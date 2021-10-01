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  • 7 лет уверенности: Тойота представляет новую программу постгарантийной поддержки для всех клиентов Toyota и Lexus

7 лет уверенности: Тойота представляет новую программу постгарантийной поддержки для всех клиентов Toyota и Lexus

01.10.2021 113 0 0

1 октября компания ООО «Тойота Мотор» представила абсолютно новую программу постгарантийной поддержки для владельцев автомобилей Toyota и Lexus «7 лет уверенности».

 

Партнерский материал

Условия программы беспрецедентны для России и позволяют всем владельцам и покупателям моделей двух брендов без дополнительных затрат получить защиту для своего автомобиля на протяжении 7 лет с момента первой покупки клиентом или 160 000 километров пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).

Чтобы автоматически активировать программу постгарантийной поддержки на 12 месяцев или 10 000 км пробега, владельцу автомобиля Toyota или Lexus достаточно своевременно пройти регламентное ТО у любого официального дилера. Постгарантийная поддержка имеет широкое покрытие возможных неисправностей двигателя, трансмиссии, рулевого управления, электрического оборудования, топливной и тормозной систем и многих других важных узлов и агрегатов.

Все покупатели сертифицированных автомобилей Toyota и Lexus с пробегом в сети официальных дилеров по программе Toyota Certified и Lexus Select получают Программу на 12 месяцев или 10 000 км пробега с возможностью последующей пролонгации при прохождении ТО у официальных дилеров до 7 лет с момента первой продажи автомобиля клиенту или до 160 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).

«Надежность автомобилей Toyota и Lexus давно стала общепризнанным фактом, и это делает жизнь наших клиентов гораздо спокойнее. Мы рады предоставить всем владельцам и потенциальным покупателям дополнительный повод для уверенности с новой программой постгарантийной поддержки “7 лет уверенности”. Благодаря ей автомобили смогут радовать своих обладателей высокой надежностью и беспроблемной эксплуатацией на протяжении долгих лет», – прокомментировал Сюдзи Суга, Президент ООО «Тойота Мотор».

Автомобили Toyota и Lexus имеют высокий индекс остаточной стоимости, а в некоторых сегментах удерживают абсолютное лидерство по данному показателю, что в свою очередь положительно сказывается на привлекательности при продаже. Новая программа постгарантийной поддержки способна дать всем клиентам бренда еще один сильный аргумент и дополнительно повысить ликвидность моделей двух брендов на вторичном рынке.

Программа действует во всех официальных дилерских центрах двух брендов и распространяется как на новые автомобили, так и на автомобили с пробегом, официально импортированные ООО «Тойота Мотор» на территорию России, Белоруссии и Армении, а также изготовленные на территории РФ.

Россия Япония

 

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