5-7 июля в Новокузнецке прошел 4 этап чемпионата России по автокроссу

Трасса в Новокузнецке – это прекрасная возможность проверить свои силы и сделать заметный рывок в турнирной таблице во второй половине сезона чемпионата. Чем ближе финальный этап, тем острее каждый заезд. Ведь даже самая незначительная ошибка может стать причиной снижения позиции в общем зачете.

Поэтому пилоты, которые приехали в Новокузнецк на 4 этап чемпионата России, основательно подходили как к подготовке, так и к стратегии ведения гонки.

Заезды были зрелищные и не отпускали внимание зрителей ни на минуту. Так, в классе Т1-2500 еще с момента квалификаций началась борьба за 1 и 3 позиции. Хашимов Радис и Говор Александр буквально сражались за право быть первым. А 3 место пытались удержать то Зверев Николай, то Редькин Артем.

Интересной была борьба и в классе Д2Н. После квалификационных заездов тройка лидеров выглядела так: Вильчинский Константин, Осинцев Александр, Слукин Антон. Жужгов Михаил занимал последнее место на стартовой решетке. Но благодаря правильно выстроенной стратегии и уверенному движению к победе по итогам заездов он занял первое место.

Класс Супер 1600

Вячеслав Кузык (№23, Новокузнецк) Роман Говор (№25, Новокузнецк) Михаил Никулин (№9, Рязань)

Класс Т1-2500

Александр Говор (№25) Радис Хашимов (№7, с. Старое Байсарово) Николай Зверев (№96, Сухой Лог)

Класс Д2Н

Михаил Жужгов (№15, Пермь) Константин Вильчинский (№94, Новокузнецк) Антон Слукин (№58, Нижний Ломов)

Партнёрский материал