максимальная отдача выросла до феноменальных для «воздушника» 1014 л.с. при 7600 об/мин и 1017 Нм при 5600 об/мин, но это при питании смесью этанола с бензином, на чистом бензине отдача будет пониже. Вся мощность передаётся на задние колёса через 6-ступенчатую МКП и самоблокирующийся дифференциал. Динамические характеристики не опубликованы, но они, полагаем, впечатляющие с учётом того, что в снаряженном состоянии весит суперкар всего 1247 кг.

Подвеска у Gunther Werks F-26 полностью новая, с регулируемыми амортизаторами JRZ: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Тормоза — карбон-керамические Brembo, их работой заведует тщательно настроенная гоночная ABS. Диаметр передних тормозных дисков — 381 мм (6-поршневые суппорты), задних — 355 мм (4-поршневые суппорты). Лёгкие колёса Turbo Twist из магниевого сплава обуты в шины Continental ExtremeContact Force размерности 295/30 R 18 спереди и 335/30 R 18 сзади.

Салон Gunther Werks F-26 оформлен в стиле классических Porsche 911, но при этом большинство деталей для снижения веса выполнены из углепластика, а шумоизоляция сведена к минимуму — пол щеголяет голым металлом. За лёгкими ковшами из углепластика установлен полукаркас безопасности. Рычаг МКП с открытой кулисой украшен деревянным набалдашником. За развлечения отвечает компактное мультимедийное головное устройство Porsche Classic с поддержкой Apple CarPlay.

Gunther Werks собирается выпустить только 26 экземпляров купе F-26, цена не объявлена, но с учётом объёма проделанных работ и репутации компании можно смело предположить, что каждая машина обойдётся заказчику в семизначную сумму в долларах.

спортивные авто тюнинг суперкары классика новинки Porsche Porsche 911

 

1 комментарий
19.08.2025 22:55
Severo

RUF как то по симпатичнее будет)

