18-я международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто» в «Крокус Экспо»

Компании-участники продемонстрируют современные достижения в сервисе и производстве компонентов для автомобильной индустрии. Более 17 лет «Интеравто» дает возможность представить новинки продукции от уже зарекомендовавших себя компаний, а также помогает новым брендам занять достойное место на российском рынке автокомпонентов и сопутствующей продукции.
Участники
Площадь экспозиции 2023 года составит свыше 15 000 кв.м. Этот показатель в разы превышает данные прошлых лет. Увеличение экспозиционной площади продиктовано возросшим числом российских и зарубежных экспонентов, которые представят новейшие разработки автокомпонентов, гаражное и сервисное оборудование, расходные материалы для ремонта, автохимию, лакокрасочную продукцию и другие товары отраслевых направлений.
Свое участие подтвердили свыше 650 компаний из различных регионов России, Ирана и Китая, среди которых:
- Jiahao Petroleum – продукция и оборудование для АЗС
- Jiasong – нефтяное оборудование, топливораздаточные колонки
- Censtar – различные серии топливораздаточных колонок с функцией оплаты и системы управления АЗС
- ACIS – ремонт и обслуживание технологического оборудование АЗС
- ТД Автохим – смазочные материалы и технические жидкости для транспортных средств и промышленности
- Интерлак – весь спектр оборудования и инструмента для станций технического обслуживания автомобилей
- Интерколор – лакокрасочные и расходные материалы, а так же технологии их применения для кузовного ремонта
- Форин – монтажные и специальные клейкие ленты, клеевая продукция, абразивные материалы для авторемонта, промышленного и строительного применения
- Моби-ТЕК – тонировочная пленка
Каждый год в проекте участвуют новые компании, которые только выходят на отечественный рынок. Этот год не стал исключением. В проекте примут участие новые экспоненты, чья работа направлена на импортозамещение автокомпонентов и другой необходимой для отрасли продукции. Среди дебютантов 2023 года стоит отметить такие компании, как:
- Юнити – аксессуары для автомобилей
- Ламбокс – защитные и цветные автопленки
- Аэротек К – автомобильные масла
- Невохим – нетканые материалы для автопромышленности
Деловая программа
Традиционно выставку будет сопровождать деловая программа, в рамках которой ведущие эксперты представят информацию о развитие рынка, современных тенденциях и других важных темах отрасли.
Среди ключевых деловых мероприятий:
22 августа 2023 года – Круглый стол «Менеджмент качества организаций-поставщиков автомобильной промышленности и его оценка в условиях санкций».
Главная тема: «Применение стандарта в автомобильной промышленности России, проведение оценки менеджмента качества предприятий в условиях санкций».
23 августа 2023 года – российско-китайский форум, проведение которого нацелено на выстраивание эффективной коммуникации и реализации совместных проектов в России.
Приглашаем Вас посетить 18-ю международную выставку автомобильной индустрии «Интеравто» для обмена опытом, повышения компетенции, установления деловых связей, получения ценных контактов и заключения контрактов на выгодных условиях.
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