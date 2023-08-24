Музей Транспорта Москвы и Авито Авто проведут день открытых дверей на выставке

Цифровой опыт покупателей автомобилей растет с каждым годом. Уже сегодня, по опросам наших пользователей, мы видим, что 88% автолюбителей готовы к покупке авто онлайн — пользователи ждут прозрачное, быстрое и бесшовное взаимодействие, к которому привыкли на других рынках, как при заказе товаров на онлайн-маркетплейсах. И мы в Авито Авто движемся в этом направлении. Наша платформа развивает инструменты и сервисы, которые делают опыт покупки автомобилей безопасным и прозрачным уже сегодня. Представленная нами на выставке инсталляция “Беспилотный автомобиль” позволяет поразмышлять о том, каким будет опыт покупки и владения автомобилем в будущем: пользователю достаточно будет нажать пару кнопок на Авито, а онлайн-платформа сделает за него всю работу. Пользователю останется только наслаждаться поездками на своем новом автомобиле.
Масштабная выставка «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра» рассказывает, как человек, горожанин и пассажир, и его потребности становились центром изменений в транспортной среде и городе.
Знакомство с выставкой начинается в историческом портике павильона, где посетителей встречает тотальная инсталляция «Машина времени». В залах экспозиции гостей ждут проекты советской экспериментальной группы НЭР (Нового Элемента Расселения), перевернувшей представление о градостроительстве во всем мире, работы «бумажных архитекторов», которые становятся ключом к пониманию основных изменений в транспортной парадигме в наше время.
Мультимедийное путешествие по городу будущего можно осуществить в третьем зале выставки, где представлен макет беспилотный автомобиля Авито Авто. Футуристичный полноразмерный макет автомобиля был создан специально для выставки, и позволяет посетителям буквально почувствовать себя пассажиром будущего и узнать, как как современные продукты онлайн-платформы помогут сделать опыт покупки автомобиля полностью безопасным сегодня и в будущем.
Посмотреть выставку «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра» можно самостоятельно или в компании сотрудников экскурсионного бюро музея, которые выполняют роль проводников по залам экспозиции и попутчиков в уникальном для каждого маршруте. Экскурсия начинается каждые 20 минут.
Мастер-классы для детей в лектории музея в день открытых дверей Авито Авто:
Детская автомастерская «Автодизайн» (3+)
- с 12:00 до 13:00
- с 13:00 до 14:00
Студия автомоделирования «Транспорт будущего» (7+)
- с 14:00 до 15:00
- с 15:00 до 16:00
Подробнее о выставке «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра»:
Зона «Неожиданное прошлое» посвящена первым гуманистическим мыслям архитекторов о комфортной среде в городе. Посетителям представят три архитектурных феномена городского переустройства, которые не были реализованы, но оказали влияние на формирование урбанистики и архитектурного облика Москвы второй половины XX века. Это концепции молодых московских архитекторов прошлого столетия, группы НЭР, которые перевернули мировую архитектурную парадигму, масштабный макет проекта «Сибстрим» — линейного города от Санкт-Петербурга до Владивостока — и работы «бумажных архитекторов», которые мечтали о движущихся тротуарах, предлагали высокофункциональные мосты и километровые автобусные остановки. Гости выставки увидят оригиналы и копии работ Александра Бродского, Александра Зосимова, Юрия Кузина, Юрия Аввакумова, Ильи Уткина и других.
«Актуальное настоящее» покажет, какие изменения произошли в транспорте Москвы за последние десять лет. Как транспорт стал комфортным, быстрым и экологичным, как работает шеринг-экономика в транспорте и какие еще нововведения в транспортной системе приближают нас к слиянию с городом. Вспомнить основные вехи развития транспорта в городе посетителям поможет масштабный 32-метровый таймлайн. Яркие примеры изменений подчеркнут скульптуры, рисунки и другие произведения искусства, созданные современными художниками. А познакомиться с одним из самых амбициозных транспортных проектов Москвы гости смогут в тотальной инсталляции «Вы находитесь здесь», посвященной рельсовому каркасу.
Третья зона выставки, «Ожидаемое будущее», представит посетителям технологии и инновации, которые могут быть интегрированы в транспортную систему города к 2035 году. Гости выставки смогут совершить мультимедийное путешествие по городу будущего. Каждый маршрут уникален и выстраивается с учётом пожелания «пассажира».
О городском автомобиле и автомобильном опыте будущего расскажет инсталляция «Беспилотный автомобиль», разработанная совместно с крупнейшей российской автомобильной платформой Авито Авто. Форма автомобиля — оммаж футуристичным формам концепт-авто 80-х годов. Плавные формы интерьера, адаптивность к формату путешествия превращают салон в комфортную гостиную, где можно будет позавтракать по пути на работу или провести совещание. Модель автомобиля будущего будет отвечать принципам экологического производства и эксплуатации, интерьер и части кузова могут быть легко заменимы в зависимости от желания обладателя. Стремление серийного производства идти навстречу к индивидуальному опыту клиента в будущем будет приятным дополнением. Это не только транслирует сообщение о том, что сделки на платформе Авито прозрачны, но и выводит на первый план безопасность транспорта будущего: при автоматизации всего транспорта вероятность его повреждения стремится к нулю.
Среди футуристичных прототипов будущего будет также представлен макет беспилотного аэротакси «Формула» от резидента Инновационного центра «Сколково» – компании «Hoversurf». Посетители смогут ознакомиться с цифровыми концептами панорамного городского электропоезда AirSCP и беспилотного шаттла OIII, разработанными Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, и увидеть, как могут работать умные дороги будущего с технологией беспроводной зарядки Reasonance.
Команда проекта
- Автор идеи и концепции выставки – Александр Мерескин
Кураторская группа:
«Неожиданное прошлое»
- Моника Норс
«Актуальное настоящее»
- Антон Кальгаев
- Моника Норс
«Ожидаемое будущее»
- Александр Мерескин
- Вадим Виногоров
Архитектура:
- Сергей Неботов
- Нигина Узакова
- Михаил Мартьянов
- Бюро Новое
- Иван Репкин
- Галерея Триумф
Реализация проекта:
- Галерея Триумф
Справочная информация
Музей Транспорта Москвы – это открытое городское пространство и живой исследовательский центр, отвечающий на важный вопрос: что движет Москвой?
В фондах музея находятся более 250 экземпляров легковых и грузовых автомобилей, такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, вело и мототехника.
Экспонаты коллекции музея можно увидеть на выставочных проектах, а также на транспортной инфраструктуре города. В конце 2024 года постоянная экспозиция музея будет размещена в гараже архитектора Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27. Сейчас памятник архитектуры советского авангарда находится на реставрации. Ему будет возвращен исторический облик.
Площадки Музея Транспорта Москвы:
Павильон №26 ВДНХ «Транспорт СССР»
В павильоне №26 ВДНХ «Транспорт СССР» музей проводит временные выставки, где представляет коллекцию транспортных средств, проводит лекции и мастер-классы для детей.
Pop-up пространство МТМ на Северном речном вокзале
В здании Северного речного вокзала музей представляет выставочно-экспозиционное пространство для кросс-культурных коммуникаций и художественных высказываний. Инсталляции демонстрируются в зале ожидания для всех гостей СРВ.
Выставочное пространство музея на Южном речном вокзале
На первой выставке «Москва-река пассажирская» музей в хронологическом порядке представляет ключевые события в истории освоения реки – от сооружения Водоотводного канала в XVIII веке до запуска электрических водных судов в XXI веке.
Московский метрополитен
В метро музей представляет проект «Станция Музейная», в рамках которого на станциях, в вестибюлях и переходах регулярно появляются плакаты, специально созданные художниками, иллюстраторами и дизайнерами, на актуальные темы для транспортной отрасли всего мира.
Социальные сети Музея Транспорта Москвы:
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