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Drift Expo Track Mode 29-30 мая на ADM Raceway

14.05.2021 104 0 0

29-30 мая на автодроме ADM Raceway (Мячково) пройдет ежегодный фестиваль дрифт культуры – Drift Expo Track Mode 2021.

 

Партнерский материал

Основная цель выставки – популяризация дрифт-культуры, обсуждение вопросов развития легальных автоспортивных соревнований, сбор единомышленников, пилотов и поклонников на одной площадке. 

Уже многие годы Drift Expo Track Mode – это яркий старт всех дрифт-движений теплого времени года. Как всегда, мероприятие соберет всех неравнодушных к дрифту: зрителей, механиков, стрит-пилотов, популярных блогеров, а также ТОП-пилотов Российской Дрифт Серии. В межсезонье подготовлено много авторских и профессиональных проектов для дрифта, которые уже скоро можно увидеть не только на площадке, но и в бою.

За дрифт на фестивале будут отвечать не только всем привычные Сильвии и BMW. Невероятное дрифт-шоу устроит раллийный КамАЗ под управлением заслуженного мастера спорта России, мастера спорта международного класса и пятикратного победителя ралли «Дакар», пилота команды КамАЗ-мастер – Эдуарда Николаева.

В этом году для пилотов к формату свободных заездов на треке добавится командный соревновательный элемент. Разбившись на команды, участники сформируют ТОП 32 и поборются за командный кубок.

С новыми фишками фестиваль сохранит уже полюбившийся посетителям формат со своей яркой и насыщенной программой. Все так же будут полюбившиеся всем дрифт-трайки, катание на дрифт-такси, соревнования RC-дрифт и многое другое.

Интересно будет всем!

Россия выставки дрифт

 

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