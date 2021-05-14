Партнерский материал

Основная цель выставки – популяризация дрифт-культуры, обсуждение вопросов развития легальных автоспортивных соревнований, сбор единомышленников, пилотов и поклонников на одной площадке.

Уже многие годы Drift Expo Track Mode – это яркий старт всех дрифт-движений теплого времени года. Как всегда, мероприятие соберет всех неравнодушных к дрифту: зрителей, механиков, стрит-пилотов, популярных блогеров, а также ТОП-пилотов Российской Дрифт Серии. В межсезонье подготовлено много авторских и профессиональных проектов для дрифта, которые уже скоро можно увидеть не только на площадке, но и в бою.

За дрифт на фестивале будут отвечать не только всем привычные Сильвии и BMW. Невероятное дрифт-шоу устроит раллийный КамАЗ под управлением заслуженного мастера спорта России, мастера спорта международного класса и пятикратного победителя ралли «Дакар», пилота команды КамАЗ-мастер – Эдуарда Николаева.

В этом году для пилотов к формату свободных заездов на треке добавится командный соревновательный элемент. Разбившись на команды, участники сформируют ТОП 32 и поборются за командный кубок.



С новыми фишками фестиваль сохранит уже полюбившийся посетителям формат со своей яркой и насыщенной программой. Все так же будут полюбившиеся всем дрифт-трайки, катание на дрифт-такси, соревнования RC-дрифт и многое другое.

Интересно будет всем!