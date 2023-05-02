28-30 апреля на спорткомплексе Атрон в Рязани прошел второй этап Чемпионата России по ралли-кроссу.

В эти выходные погода преподносила сюрпризы. Тренировки проходили при сильном ветре, квалификации — под дождем, а во время финальных заездов коллегия спортивных комиссаров несколько раз принимал решения о смене “сухой” гонки на “дождевую”. Это сильно осложняло борьбу пилотов, так как менялась видимость, менялось сцепление с покрытием трассы, но при этом именно такие нюансы добавляли яркости и зрелищности каждому заезду.

Чемпионат России в Рязани проходил для классов Национальный и Супер 1600. В Национальном соревновались 19 участников из разных регионов России. Смена погоды, местами контактная борьба,наблюдать за заездами было максимально интересно. В итоге победителями 2 этапа стали пилоты, которые лидировали все три дня: Егор Санин — первое место, Родькин Илья и Ушаков Никита — второе и третье место соответственно. Класс Супер 1600 был на втором этапе также многочислен: 14 спортсменов. Были как уже известные пилоты, так и те, кто только набирается опыта. По результатам финальных заездов лидерами стали: первое место — Брагин Дмитрий, второе — Колесниченко Александр, третье — Якунин Роман.



Одновременно с Чемпионатом России в эти дни проходили Кубок и Первенство России по ралли-кроссу. Пилоты Суперавто, в рамках Кубка России, показали, возможно, одни из самых красивых заездов этого спортивного уикенда. Лучшими спортсменами, набравшими максимальное количество очков, тсали: Егоров Артур — первое место, Минниханов Раис — второе и Зверев Николай — третье.

В классе Д2Н, уже по традиции, самое серьезное противостояние было в тройке лидеров. Калинин Николай, Ануфриев Степан и Минниханов Раис. Именно так выглядела тройка “первых” пилотов на стартовой решетке. Несмотря на то, что лидер во время заездов менялся несколько раз, в итоге пилоты финишировали в том же порядке, в каком стартовали, сохранив свои позиции.

Соревнование Первенства России в классе Д2-Юниор особенно любопытно в этом году, так как появилось большое количество юных пилотов, для которых этот сезон — первых в их спортивной карьере. На втором этапе лучшими стали: Михайлов Матвей — первое место, Юрченко Владимир — второй, Журавлев Иван — третий.

Сезон продолжается. Следующий этап соревнований ралли-кросса состоится в Рязани 12-14 мая.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Чемпионат России, 2 этап

класс Национальный

1 место — Санин Егор (Самара, ст.н. 20)

2 место — Родькин Илья (Воронеж, ст.н. 1)

3 место — Ушаков Никита (Воронеж, ст.н. 23)

класс Супер-1600

1 место — Брагин Дмитрий (Казань, ст.н. 4)

2 место — Колесниченко Александр (Тверь, ст.н. 77)

3 место — Янкун Роман (Ачинск, ст.н. 97)

Кубок России



класс Суперавто

1 место — Егоров Артур (Казань, ст.н. 39)

2 место — Минниханов Раис (пос. Лесхоз, ст.н. 62)

3 место — Зверев Николай (Сухой Лог, ст.н. 96)

класс Д2Н



1 место — Калинин Николай (Йошкар-Ола, ст.н. 12)

2 место — Ануфриев Степан (Москва, ст.н. 13)

3 место — Минниханов Раис (пос. Лесхоз, ст.н. 62)

Первенство России

класс Д2-Юнион

1 место — Михайлов Матвей (Москва, ст.н. 10)

2 место — Юрченко Владимир (Верхняя Пышма, ст.н. 11)

3 место — Журавлев Иван (Санкт-Петербург, ст.н. 34)

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