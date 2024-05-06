26-28 апреля в Рязани прошел второй этап Чемпионата России по ралли-кроссу

Примечательно то, что уже на втором этапе Чемпионата во многих классах почти полностью сменились тройки лидеров. Так, например, в классе Национальный бывший лидер Павел Сокеркин уступил свое место Владимиру Косареву. А Георгий Антошин, который был третьим на первом этапе, смог подняться на одну ступень выше.
В классе Супер-1600 первое место прошлого этапа Александр Колесниченко уступил Станиславу Новикову, сам же опустился на вторую строчку в общем зачете второго этапа.
Произошли изменения и в классе Суперавто. Раис Минниханов, который на первом этапе стал вторым, смог стать победителем заездов второго этапа. А Николай Зверев, лидировавший в прошлых заездах, не попал в тройку лидеров.
Неожиданными стали и результаты заездов в классе Д2Н: Олег Жаворонков, который занимал 3 место по итогам первого этапа, смог учесть все свои ошибки и проанализировать соперников, что помогло ему стать первым на втором этапе, сместив бывшего лидера – Александра Тихонова – на второе место.
Сохранить первую позицию два этапа подряд смог только один пилот – Иван Журавлев, выступавший в классе Д2-юниор. Он удержал первое место, несмотря на опытных соперников.
Развитие событий в сезоне ралли-кросса 2024 года становится все более интересным. Смены лидеров, борьба между опытными и начинающими пилотами, неожиданные итоги и смелые заявки на победу. Готовимся и ждем следующий этап.
Чемпионат России
Национальный
- 1 место – Владимир Косарев (№98, Екатеринбург)
- 2 место – Георгий Антошин (№21, Электросталь)
- 3 место – Станислав Кокорев (№99, Москва)
Супер-1600
- 1 место – Станислав Новиков (№10, Белоостов)
- 2 место – Александр Колесниченко (№77, Тверь)
- 3 место – Роман Голиков (№5, Москва)
Суперавто
- 1 место – Раис Минниханов (№62, пос. Лесхоз)
- 2 место – Артур Егоров (№39, Казань)
- 3 место – Станислав Кокорев (№99, Москва)
Кубок России
Д2Н
- 1 место – Олег Жаворонков (№9, Нижнекамск)
- 2 место – Александр Тихонов (№91, Первоуральск)
- 3 место – Станислав Миникаев (№42, Казань)
Кросс кар
- 1 место – Сергей Палымов (№28, Казань)
- 2 место – Азат Бадретдинов (№88, Набережные Челны)
- 3 место – Ильдар Гареев (№98, Казань)
Первенство России
Д2-юниор
- 1 место – Иван Журавлев (№34, Санкт-Петербург)
- 2 место – Илья Курганов (№14, Москва)
- 3 место – Яромир Мозин (№63, Жигулевск)
Гонка поддержки
Д2-классика
- 1 место – Антон Михайлов (№18, Йошкар-Ола)
- 2 место – Николай Князьков (№27, Рязань)
- 3 место – Дмитрий Володин (№53, Кораблино)
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