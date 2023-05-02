Автоспорт ×
  • 28-30 апреля на спорткомплексе Атрон в Рязани прошел второй этап Чемпионата России по ралли-кроссу.

28-30 апреля на спорткомплексе Атрон в Рязани прошел второй этап Чемпионата России по ралли-кроссу.

02.05.2023 26 0 0

В эти выходные погода преподносила сюрпризы. Тренировки проходили при сильном ветре, квалификации — под дождем, а во время финальных заездов коллегия спортивных комиссаров несколько раз принимал решения о смене “сухой” гонки на “дождевую”. Это сильно осложняло борьбу пилотов, так как менялась видимость, менялось сцепление с покрытием трассы, но при этом именно такие нюансы добавляли яркости и зрелищности каждому заезду.

Чемпионат России в Рязани проходил для классов Национальный и Супер 1600. В Национальном соревновались 19 участников из разных регионов России. Смена погоды, местами контактная борьба,наблюдать за заездами было максимально интересно. В итоге победителями 2 этапа стали пилоты, которые лидировали все три дня: Егор Санин — первое место, Родькин Илья и Ушаков Никита — второе и третье место соответственно. Класс Супер 1600 был на втором этапе также многочислен: 14 спортсменов. Были как уже известные пилоты, так и те, кто только набирается опыта. По результатам финальных заездов лидерами стали: первое место — Брагин Дмитрий, второе — Колесниченко Александр, третье — Якунин Роман.

Одновременно с Чемпионатом России в эти дни проходили Кубок и Первенство России по ралли-кроссу. Пилоты Суперавто, в рамках Кубка России, показали, возможно, одни из самых красивых заездов этого спортивного уикенда. Лучшими спортсменами, набравшими максимальное количество очков, тсали: Егоров Артур — первое место, Минниханов Раис — второе и Зверев Николай — третье.

В классе Д2Н, уже по традиции, самое серьезное противостояние было в тройке лидеров. Калинин Николай, Ануфриев Степан и Минниханов Раис. Именно так выглядела тройка “первых” пилотов на стартовой решетке. Несмотря на то, что лидер во время заездов менялся несколько раз, в итоге пилоты финишировали в том же порядке, в каком стартовали, сохранив свои позиции.

Соревнование Первенства России в классе Д2-Юниор особенно любопытно в этом году, так как появилось большое количество юных пилотов, для которых этот сезон — первых в их спортивной карьере. На втором этапе лучшими стали: Михайлов Матвей — первое место, Юрченко Владимир — второй, Журавлев Иван — третий.

 Сезон продолжается. Следующий этап соревнований ралли-кросса состоится в Рязани 12-14 мая.

 РЕЗУЛЬТАТЫ

Чемпионат России, 2 этап

класс Национальный

1 место — Санин Егор (Самара, ст.н. 20)

2 место — Родькин Илья (Воронеж, ст.н. 1)

3 место — Ушаков Никита (Воронеж, ст.н. 23)

класс Супер-1600

1 место — Брагин Дмитрий (Казань, ст.н. 4)

2 место — Колесниченко Александр (Тверь, ст.н. 77)

3 место — Янкун Роман (Ачинск, ст.н. 97)

Кубок России

класс Суперавто

1 место — Егоров Артур (Казань, ст.н. 39)

2 место — Минниханов Раис (пос. Лесхоз, ст.н. 62)

3 место — Зверев Николай (Сухой Лог, ст.н. 96)

класс Д2Н

1 место — Калинин Николай (Йошкар-Ола, ст.н. 12)

2 место — Ануфриев Степан (Москва, ст.н. 13)

3 место — Минниханов Раис (пос. Лесхоз, ст.н. 62)

Первенство России

класс Д2-Юнион

1 место — Михайлов Матвей (Москва, ст.н. 10)

2 место — Юрченко Владимир (Верхняя Пышма, ст.н. 11)

3 место — Журавлев Иван (Санкт-Петербург, ст.н. 34)

Партнёрский материал

Россия ралли автоспорт

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Учебная езда: где она разрешена, где запрещена и в чем подвох с экзаменом Мы уже рассказывали о том, какие ограничения существуют для начинающих водителей со стажем менее двух лет, а сегодня поговорим о тех, у кого настоящего водительского стажа еще нет совсем –... 255 0 0 01.05.2023
Статьи / Шины и диски Комфорт с повышенным ресурсом: тест шин Cordiant Gravity Летний модельный ряд Cordiant до этого года выглядел вполне законченным: шины Comfort, Sport, All-Terrain и Off-Road, а также пожилой бюджетный Road Runner, который вышел еще в 2012-м. Некот... 976 1 0 30.04.2023
Статьи / История Чисто английское самоубийство: как появился и почему исчез спорткар Jensen-Healey История знает немало примеров того, как автомобильная марка, родившись в одной стране, затем становится достоянием другой. В наши годы такие истории становятся особенно актуальны. Но такое с... 728 0 0 29.04.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 30 лет рабства: тест-драйв ГАЗ-53 Точнее было бы написать «тест-драйв ГАЗ-САЗ-3507 на шасси ГАЗ-53-14», но это слишком сложно. А вот просто ГАЗ-53 узнает каждый, кто успел выпить стакан  газировки за одну копейку (с сиропом... 10223 9 878 09.12.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 9489 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Пятаки на снегу: первый тест-драйв Москвич 3 Про автомобили с эмблемой московского завода «Москвич» сейчас говорят много и не всегда – хорошо. Что уж там, всем ведь понятно, что в этом «россиянине с раскосыми и жадными глазами» из росс... 6750 17 2 23.12.2022
Change privacy settings