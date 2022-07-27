Партнерский материал​

Уже в эти выходные G-Drive Российская серия кольцевых гонок – самые статусные соревнования страны – приедет в столицу Татарстана. Автодром Kazan Ring Canyon станет местом проведения Фестиваля скорости, в рамках которого пройдут 6 динамичных заездов в исполнении лучших пилотов России и Татарстана, а также самые разнообразные активности для всей семьи.

​Пять причин, чтобы 31 июля приехать на Фестиваль скорости с самого утра и провести на автодроме целый день:

Гоночное расписание будет достаточно плотным, чтобы получить адреналин от 6 масс-стартов. Однако в перерывах между заездами можно погулять по паддоку, чтобы окунуться в атмосферу автоспортивного праздника, развлечь детей в компании аниматоров, найти еду по вкусу в одном из кафе или фуд-траков – и даже выйти на прогулку по пит-лейн, чтобы прикоснуться к настоящим гоночным автомобилям и пообщаться с их пилотами. Сразу 4 класса G-Drive СМП РСКГ приедут на Kazan Ring. Самый профессиональный – Туринг, где 350-сильные LADA Vesta нового поколения сражаются с Audi RS3 и Hyundai i30 N. В классе Супер-продакшн Вестам мощностью «всего» 250 л.с., противостоят марки Subaru BRZ, Honda Civic и Volkswagen Scirocco. Есть Лады и в 150-сильном классе S1600: тут Гранты борются с Kia и Hyundai. Среди пилотов – как звезды с мировым признанием, так и начинающие пилоты. А спортсмены из Татарстана претендуют на лидерство сразу в двух зачетах: Дмитрий Брагин и Павел Кальманович выступают за казанские команды в престижном Туринге, Рустам Фатхутдинов и вовсе возглавляет турнирную таблицу класса S1600. Тут же, в паддоке Kazan Ring, пройдет тюнинг-шоу Canyon Fest, на котором будут представлены самые экзотичные автомобили. Доработки далеко не всегда способствуют гоночным рекордам – но тем интереснее познакомиться с многообразием мира тюнинга. Желающие промчать пассажиром в гоночном такси смогут сесть справа от профессионального пилота после гонок. А любители самостоятельно прохватить по трассе тоже смогут это сделать – причем за рулем новейшего российского спортпрототипа BR03! И пусть это будет только в виртуальной реальности – зато самые успешные сим-рейсеры получат денежные призы от SMP Racing Esports.



Подробнее об активностях – на сайте Фестиваля скорости.

Цена взрослого билета – 300 рублей. Для детей до 14 лет вход свободный (в сопровождении взрослых).

Трансляции всех гонок выйдут в эфире телеканалов группы Матч ТВ, а также на медиапортале smp-rskg.tv.

Расписание фестиваля скорости