Партнерский материал
Десять зрелищных гонок, 500-сильные суперкары, сражение Лады с иномарками и бескомпромиссная борьбы российских и европейских чемпионов – все это увидят болельщики петербуржского этапа Российской серии кольцевых гонок.
Сто пилотов из разных регионов страны выступают в семи разных классах.
Среди них – зачет суперкаров SMP GT4 Russia, в котором колесо в колесо сражаются сверхмощные Mercedes-AMG, BMW, Porsche и KTM. И международный класс Туринг, известный зарубежным поклонникам как TCR Russia: в нем 360-сильные LADA Vesta спорят с Hyundai i30 N и Audi RS3. Самый массовый – объединенный заезд классов Туринг-Лайт и S1600, где представлены компактные автомобили мощностью 150-170 л.с. Самый экзотичный – зачет Спортпрототип CN: такие автомобили на дороге не встретишь! Ну а самый молодежный – юниорское Первенство СМП РСКГ для подростков, у которых даже нет водительских удостоверений.
Жителям Северной столицы и Ленинградской области будет за кого поболеть: среди участников немало представителей региона, которые борются за высшие награды в чемпионате и Кубке России.
А в перерывах между динамичными получасовыми заездами зрители найдут развлечения на любой вкус и возраст. Взрослые и дети смогут попробовать силы в виртуальных гонках и заездах на радиоуправляемых моделях и поучаствуют в викторинах и розыгрышах призов от организаторов и партнеров СМП РСКГ.
Автодром мирового уровня «Игора Драйв» расположен в Ленинградской области на 5-м километре Новоприозерского шоссе – всего в полусотне километров от Санкт-Петербурга. Добраться до него можно как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте – на автобусе №960 от станции метро «Парнас».
РАСПИСАНИЕ 3 ЭТАПА СМП РСКГ
|Суббота, 24 июля
|12:10-15:20
|Все классы
|Квалификации
|16:00-16:25
|Спортпрототип CN
|Гонка 1
|16:50-17:10
|S1600 Юниор
|Гонка 1
|17:35-18:00
|Спортпрототип CN
|Гонка 2
|18:25-18:50
|S1600 Юниор
|Гонка 2
|Воскресенье, 25 июля
|09:30-10:00
|Туринг-Лайт, S1600
|Гонка 1
|10:35-11:05
|SMP GT4 Russia
|Гонка 1
|11:45-12:15
|Туринг, Супер-продакшн
|Гонка 1
|13:50-14:25
|Туринг-Лайт, S1600
|Гонка 2
|15:00-15:35
|SMP GT4 Russia
|Гонка 2
|16:15-16:50
|Туринг, Супер-продакшн
|Гонка 2
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