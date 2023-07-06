4 этап G-Drive СМП РСКГ: расписание фестиваля скорости

8 и 9 июля на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом зрителей ждут 11 гонок, рекордные заезды и море активностей.

Самые статусные соревнования по автомобильным кольцевым гонкам пройдут на ультрасовременном автодроме «Игора Драйв» в ближайшие выходные. Более 100 пилотов серии G-Drive СМП РСКГ Туринг продолжат борьбу за титулы чемпионов и обладателей Кубков России. Впервые в этом сезоне на старт выйдут автомобили сразу 8 классов – от олдтаймеров класса SMP Historic Cup до спорткаров международных зачетов SMP TCR Russia и SMP GT4 Russia. В программе – заезды на лучшее время круга SMP Time Attack Unlim, в которых пилоты на 800-сильных суперкарах постараются побить рекорд трассы. А также G-Drive Cup, кубок для шорткатов в рамках класса Спортпрототип CN.

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В перерывах между заездами каждый сможет окунуться в атмосферу Фестиваля скорости СМП РСКГ. На семейном празднике автоспорта зрителей ждут:

прогулка по пит-лейн: уникальная возможность приблизиться к гоночной технике и пообщаться с пилотами;

возможность заглянуть в мобильную лабораторию (в рамках экскурсии в паддоке), контролирующую качество топлива G-Drive, которым заправлены все автомобили гонки;

развлечения для всей семьи: детские аниматоры, конкурсы и музыкальное шоу не дадут скучать в перерывах между гонками;

возможность вкусно и быстро перекусить в кафе и фуд-траках;

и полезная акция: в рамках проекта «Зеленый – новый черный» сеть АЗС «Газпромнефть» совместно с Yokohama принимают отработанную резину не только на заправках, но и на гонках. А после использует собранные покрышки в качестве покрытия на детских и спортивных площадках.

Во всех классах серии G-Drive СМП РСКГ Туринг принимают участие звезды российского и мирового автоспорта. Познакомиться с ними и их яркими болидами можно будет во время автограф-сессии и дневной прогулки по пит-лейн, когда команды будут встречать болельщиков у своих боксов. И когда гоночные автомобили окажутся на расстоянии вытянутой руки, следить за заездами на трассе станет еще интереснее.

РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ СКОРОСТИ НА «ИГОРА ДРАЙВ»

Суббота, 08 июля

11:30-12:00 SMP Historic Cup Гонка 1 12:40-13:05 Спортпрототип CN Гонка 1 13:25-14:05 Прогулка по пит-лейн, автограф-сессия 14:40-15:15 SMP GT4 Russia Гонка 1 15:55-16:30 SMP TCR Russia, Супер-продакшн Гонка 1

17:10-17:45 Туринг-Лайт, S1600 Гонка 1 18:10-18:50 SMP Time Attack Unlim Заезд

Воскресенье, 09 июля

13:00-13:30 Туринг-Лайт, S1600 Гонка 2 13:50-14:30 Прогулка по пит-лейн, автограф-сессия 15:05-15:40 SMP GT4 Russia Гонка 2 16:20-16:50 SMP TCR Russia, Супер-продакшн Гонка 2 17:30-17:55 Спортпрототип CN Гонка 2 18:30-18:55 SMP Historic Cup Гонка 2 19:35-20:05 SMP GT4 Russia Гонка 3

Независимо от класса, вся гоночная техника заправлена высокотехнологичным топливом G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть», которое используют не только обычные автомобилисты, но и профессиональные пилоты. Для того, чтобы бензин помогал гонщикам добиваться улучшения технических показателей, его регулярно тестируют в экстремальных условиях. А контроль качества топлива обеспечивает мобильная лаборатория. Она же проводит регулярные проверки на заправках «Газпромнефти».

Узнать подробности и купить билет можно на сайте Фестиваля Скорости G-Drive СМП РСКГ.

До 5 июля включительно действуют специальные цены на билеты: 1250 рублей за один день, 2000 рублей – за оба дня.

С 6 июля – 1500 и 2500 рублей соответственно.

Дети младше 14 лет в сопровождении взрослых допускаются бесплатно.

Следить за ходом заездов можно в эфире каналов МАТЧ ТВ, Матч! Страна, Матч! Планета в соответствии с телепрограммой. Онлайн-трансляции доступны на платформе ВК Видео.

Партнёрский материал