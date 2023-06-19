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3 этап G-Drive СМП РСКГ Туринг: огонь во всех смыслах!

19.06.2023 39 0 0

Фестиваль скорости на KazanRing Canyon подарил яркие эмоции пилотам и болельщикам. Казанский этап чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам, объединенных в серию G-Drive СМП РСКГ Туринг, оказался насыщенным событиями. За два дня автодром KazanRing Canyon посетили более 3 тысяч зрителей. В семи гонках они увидели все: и летающий суперкар, и горящий хот-хэтч, и триумф победителей, и эмоции тех, от кого отвернулась удача. В перерывах между заездами заскучать не давали развлечения Фестиваля скорости – от профессиональных гоночных симуляторов SMP Racing Esports до конкурса на самый необычный тюнинг-кар.

Казань – одна из признанных столиц отечественного автоспорта. С 90-х годов руководство Республики Татарстан и ее меценаты уделяют огромное внимание развитию гоночной инфраструктуры и созданию условий для реализации спортсменов. Особенно приятно, что по итогам гонок в эти выходные награды получили сразу несколько пилотов из Татарстана, выступающих в разных классах. И я, разумеется, рад тому, что именно на нашем этапе команда ТАИФ Моторспорт отпраздновала свое 20-летие – мои искренние поздравления и пожелания успехов заслуженному коллективу!
Олег Петриков
руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing

Независимо от класса, все автомобили этапа были заправлены высокотехнологичным топливом G-Drive, а качество бензина контролировала мобильная лаборатория, которая проводит регулярные проверки на АЗС сети «Газпромнефть».

В субботу запомнились выступления пилотов международной категории SMP GT4 Russia: в обеих гонках пострадали по три суперкара. Первым линию финиша каждый раз пересекал Даниил Иванов, однако во второй гонке его наказали за срезки трассы – и лишили победы. Таким образом, после пересмотра результатов в субботу пилот на Toyota Supra смог заработать бронзу: Андрей Солуковцев уступил только Ринату Салихову и Антону Немкину, традиционно выступающим на Mercedes-AMG GT4.

А вот воскресная гонка суперкаров принесла японскому купе высшую награду – впервые с начала сезона! Сергей Титаренко, который дебютировал в классе SMP GT4 Russia в этом году, блестяще стартовал, отбил атаки соперников и большую часть провел в статусе лидера, наращивая отрыв от Антона Немкина и Дениса Ременяко.

В другом международном зачете SMP TCR Russia ярко проявили себя дебютанты этого сезона. Пилоты программы SMP Racing Владимир Атоев и Александр Смоляр, лишь недавно получившие в свое распоряжение автомобили Hyundai команды Lukoil Racing, в субботу финишировали на первом и втором местах. А в воскресенье успешно прорвались из конца пелетона – но Смоляра судьи наказали за грубую борьбу с Павлом Кальмановичем и переместили его с третьего места на девятое. Бронза, таким образом, досталась Атоеву.

В этом же заезде произошел в буквальном смысле яркий и опасный эпизод: вспыхнула Honda Civic класса Супер-продакшн. Вчерашний серебряный призер Роман Голиков не только потерял потенциальное третье место, но и заставил поволноваться болельщиков. Ему потребовалось примерно полминуты, чтобы остановиться и выбраться из горящего автомобиля. После этого ему оказали соответствующую медицинскую помощь – но это явный удар по его чемпионским амбициям. Ведь вторую гонку за уик-энд выиграл Михаил Митяев на заводской LADA Vesta, который и до казанского раунда был лидером класса. Вторым в воскресенье стал Максим Туриев на аналогичной модели, третьим – снова Николай Виханский (Honda Civic).

В классе Туринг-Лайт обе гонки этапа выиграл Егор Санин. Причем если в субботней он стартовал с поула, то в воскресенье – с 10 места. И тем не менее конкурентов его Audi A1 новейшего поколения не нашлось. А второе место вновь у пилота на Skoda Fabia с аналогичным 1,5-литровым турбомотором – только если накануне оно досталось Андрею Петухову, то сегодня – Михаилу Симонову. Бронзу на этот раз добыл Стас Новиков, также выступающий на актуальной Audi A1.

Гонка класса S1600, как и в субботу, порадовала плотной борьбой. Впервые в карьере победу завоевал Кирилл Зиновьев на Hyundai Solaris – отличное продолжение субботнего почина, когда он стал третьим. Артем Антонов на этот раз поднялся на второе место, а Василий Кораблев добавил к вчерашнему серебру бронзовую награду.

Следить за событиями этапа можно было на телеканалах группы Матч ТВ – причем заезды классов SMP GT4 Russia и SMP TCR Russia вышли в прямом эфире федерального канала МАТЧ. Обзорные программы длительностью 24 и 52 минуты появятся в эфире на следующей неделе.

Трансляции всех гонок на платформе ВК Видео посмотрели сотни тысяч зрителей.

Следующий этап серии G-Drive СМП РСКГ Туринг будет еще более насыщенным. 8 и 9 июля на автодроме Игора Драйв соберутся более 100 пилотов, выступающие в 7 классах чемпионата и Кубка России, а также Кубка РАФ.

Узнать подробности и купить билет можно на сайте Фестиваля скорости. До 22 июня действуют специальные условия. Дети младше 14 лет традиционно допускаются бесплатно.

Партнерский материал

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