5-7 июля в Новокузнецке прошел 4 этап чемпионата России по автокроссу

Поэтому пилоты, которые приехали в Новокузнецк на 4 этап чемпионата России, основательно подходили как к подготовке, так и к стратегии ведения гонки.
Заезды были зрелищные и не отпускали внимание зрителей ни на минуту. Так, в классе Т1-2500 еще с момента квалификаций началась борьба за 1 и 3 позиции. Хашимов Радис и Говор Александр буквально сражались за право быть первым. А 3 место пытались удержать то Зверев Николай, то Редькин Артем.
Интересной была борьба и в классе Д2Н. После квалификационных заездов тройка лидеров выглядела так: Вильчинский Константин, Осинцев Александр, Слукин Антон. Жужгов Михаил занимал последнее место на стартовой решетке. Но благодаря правильно выстроенной стратегии и уверенному движению к победе по итогам заездов он занял первое место.
Класс Супер 1600
- Вячеслав Кузык (№23, Новокузнецк)
- Роман Говор (№25, Новокузнецк)
- Михаил Никулин (№9, Рязань)
Класс Т1-2500
- Александр Говор (№25)
- Радис Хашимов (№7, с. Старое Байсарово)
- Николай Зверев (№96, Сухой Лог)
Класс Д2Н
- Михаил Жужгов (№15, Пермь)
- Константин Вильчинский (№94, Новокузнецк)
- Антон Слукин (№58, Нижний Ломов)
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