Партнерский материал​

На кавказский этап приехали 60 пилотов, выступающих в 5 классах Российской серии кольцевых гонок. В пятницу, 8 октября, на автодроме «Крепость Грозная» прошли квалификационные заезды, градус борьбы в которых был не менее высоким, чем в боевых заездах. А в субботу, 9 октября, пилоты каждого класса дважды выходили на старт, но не все из них благополучно финишировали.

Олег ПЕТРИКОВ, руководитель СМП РСКГ:

«Большая часть этого сезона СМП РСКГ уже позади, поэтому на великолепный автодром в столице Чечни приехали те, кто реально борется за высокие места в чемпионате и Кубке России по автомобильным кольцевым гонкам.

И чем ближе к финалу, тем острее борьба. Судьям еще предстоит принять окончательные решения по нескольким гонкам, но я надеюсь, что к заключительному этапу эта неопределенность разрешится. И 30-31 октября на Сочи Автодроме мы узнаем имена новых победителей сезона».

ТУРИНГ

Квалификацию впервые выиграл Захар Слуцкий (Hyundai i30 N, Carville Racing) и лидировал на протяжении всего первого заезда. Третьим на финише был Иван Лукашевич (Hyundai i30 N, LUKOIL Racing). Но оба пилота понесли наказание за то, что во время старта с хода не поддерживали скорость, заданную лидинг-каром, а начали ускоряться еще до того, как погасли огни стартового светофора. После 30-секундного штрафа оба лишились наград и откатились на последние позиции: Слуцкий стал 10-м, Лукашевич – 11-м.

Из тех, кто в дебютной гонке финишировал в зоне подиума, награду получил только Егор Оруджев (Audi RS3 LMS, LUKOIL Racing) – он переместился со второго места на первое. Освободившиеся места заняли Андрей Масленников (Hyundai i30 N, LUKOIL Racing) и Дмитрий Брагин (Audi RS3 LMS, ТАИФ Моторспорт), ставшие серебряным и бронзовым призерами соответственно.

Перестановки в стане лидеров позволили всем остальным пилотам улучшить свое положение, вдобавок Михаил Митяев (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT) отыграл дополнительную позицию. Причиной стал инцидент, случившийся на последнем круге первой гонки: Егор Фокин потерял контроль над своей LADA Vesta, но эта ошибка помогла ему опередить Митяева. Штраф в 1,5 секунды восстановил справедливость, и в итоге заводской пилот классифицирован четвертым, а Фокин стал пятым. В этом же инциденте пострадал и лидер чемпионата Кирилл Ладыгин – после столкновения с соперником разрушилась шина, он пересек финиш последним, но после упомянутых перестановок заработал очки за девятое место.

Вторая гонка Туринга прошла не менее напряженно. Дмитрий Брагин оказался на реверсивном поуле, отбил атаки стартовавшего вторым Кирилла Ладыгина и завоевал победу. Сам Ладыгин сосредоточился на том, чтобы не пустить вперед Егора Оруджева – и тот довольствовался бронзой. Пятерку вновь замкнули Михаил Митяев и Егор Фокин.

Результаты второй гонки предварительные. По мнению соперников, на старте Ладыгин выкатился за пределы стартовой клетки, и спортивные комиссары получили уведомление о подаче апелляции.

СУПЕР-ПРОДАКШН

В этом зачете судейские решения не повлияли на результаты гонок – итоговые протоколы соответствуют порядку финиша в обоих заездах.

Сенсационной стала квалификация: впервые в карьере ее выиграл Александр Гармаш (Volkswagen Scirocco, RHHCC RT). Однако в первой гонке он упустил поул, откатился назад, а затем потерял контроль над машиной, и в него врезались Вадим Антипов (Subaru BRZ, Sofit Racing) и Катерина Бояринова (Mazda 3, личный зачет). После аварии Гармаш и Бояринова выбыли из борьбы, Антипов смог добраться до боксов, где механики заменили переднюю стойку, и вернулся в гонку, набрав очки за седьмое место.

А Владимиру Шешенину (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT), его главному сопернику в борьбе за титул, повезло меньше. Пилот команды АВТОВАЗа благополучно лидировал, но по техническим причинам сошел, одолев только треть дистанции и не набрав ни одного очка. На высшую ступень подиума поднялся его сокомандник Андрей Петухов, призерами стали Максим Чернев (LADA Vesta, LECAR Racing) и Самвел Искоянц (Subaru BRZ, Sofit Racing). Его напарник Дмитрий Лебедев и Николай Виханский (Honda Civic, RHHCC RT) замкнули пятерку лучших.

Во втором заезде никто и ничто не помешало Владимиру Шешенину оформить победу – даже лучшее время круга, принадлежащее серебряному призеру Самвелу Искоянцу. Тройку замкнул Андрей Петухов, в топ-5 вошли Максим Чернев и Дмитрий Лебедев.

ТУРИНГ-ЛАЙТ

В первой гонке Петр Плотников (Volkswagen Polo, Академия Ралли) стартовал с поула и довел дело до победы. Второй и третьей финишировали LADA Granta в цветах LADA Sport ROSNEFT: Иван Чубаров второй, Леонид Панфилов третий. В пятерку вошли Андрей Радошнов (Peugeot 208, Speedway Ранчо) и Андрей Севастьянов (Volkswagen Polo, Академия Ралли), но из нее выпал Артем Фридман (Volkswagen Polo, FAS Motorsport), получивший 30-секундный штраф за столкновение с Владимиром Череванем (Volkswagen Polo, Академия ралли).

Во второй гонке предварительные и официальные результаты отличаются сильнее. Финиш был драматичным: Леонид Панфилов прорвался вперед, но из командных соображений уступил позицию Ивану Чубарову. Самопожертвование тем не менее оказалось напрасным: Чубаров получил 30-секундный штраф за обгон соперника под желтыми флагами и переместился на восьмую строчку. По этой же причине бронзовой награды лишился Алексей Савин (Hyundai Solaris, B-Tuning YUKA Pro Racing Team) – он оказался девятым.

Тройка лучших в итоге выглядит так: Панфилов победитель, Плотников и Радошнов с четвертой и пятой позиции перемещаются на вторую и третью. А замыкают пятерку Артем Фридман и Андрей Севастьянов.

S1600

Квалификацию выиграл Илья Родькин (Kia Rio, Innostage AG Team) – и это тоже сенсация. Молодой пилот известен своими победами в ралли-кроссе, но в СМП РСКГ проводит только первый полноценный сезон. И его победа в первой гонке доказывает, что поул не был случайным. Призерами заезда стали Рустам Фатхутдинов (Hyundai Solaris, AKHMAT Racing Team) и Егор Санин (Kia Rio X-Line, Innostage AG Team). Пятерку замкнули его коллеги по Innostage AG Team Никита Дубинин (Hyundai Solaris) и Стас Новиков (Kia Rio X-Line). Штраф в этом заезде заработал Василий Кораблев (Kia Rio, AKHMAT Racing) за слишком жесткую атаку на Михаила Симонова (LADA Kalina, BRAGIN Racing) – он переместился с девятой позиции на тринадцатую.

Во второй гонке уже сам Симонов стал виновником столкновения с Борисом Шульмейстером (Kia Rio X-Line, RUMOS Racing), и вместо максимальных 25 очков он заработал только одно, полагающееся за 15 место. Победителем таким образом стал Рустам Фатхутдинов, Борис Шульмейстер также поднялся на строчку вверх и забрал серебряную награду. Бронза по этой логике полагалась Михаилу Грачеву (LADA Granta, AKHMAT Racing), но судьи посчитали, что в гонке он не оставил места на трассе Егору Санину – и именно Санин пока считается бронзовым призером, а Грачев классифицирован седьмым. «Пока» – потому что команда AKHMAT Racing заявила о подаче апелляции, и результаты все еще считаются предварительными. До принятия окончательного решения в пятерку входят Илья Родькин и Стас Новиков.

SMP GT4 RUSSIA

В зачете суперкаров итоги этапа тоже предварительные! Первая гонка прошла на редкость спокойно: Антон Немкин (Mercedes-AMG GT4, Capital RT MotorSharks) лидировал от старта до финиша, его сокомандник Денис Ременяко и Сергей Столяров из коллектива YADRO Motorsport взяли серебро и бронзу. Пятерку замкнули еще двое пилотов на Мерседесах – Вадим Мещеряков и Александр Вайнтруб, представляющие команды RScar и YADRO Motorsport соответственно.

А вот вторая гонка выдалась боевой. Напряженная борьба, столкновения, вылеты; появление автомобиля безопасности и обгоны круговых привели к взаимным претензиям между участниками и судьями. Поэтому порядок финиша, когда в тройку лучших вошли Денис Ременяко, Марат Хайров (BMW M4, личный зачет) и Александр Вайнтруб, а в топ-5 – Антон Немкин и Андрей Солуковцев (Porsche 718 Cayman, личный зачет), может не соответствовать окончательному решению, принятие которого пока отложено.

Так или иначе, до заключительного этапа, который пройдет на Сочи Автодроме в последние выходные октября и расставит точки в борьбе за титулы, еще есть время.

Записи трансляций гонок на трассе «Крепость Грозная» доступны на YouTube-канале СМП РСКГ. Обзорные программы выйдут на телеканалах группы Матч ТВ и канале «Авто плюс».