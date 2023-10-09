Рамзан Кадыров и Борис Ротенберг в числе трех тысяч зрителей следили за четырехчасовой гонкой на автодроме «Крепость Грозная». Пилоты программы SMP Racing Виталий Петров и Сергей Сироткин на российском спортпрототипе BR03 преодолели более 500 километров за 4 часа – и победили в Кубке России СМП РСКГ Эндуранс. Всего за награды в абсолютном зачете и отдельных классах сражались 52 пилота в составе 23 экипажей.

В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров и основатель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Романович Ротенберг.

Впервые в соревнованиях приняли участие сразу четыре 420-сильных спортпрототипа BR03, созданных в российском бюро BR Engineering.

По ходу гонки два из них были выбиты с трассы соперниками, однако экипаж пилотов Формулы-1 был неудержим – Виталий Петров с Сергеем Сироткиным получили сразу несколько наград: за победу на 3 этапе Кубка России и в Кубке Чеченской Республики. А вот Кубок АХМАТ из драгоценных металлов и самоцветов, который раньше доставался победителю чеченской гонки, на этот раз вручат триумфатору всего сезона через месяц.



Второе место в абсолютном зачете добыл экипаж Дениса Ременяко и Константина Терещенко, выступавший на 600-сильном суперкаре Mercedes-AMG GT3. Бронза – у Ивана Чубарова и Александра Болдуева, выступавших на прототипе BR03.

Автомобили класса GT4 чуть медленнее монстров Группы F – но в этом зачете также разыграли Кубок России в дополнение к Кубку РАФ (Российской автомобильной федерации) и Кубку Чеченской Республики. Лучшим в этой категории стал экипаж Сергея Борисова и Сергея Титаренко, выступавший на Toyota Supra.



В классе Туринг разыграли тот же комплект наград, высшие добыли Дмитрий Брагин и Ибрагим Ахмадов, которые управляли Volkswagen Golf GTI TCR.

В классе Супер-продакшн Кубок РАФ достался экипажу Валерия Смирнова и Сергея Сагателяна, а Кубок Чеченской Республики – Александру Гармашу, Андрею Севастьянову и Сергею Горбатенко.

В S1600 лучшими стали Андрей Петухов и Джабраил Ахмадов, выступавшие на Volkswagen Polo.

Единственный экипаж на Hyundai Solaris класса Туринг-Лайт в составе Анвара Тутаева, Руслана Аскарова и Максима Николаева благополучно добрался до финиша и получил два Кубка – Российской автомобильной федерации и Чеченской Республики.

Запись чачетырехсовой гонки, в которой хватало рискованных обгонов, драматичных аварий и динамичных пит-стопов, доступна на сервисе ВК Видео.

Фотогалерея и полные результаты гонки доступны на сайте серии СМП РСКГ Эндуранс.

Партнёрский материал