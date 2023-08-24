Музей Транспорта Москвы и Авито Авто проведут день открытых дверей на выставке

31 августа в павильоне Музея Транспорта Москвы «Транспорт СССР» на ВДНХ пройдет день открытых дверей Авито Авто. По условиям акции каждый сможет свободно посетить выставку «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра» в течение всего дня, получив на кассе билет «Друг музея». На выставке можно ознакомиться с футуристичными прототипами транспорта, среди которых – инсталляция беспилотного автомобиля, разработанного совместно с Авито Авто. Прозрачный полноразмерный концепткар олицетворяет безопасный опыт покупки автомобиля сегодня и в будущем. Для юных посетителей состоятся бесплатные мастер-классы по регистрации на сайте музея.



Цифровой опыт покупателей автомобилей растет с каждым годом. Уже сегодня, по опросам наших пользователей, мы видим, что 88% автолюбителей готовы к покупке авто онлайн — пользователи ждут прозрачное, быстрое и бесшовное взаимодействие, к которому привыкли на других рынках, как при заказе товаров на онлайн-маркетплейсах. И мы в Авито Авто движемся в этом направлении. Наша платформа развивает инструменты и сервисы, которые делают опыт покупки автомобилей безопасным и прозрачным уже сегодня. Представленная нами на выставке инсталляция “Беспилотный автомобиль” позволяет поразмышлять о том, каким будет опыт покупки и владения автомобилем в будущем: пользователю достаточно будет нажать пару кнопок на Авито, а онлайн-платформа сделает за него всю работу. Пользователю останется только наслаждаться поездками на своем новом автомобиле. Николай Манайкин руководитель новых бизнес моделей Авито Авто

Масштабная выставка «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра» рассказывает, как человек, горожанин и пассажир, и его потребности становились центром изменений в транспортной среде и городе.

Знакомство с выставкой начинается в историческом портике павильона, где посетителей встречает тотальная инсталляция «Машина времени». В залах экспозиции гостей ждут проекты советской экспериментальной группы НЭР (Нового Элемента Расселения), перевернувшей представление о градостроительстве во всем мире, работы «бумажных архитекторов», которые становятся ключом к пониманию основных изменений в транспортной парадигме в наше время.

Мультимедийное путешествие по городу будущего можно осуществить в третьем зале выставки, где представлен макет беспилотный автомобиля Авито Авто. Футуристичный полноразмерный макет автомобиля был создан специально для выставки, и позволяет посетителям буквально почувствовать себя пассажиром будущего и узнать, как как современные продукты онлайн-платформы помогут сделать опыт покупки автомобиля полностью безопасным сегодня и в будущем.

Посмотреть выставку «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра» можно самостоятельно или в компании сотрудников экскурсионного бюро музея, которые выполняют роль проводников по залам экспозиции и попутчиков в уникальном для каждого маршруте. Экскурсия начинается каждые 20 минут.

Мастер-классы для детей в лектории музея в день открытых дверей Авито Авто:

Детская автомастерская «Автодизайн» (3+)



с 12:00 до 13:00

с 13:00 до 14:00

Студия автомоделирования «Транспорт будущего» (7+)

с 14:00 до 15:00

с 15:00 до 16:00

Подробнее о выставке «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра»:

Зона «Неожиданное прошлое» посвящена первым гуманистическим мыслям архитекторов о комфортной среде в городе. Посетителям представят три архитектурных феномена городского переустройства, которые не были реализованы, но оказали влияние на формирование урбанистики и архитектурного облика Москвы второй половины XX века. Это концепции молодых московских архитекторов прошлого столетия, группы НЭР, которые перевернули мировую архитектурную парадигму, масштабный макет проекта «Сибстрим» — линейного города от Санкт-Петербурга до Владивостока — и работы «бумажных архитекторов», которые мечтали о движущихся тротуарах, предлагали высокофункциональные мосты и километровые автобусные остановки. Гости выставки увидят оригиналы и копии работ Александра Бродского, Александра Зосимова, Юрия Кузина, Юрия Аввакумова, Ильи Уткина и других.

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«Актуальное настоящее» покажет, какие изменения произошли в транспорте Москвы за последние десять лет. Как транспорт стал комфортным, быстрым и экологичным, как работает шеринг-экономика в транспорте и какие еще нововведения в транспортной системе приближают нас к слиянию с городом. Вспомнить основные вехи развития транспорта в городе посетителям поможет масштабный 32-метровый таймлайн. Яркие примеры изменений подчеркнут скульптуры, рисунки и другие произведения искусства, созданные современными художниками. А познакомиться с одним из самых амбициозных транспортных проектов Москвы гости смогут в тотальной инсталляции «Вы находитесь здесь», посвященной рельсовому каркасу.

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Третья зона выставки, «Ожидаемое будущее», представит посетителям технологии и инновации, которые могут быть интегрированы в транспортную систему города к 2035 году. Гости выставки смогут совершить мультимедийное путешествие по городу будущего. Каждый маршрут уникален и выстраивается с учётом пожелания «пассажира».

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О городском автомобиле и автомобильном опыте будущего расскажет инсталляция «Беспилотный автомобиль», разработанная совместно с крупнейшей российской автомобильной платформой Авито Авто. Форма автомобиля — оммаж футуристичным формам концепт-авто 80-х годов. Плавные формы интерьера, адаптивность к формату путешествия превращают салон в комфортную гостиную, где можно будет позавтракать по пути на работу или провести совещание. Модель автомобиля будущего будет отвечать принципам экологического производства и эксплуатации, интерьер и части кузова могут быть легко заменимы в зависимости от желания обладателя. Стремление серийного производства идти навстречу к индивидуальному опыту клиента в будущем будет приятным дополнением. Это не только транслирует сообщение о том, что сделки на платформе Авито прозрачны, но и выводит на первый план безопасность транспорта будущего: при автоматизации всего транспорта вероятность его повреждения стремится к нулю.

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Среди футуристичных прототипов будущего будет также представлен макет беспилотного аэротакси «Формула» от резидента Инновационного центра «Сколково» – компании «Hoversurf». Посетители смогут ознакомиться с цифровыми концептами панорамного городского электропоезда AirSCP и беспилотного шаттла OIII, разработанными Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, и увидеть, как могут работать умные дороги будущего с технологией беспроводной зарядки Reasonance.

Команда проекта

Автор идеи и концепции выставки – Александр Мерескин

Кураторская группа:

«Неожиданное прошлое»

Моника Норс

«Актуальное настоящее»

Антон Кальгаев

Моника Норс

«Ожидаемое будущее»

Александр Мерескин

Вадим Виногоров

Архитектура:

Сергей Неботов

Нигина Узакова

Михаил Мартьянов

Бюро Новое

Иван Репкин

Галерея Триумф

Реализация проекта:

Галерея Триумф

Справочная информация

Музей Транспорта Москвы – это открытое городское пространство и живой исследовательский центр, отвечающий на важный вопрос: что движет Москвой?

В фондах музея находятся более 250 экземпляров легковых и грузовых автомобилей, такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, вело и мототехника.

Экспонаты коллекции музея можно увидеть на выставочных проектах, а также на транспортной инфраструктуре города. В конце 2024 года постоянная экспозиция музея будет размещена в гараже архитектора Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27. Сейчас памятник архитектуры советского авангарда находится на реставрации. Ему будет возвращен исторический облик.

Площадки Музея Транспорта Москвы:

Павильон №26 ВДНХ «Транспорт СССР»

В павильоне №26 ВДНХ «Транспорт СССР» музей проводит временные выставки, где представляет коллекцию транспортных средств, проводит лекции и мастер-классы для детей.

Pop-up пространство МТМ на Северном речном вокзале

В здании Северного речного вокзала музей представляет выставочно-экспозиционное пространство для кросс-культурных коммуникаций и художественных высказываний. Инсталляции демонстрируются в зале ожидания для всех гостей СРВ.

Выставочное пространство музея на Южном речном вокзале

На первой выставке «Москва-река пассажирская» музей в хронологическом порядке представляет ключевые события в истории освоения реки – от сооружения Водоотводного канала в XVIII веке до запуска электрических водных судов в XXI веке.

Московский метрополитен

В метро музей представляет проект «Станция Музейная», в рамках которого на станциях, в вестибюлях и переходах регулярно появляются плакаты, специально созданные художниками, иллюстраторами и дизайнерами, на актуальные темы для транспортной отрасли всего мира.

Сайт Музея Транспорта Москвы

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