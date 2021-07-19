Партнерский материал

Десять зрелищных гонок, 500-сильные суперкары, сражение Лады с иномарками и бескомпромиссная борьбы российских и европейских чемпионов – все это увидят болельщики петербуржского этапа Российской серии кольцевых гонок.

Сто пилотов из разных регионов страны выступают в семи разных классах.

Среди них – зачет суперкаров SMP GT4 Russia, в котором колесо в колесо сражаются сверхмощные Mercedes-AMG, BMW, Porsche и KTM. И международный класс Туринг, известный зарубежным поклонникам как TCR Russia: в нем 360-сильные LADA Vesta спорят с Hyundai i30 N и Audi RS3. Самый массовый – объединенный заезд классов Туринг-Лайт и S1600, где представлены компактные автомобили мощностью 150-170 л.с. Самый экзотичный – зачет Спортпрототип CN: такие автомобили на дороге не встретишь! Ну а самый молодежный – юниорское Первенство СМП РСКГ для подростков, у которых даже нет водительских удостоверений.

Жителям Северной столицы и Ленинградской области будет за кого поболеть: среди участников немало представителей региона, которые борются за высшие награды в чемпионате и Кубке России.

А в перерывах между динамичными получасовыми заездами зрители найдут развлечения на любой вкус и возраст. Взрослые и дети смогут попробовать силы в виртуальных гонках и заездах на радиоуправляемых моделях и поучаствуют в викторинах и розыгрышах призов от организаторов и партнеров СМП РСКГ.

Автодром мирового уровня «Игора Драйв» расположен в Ленинградской области на 5-м километре Новоприозерского шоссе – всего в полусотне километров от Санкт-Петербурга. Добраться до него можно как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте – на автобусе №960 от станции метро «Парнас».

РАСПИСАНИЕ 3 ЭТАПА СМП РСКГ

Суббота, 24 июля 12:10-15:20 Все классы Квалификации 16:00-16:25 Спортпрототип CN Гонка 1 16:50-17:10 S1600 Юниор Гонка 1 17:35-18:00 Спортпрототип CN Гонка 2 18:25-18:50 S1600 Юниор Гонка 2 Воскресенье, 25 июля 09:30-10:00 Туринг-Лайт, S1600 Гонка 1 10:35-11:05 SMP GT4 Russia Гонка 1 11:45-12:15 Туринг, Супер-продакшн Гонка 1 13:50-14:25 Туринг-Лайт, S1600 Гонка 2 15:00-15:35 SMP GT4 Russia Гонка 2 16:15-16:50 Туринг, Супер-продакшн Гонка 2

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