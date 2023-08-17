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Автотека: автомобили с какими коробками передач чаще всего были в ДТП в первом полугодии

17.08.2023 30 0 0

Эксперты сервиса проверки истории автомобилей Автотека проанализировали статистику по автомобилям массового сегмента и назвали модели, которые чаще всего участвовали в ДТП с января по июль 2023 года, с распределением по коробкам передач. Также исследование показало, что чаще всего пользователи запрашивали отчеты по автомобилям с автоматической коробкой передач. На втором месте по запросам — механическая коробка передач, на третьем — роботизированная, на четвертом — вариатор.

В рамках исследования рассматривалась статистика зафиксированных с января по июль 2023 года ДТП с участием автомобилей в возрасте до 10 лет, по которым пользователи Автотеки активно запрашивали отчеты в указанный период. Данные для расчета среднего количества ремонтов были взяты из собственной базы данных Автотеки.

Топ моделей автомобилей с автоматической коробкой передач, которые чаще всего попадали в ДТП

На первом месте в рейтинге моделей автомобилей с автоматической коробкой передач, которые чаще всего запрашивали пользователи Автотеки в январе-июле 2023 года, – Toyota Camry. Также в рейтинге оказались Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Hyundai Creta.

Toyota Camry '2016–2018

В числе автомобилей с коробкой-автоматом, которые чаще всего оказывались в ДТП, согласно отчетам Автотеки, на первом месте Volkswagen Polo. В рейтинге авто с наибольшим количеством зафиксированных случаев ДТП также Skoda Rapid, Kia Optima, Skoda Octavia, Hyundai Solaris.

Топ моделей автомобилей с механической коробкой передач, которые чаще всего попадали в ДТП

На первом месте в рейтинге моделей автомобилей с механической коробкой передач, которые чаще всего запрашивали пользователи Автотеки в январе-июле 2023 года, – ВАЗ (LADA) Granta. Также в топ-5 вошли по запросам вошли ВАЗ (LADA) Vesta, ВАЗ (LADA) Largus, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris.

Volkswagen Polo '2023

В числе автомобилей с механикой, которые чаще всего оказывались в ДТП, согласно отчетам Автотеки, на первом месте Skoda Rapid. В рейтинг авто с наибольшим количеством зафиксированных случаев ДТП также вошли Volkswagen Polo и Hyundai Solaris.

Топ автомобилей с роботизированной коробкой передач, в отчетах которых зафиксировано больше всего случаев ДТП

В число автомобилей с роботизированной коробкой передач, по которым пользователи чаще всего запрашивали отчеты в Автотеке в январе-июле 2023 года, вошли Volkswagen Tiguan, Skoda Octavia, Skoda Kodiaq, Volkswagen Polo, Skoda Rapid.

Škoda Kodiaq '2017–2021

Большинство негативных событий в отчетах Автотеки зафиксировано в отчетах модели Skoda Octavia. Также в рейтинг автомобилей с роботизированной коробкой передач с наибольшим числом ДТП вошли Volkswagen Polo, Skoda Rapid, ВАЗ (LADA) Vesta и Kia Ceed.

Топ автомобилей с вариаторной коробкой передач, в отчетах которых больше всего зафиксированных случаев ДТП

Среди автомобилей с вариаторной коробкой передач, по которым пользователи чаще всего запрашивали отчеты в Автотеке, числятся Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander, ВАЗ (LADA) Vesta, Nissan, X-Trail, Toyota, RAV4.

Lada Vesta '2016–н.в.

Большинство негативных событий в отчетах Автотеки с января по июль зафиксировано в отчетах модели Renault Kaptur. Также в рейтинге автомобилей с вариаторной коробкой передач с наибольшим числом ДТП оказались Nissan Qashqai, ВАЗ (LADA) Vesta, Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4.

трансмиссия ДТП

 

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