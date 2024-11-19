70% владельцев китайских авто готовы снова выбрать машину из Поднебесной

Эксперты Авито Авто провели исследование, в рамках которого изучили тренды приобретения автомобиля. Оказалось, что треть респондентов, у которых есть авто или которые планируют его купить, готовы приобрести машину китайской марки. Об этом в рамках сессии «Автомобиль и Человек: о том, как поменялись отношения между ними» Национального Рекламного Форума рассказала Анастасия Докучаева, руководитель по развитию опыта частных пользователей в Авито Авто.

По данным опроса, чаще других готовы к покупке машины китайского бренда те, кто уже имеет такой автомобиль: среди них показатель равен 70%. В среднем среди владельцев всех марок уровень готовности к приобретению машины производства Китая составляет 34% (например, среди собственников корейских машин готовы к покупке «китайца» 32%, а среди тех, у кого автомобиль американский, 31%).

Больше других расположены к китайскому автопрому люди в возрасте 35-44 лет: среди них о готовности приобрести машину из Поднебесной заявили 40% опрошенных. Почти такой же уровень доверия китайским автобрендам у молодежи в возрасте 18-24 года: 39% выразили готовность купить их продукцию. Меньше всего доверяет таким производителям старшее поколение: среди респондентов в возрасте 65+ доля готовых приобрести китайский автомобиль составляет 23%.

Среди жителей крупных городов наибольшая доля тех, кто готов приобрести авто китайских марок, оказалась в Ростове-на-Дону (47%), Казани (43%) и Екатеринбурге (40%). Также в топ-5 вошли Самара и Омск, где доля составила по 38%.

На данный же момент наиболее распространенными являются машины российских марок (27%). Также в тройку лидеров входят японские (22%) и европейские бренды (19%). Доля владельцев китайских авто среди респондентов равна 10%.

Чаще всего респонденты приобретают авто с пробегом (63%). При этом 12% опрошенных планируют в ближайший год покупку нового автомобиля, 13% – автомобиля с пробегом и еще 13% не определились, выберут новую машину или с пробегом, хотя на приобретение и нацелены. Потратить на покупку авто 84% россиян готовы до 3 000 000 рублей.