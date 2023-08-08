18-я международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто» в «Крокус Экспо»

С 22 по 25 августа 2023 года в «Крокус Экспо» пройдет 18-я международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто» . Официальную поддержку мероприятию оказывает Ассоциация «Объединение автопроизводителей России» (ОАР).

Компании-участники продемонстрируют современные достижения в сервисе и производстве компонентов для автомобильной индустрии. Более 17 лет «Интеравто» дает возможность представить новинки продукции от уже зарекомендовавших себя компаний, а также помогает новым брендам занять достойное место на российском рынке автокомпонентов и сопутствующей продукции.

Участники

Площадь экспозиции 2023 года составит свыше 15 000 кв.м. Этот показатель в разы превышает данные прошлых лет. Увеличение экспозиционной площади продиктовано возросшим числом российских и зарубежных экспонентов, которые представят новейшие разработки автокомпонентов, гаражное и сервисное оборудование, расходные материалы для ремонта, автохимию, лакокрасочную продукцию и другие товары отраслевых направлений.

Свое участие подтвердили свыше 650 компаний из различных регионов России, Ирана и Китая, среди которых:

Jiahao Petroleum – продукция и оборудование для АЗС

– продукция и оборудование для АЗС Jiasong – нефтяное оборудование, топливораздаточные колонки

– нефтяное оборудование, топливораздаточные колонки Censtar – различные серии топливораздаточных колонок с функцией оплаты и системы управления АЗС

– различные серии топливораздаточных колонок с функцией оплаты и системы управления АЗС ACIS – ремонт и обслуживание технологического оборудование АЗС

– ремонт и обслуживание технологического оборудование АЗС ТД Автохим – смазочные материалы и технические жидкости для транспортных средств и промышленности

– смазочные материалы и технические жидкости для транспортных средств и промышленности Интерлак – весь спектр оборудования и инструмента для станций технического обслуживания автомобилей

– весь спектр оборудования и инструмента для станций технического обслуживания автомобилей Интерколор – лакокрасочные и расходные материалы, а так же технологии их применения для кузовного ремонта

– лакокрасочные и расходные материалы, а так же технологии их применения для кузовного ремонта Форин – монтажные и специальные клейкие ленты, клеевая продукция, абразивные материалы для авторемонта, промышленного и строительного применения

– монтажные и специальные клейкие ленты, клеевая продукция, абразивные материалы для авторемонта, промышленного и строительного применения Моби-ТЕК – тонировочная пленка

Каждый год в проекте участвуют новые компании, которые только выходят на отечественный рынок. Этот год не стал исключением. В проекте примут участие новые экспоненты, чья работа направлена на импортозамещение автокомпонентов и другой необходимой для отрасли продукции. Среди дебютантов 2023 года стоит отметить такие компании, как:

Юнити – аксессуары для автомобилей

– аксессуары для автомобилей Ламбокс – защитные и цветные автопленки

– защитные и цветные автопленки Аэротек К – автомобильные масла

– автомобильные масла Невохим – нетканые материалы для автопромышленности

Деловая программа

Традиционно выставку будет сопровождать деловая программа, в рамках которой ведущие эксперты представят информацию о развитие рынка, современных тенденциях и других важных темах отрасли.



Среди ключевых деловых мероприятий:

22 августа 2023 года – Круглый стол «Менеджмент качества организаций-поставщиков автомобильной промышленности и его оценка в условиях санкций».

Главная тема: «Применение стандарта в автомобильной промышленности России, проведение оценки менеджмента качества предприятий в условиях санкций».

23 августа 2023 года – российско-китайский форум, проведение которого нацелено на выстраивание эффективной коммуникации и реализации совместных проектов в России.

Приглашаем Вас посетить 18-ю международную выставку автомобильной индустрии «Интеравто» для обмена опытом, повышения компетенции, установления деловых связей, получения ценных контактов и заключения контрактов на выгодных условиях.

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