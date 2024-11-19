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  • 70% владельцев китайских авто готовы снова выбрать машину из Поднебесной

70% владельцев китайских авто готовы снова выбрать машину из Поднебесной

19.11.2024 450 1 0

Эксперты Авито Авто провели исследование, в рамках которого изучили тренды приобретения автомобиля. Оказалось, что треть респондентов, у которых есть авто или которые планируют его купить, готовы приобрести машину китайской марки. Об этом в рамках сессии «Автомобиль и Человек: о том, как поменялись отношения между ними» Национального Рекламного Форума рассказала Анастасия Докучаева, руководитель по развитию опыта частных пользователей в Авито Авто.   

По данным опроса, чаще других готовы к покупке машины китайского бренда те, кто уже имеет такой автомобиль: среди них показатель равен 70%. В среднем среди владельцев всех марок уровень готовности к приобретению машины производства Китая составляет 34% (например, среди собственников корейских машин готовы к покупке «китайца» 32%, а среди тех, у кого автомобиль американский, 31%).

Больше других расположены к китайскому автопрому люди в возрасте 35-44 лет: среди них о готовности приобрести машину из Поднебесной заявили 40% опрошенных. Почти такой же уровень доверия китайским автобрендам у молодежи в возрасте 18-24 года: 39% выразили готовность купить их продукцию. Меньше всего доверяет таким производителям старшее поколение: среди респондентов в возрасте 65+ доля готовых приобрести китайский автомобиль составляет 23%.

Среди жителей крупных городов наибольшая доля тех, кто готов приобрести авто китайских марок, оказалась в Ростове-на-Дону (47%), Казани (43%) и Екатеринбурге (40%). Также в топ-5 вошли Самара и Омск, где доля составила по 38%. 

На данный же момент наиболее распространенными являются машины российских марок (27%). Также в тройку лидеров входят японские (22%) и европейские бренды (19%). Доля владельцев китайских авто среди респондентов равна 10%.

Чаще всего респонденты приобретают авто с пробегом (63%). При этом 12% опрошенных планируют в ближайший год покупку нового автомобиля, 13% – автомобиля с пробегом и еще 13% не определились, выберут новую машину или с пробегом, хотя на приобретение и нацелены. Потратить на покупку авто 84% россиян готовы до 3 000 000 рублей. 

Опрос показал, что восприятие китайских брендов трансформируется: треть респондентов готова приобрести автомобиль из Поднебесной, еще треть пока не определилась. Автопроизводителям из Китая и дилерам, работающим с ними на российском рынке, стоит обратить больше внимания на ту часть аудитории, которая колеблется – именно здесь серьезная точка роста для увеличения продаж. Одна из причин того, что доля тех, кто не определился, столь высока – в недостатке информации о китайских моделях. Мы выяснили, что данных не хватает 25% респондентов.
Анастасия Докучаева
Китай авторынок
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1 комментарий
19.11.2024 12:52
Papirus

Говорят что есть ложь, наглая ложь и статистика. Таки даже по статистике 30% тех, кто умудрился купить эти вёдра, в эту сторону даже смотреть не будут. Не смотря на то, что машин на рынке не осталось.

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