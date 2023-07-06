Автоспорт ×

4 этап G-Drive СМП РСКГ: расписание фестиваля скорости

06.07.2023 27 0 0

8 и 9 июля на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом зрителей ждут 11 гонок, рекордные заезды и море активностей.

Самые статусные соревнования по автомобильным кольцевым гонкам пройдут на ультрасовременном автодроме «Игора Драйв» в ближайшие выходные. Более 100 пилотов серии G-Drive СМП РСКГ Туринг продолжат борьбу за титулы чемпионов и обладателей Кубков России. Впервые в этом сезоне на старт выйдут автомобили сразу 8 классов – от олдтаймеров класса SMP Historic Cup до спорткаров международных зачетов SMP TCR Russia и SMP GT4 Russia. В программе – заезды на лучшее время круга SMP Time Attack Unlim, в которых пилоты на 800-сильных суперкарах постараются побить рекорд трассы. А также G-Drive Cup, кубок для шорткатов в рамках класса Спортпрототип CN.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В перерывах между заездами каждый сможет окунуться в атмосферу Фестиваля скорости СМП РСКГ. На семейном празднике автоспорта зрителей ждут:

  • прогулка по пит-лейн: уникальная возможность приблизиться к гоночной технике и пообщаться с пилотами;
  • возможность заглянуть в мобильную лабораторию (в рамках экскурсии в паддоке), контролирующую качество топлива G-Drive, которым заправлены все автомобили гонки;
  • развлечения для всей семьи: детские аниматоры, конкурсы и музыкальное шоу не дадут скучать в перерывах между гонками;
  • возможность вкусно и быстро перекусить в кафе и фуд-траках;
  • и полезная акция: в рамках проекта «Зеленый – новый черный» сеть АЗС «Газпромнефть» совместно с Yokohama принимают отработанную резину не только на заправках, но и на гонках. А после использует собранные покрышки в качестве покрытия на детских и спортивных площадках.

Во всех классах серии G-Drive СМП РСКГ Туринг принимают участие звезды российского и мирового автоспорта. Познакомиться с ними и их яркими болидами можно будет во время автограф-сессии и дневной прогулки по пит-лейн, когда команды будут встречать болельщиков у своих боксов. И когда гоночные автомобили окажутся на расстоянии вытянутой руки, следить за заездами на трассе станет еще интереснее.

РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ СКОРОСТИ НА «ИГОРА ДРАЙВ»

Суббота, 08 июля

11:30-12:00SMP Historic CupГонка 1
12:40-13:05Спортпрототип CNГонка 1
13:25-14:05Прогулка по пит-лейн, автограф-сессия
14:40-15:15SMP GT4 RussiaГонка 1
15:55-16:30SMP TCR Russia, Супер-продакшнГонка 1
17:10-17:45Туринг-Лайт, S1600Гонка 1
18:10-18:50SMP Time Attack UnlimЗаезд

Воскресенье, 09 июля

13:00-13:30Туринг-Лайт, S1600Гонка 2
13:50-14:30Прогулка по пит-лейн, автограф-сессия
15:05-15:40SMP GT4 RussiaГонка 2
16:20-16:50SMP TCR Russia, Супер-продакшнГонка 2
17:30-17:55Спортпрототип CNГонка 2
18:30-18:55SMP Historic CupГонка 2
19:35-20:05SMP GT4 RussiaГонка 3

Независимо от класса, вся гоночная техника заправлена высокотехнологичным топливом G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть», которое используют не только обычные автомобилисты, но и профессиональные пилоты. Для того, чтобы бензин помогал гонщикам добиваться улучшения технических показателей, его регулярно тестируют в экстремальных условиях. А контроль качества топлива обеспечивает мобильная лаборатория. Она же проводит регулярные проверки на заправках «Газпромнефти».

Узнать подробности и купить билет можно на сайте Фестиваля Скорости G-Drive СМП РСКГ.

До 5 июля включительно действуют специальные цены на билеты: 1250 рублей за один день, 2000 рублей – за оба дня.

С 6 июля – 1500 и 2500 рублей соответственно.

Дети младше 14 лет в сопровождении взрослых допускаются бесплатно.

Следить за ходом заездов можно в эфире каналов МАТЧ ТВ, Матч! Страна, Матч! Планета в соответствии с телепрограммой. Онлайн-трансляции доступны на платформе ВК Видео.

Партнёрский материал

спортивные авто кольцевые гонки автоспорт

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Десять фишек «китайцев»: на зависть грандам автопрома Китайские бренды давно перестали быть статистами мировой автопромышленности. Период копирования не только стилистических, но и технический задумок (почти) пройден, и теперь в арсенале «китай... 85 0 0 06.07.2023
Статьи / Практика Пылинки и кусочки: как понять, что пора удалять катализатор Мы уже рассказывали о том, как удалять катализатор и какими могут быть последствия этой операции. Но до сих пор не пытались ответить на самый очевидный вопрос: а как понять, что катализат... 2311 0 3 05.07.2023
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Kia Rio III Kia Rio III не случайно попала в верхние строки рейтинга продаж автомобилей в России. Эта модель, с одной стороны, достаточно скромная и недорогая, а с другой – хорошо оснащенная и надежная... 3170 22 0 02.07.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 17795 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 10562 14 4 02.03.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его... 8665 1 1457 03.03.2023
Change privacy settings