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  • 71-летний пенсионер установил рекорд скорости для машин с поршневым мотором: 756 км/ч!

71-летний пенсионер установил рекорд скорости для машин с поршневым мотором: 756 км/ч!

14.08.2020 248 0 0

Американец Джордж Потит на автомобиле Speed Demon 715 с форсированным двигателем Chevrolet сумел побить рекорд двухлетней давности своего ровесника Дэнни Томпсона

 

Шансы стать героем Формулы-1 сильно снижаются после 30 лет, в ралли можно более-менее успешно участвовать до 45, а вот американские гонки по прямой не знают ограничений по возрасту — если здоровье позволяет, сердце и мозг благополучно выдерживают перегрузки, то катайся хоть до последнего вздоха, реакция в этом деле не главное.

Так, ежегодно проводимое мероприятие Bonneville Speed Week стало полем битвы за рекорды скорости у великовозрастных гонщиков. Удивительно, что в этом году его не отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и на высохшее солёное озеро Бонневилль в штате Юта съехались команды, готовые бороться за призы в разных классах машин и мотоциклов.

Джордж Потит — опытный рекордсмен, не раз попадал в аварии, но всё равно не готов бросить гонки.

Команда Джорджа Потита нацелилась на абсолютный рекорд для машин с поршневыми моторами (класс AA/BFS): похожий на самолёт без крыльев болид Speed Demon 715 для этого снабдили 9,0-литровым дрэговым мотором Chevrolet V8 с двумя турбонагнетателями (мощность — около 3000 л.с.). После сессии тренировок, в ходе которых максимальная скорость всё время росла и были измочалены несколько комплектов покрышек, настал черёд зачётной сессии. Итог: 470,733 миль/ч или 756,417 км/ч.

Предыдущий рекорд — 448,757 миль/ч или 722,204 км/ч установил в 2018 году Дэнни Томпсон, которому на тот момент было 69 лет. Томпсон управлял куда более примитивной на вид машиной Challenger II, сконструированной ещё в 1968 году его отцом, легендарным американским гонщиком Микки Томпсоном, но, разумеется, модифицированной с учётом современных технологий.

Добавим, что абсолютный на данным момент рекорд скорости для наземных пилотируемых транспортных средств был установлен в 1997 году британцем Энди Грином на автомобиле Thrust SSC, оснащённом двумя турбореактивными двигателями Rolls-Royce Spey — 1227,985 км/ч. Грин, которому в июле стукнуло 58, мечтает побить собственное достижение на новом автомобиле Bloodhound SSC, но пока гонщику не хватает средств, чтобы довести болид до нужной кондиции. Задача — преодолеть рубеж в 1000 миль/ч или 1609 км/ч.

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