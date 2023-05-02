28-30 апреля на спорткомплексе Атрон в Рязани прошел второй этап Чемпионата России по ралли-кроссу.

Чемпионат России в Рязани проходил для классов Национальный и Супер 1600. В Национальном соревновались 19 участников из разных регионов России. Смена погоды, местами контактная борьба,наблюдать за заездами было максимально интересно. В итоге победителями 2 этапа стали пилоты, которые лидировали все три дня: Егор Санин — первое место, Родькин Илья и Ушаков Никита — второе и третье место соответственно. Класс Супер 1600 был на втором этапе также многочислен: 14 спортсменов. Были как уже известные пилоты, так и те, кто только набирается опыта. По результатам финальных заездов лидерами стали: первое место — Брагин Дмитрий, второе — Колесниченко Александр, третье — Якунин Роман.
Одновременно с Чемпионатом России в эти дни проходили Кубок и Первенство России по ралли-кроссу. Пилоты Суперавто, в рамках Кубка России, показали, возможно, одни из самых красивых заездов этого спортивного уикенда. Лучшими спортсменами, набравшими максимальное количество очков, тсали: Егоров Артур — первое место, Минниханов Раис — второе и Зверев Николай — третье.
В классе Д2Н, уже по традиции, самое серьезное противостояние было в тройке лидеров. Калинин Николай, Ануфриев Степан и Минниханов Раис. Именно так выглядела тройка “первых” пилотов на стартовой решетке. Несмотря на то, что лидер во время заездов менялся несколько раз, в итоге пилоты финишировали в том же порядке, в каком стартовали, сохранив свои позиции.
Соревнование Первенства России в классе Д2-Юниор особенно любопытно в этом году, так как появилось большое количество юных пилотов, для которых этот сезон — первых в их спортивной карьере. На втором этапе лучшими стали: Михайлов Матвей — первое место, Юрченко Владимир — второй, Журавлев Иван — третий.
Сезон продолжается. Следующий этап соревнований ралли-кросса состоится в Рязани 12-14 мая.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Чемпионат России, 2 этап
класс Национальный
1 место — Санин Егор (Самара, ст.н. 20)
2 место — Родькин Илья (Воронеж, ст.н. 1)
3 место — Ушаков Никита (Воронеж, ст.н. 23)
класс Супер-1600
1 место — Брагин Дмитрий (Казань, ст.н. 4)
2 место — Колесниченко Александр (Тверь, ст.н. 77)
3 место — Янкун Роман (Ачинск, ст.н. 97)
Кубок России
класс Суперавто
1 место — Егоров Артур (Казань, ст.н. 39)
2 место — Минниханов Раис (пос. Лесхоз, ст.н. 62)
3 место — Зверев Николай (Сухой Лог, ст.н. 96)
класс Д2Н
1 место — Калинин Николай (Йошкар-Ола, ст.н. 12)
2 место — Ануфриев Степан (Москва, ст.н. 13)
3 место — Минниханов Раис (пос. Лесхоз, ст.н. 62)
Первенство России
класс Д2-Юнион
1 место — Михайлов Матвей (Москва, ст.н. 10)
2 место — Юрченко Владимир (Верхняя Пышма, ст.н. 11)
3 место — Журавлев Иван (Санкт-Петербург, ст.н. 34)
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