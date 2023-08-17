В рамках исследования рассматривалась статистика зафиксированных с января по июль 2023 года ДТП с участием автомобилей в возрасте до 10 лет, по которым пользователи Автотеки активно запрашивали отчеты в указанный период. Данные для расчета среднего количества ремонтов были взяты из собственной базы данных Автотеки.
Топ моделей автомобилей с автоматической коробкой передач, которые чаще всего попадали в ДТП
На первом месте в рейтинге моделей автомобилей с автоматической коробкой передач, которые чаще всего запрашивали пользователи Автотеки в январе-июле 2023 года, – Toyota Camry. Также в рейтинге оказались Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Hyundai Creta.
В числе автомобилей с коробкой-автоматом, которые чаще всего оказывались в ДТП, согласно отчетам Автотеки, на первом месте Volkswagen Polo. В рейтинге авто с наибольшим количеством зафиксированных случаев ДТП также Skoda Rapid, Kia Optima, Skoda Octavia, Hyundai Solaris.
Топ моделей автомобилей с механической коробкой передач, которые чаще всего попадали в ДТП
На первом месте в рейтинге моделей автомобилей с механической коробкой передач, которые чаще всего запрашивали пользователи Автотеки в январе-июле 2023 года, – ВАЗ (LADA) Granta. Также в топ-5 вошли по запросам вошли ВАЗ (LADA) Vesta, ВАЗ (LADA) Largus, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris.
В числе автомобилей с механикой, которые чаще всего оказывались в ДТП, согласно отчетам Автотеки, на первом месте Skoda Rapid. В рейтинг авто с наибольшим количеством зафиксированных случаев ДТП также вошли Volkswagen Polo и Hyundai Solaris.
Топ автомобилей с роботизированной коробкой передач, в отчетах которых зафиксировано больше всего случаев ДТП
В число автомобилей с роботизированной коробкой передач, по которым пользователи чаще всего запрашивали отчеты в Автотеке в январе-июле 2023 года, вошли Volkswagen Tiguan, Skoda Octavia, Skoda Kodiaq, Volkswagen Polo, Skoda Rapid.
Большинство негативных событий в отчетах Автотеки зафиксировано в отчетах модели Skoda Octavia. Также в рейтинг автомобилей с роботизированной коробкой передач с наибольшим числом ДТП вошли Volkswagen Polo, Skoda Rapid, ВАЗ (LADA) Vesta и Kia Ceed.
Топ автомобилей с вариаторной коробкой передач, в отчетах которых больше всего зафиксированных случаев ДТП
Среди автомобилей с вариаторной коробкой передач, по которым пользователи чаще всего запрашивали отчеты в Автотеке, числятся Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander, ВАЗ (LADA) Vesta, Nissan, X-Trail, Toyota, RAV4.
Большинство негативных событий в отчетах Автотеки с января по июль зафиксировано в отчетах модели Renault Kaptur. Также в рейтинге автомобилей с вариаторной коробкой передач с наибольшим числом ДТП оказались Nissan Qashqai, ВАЗ (LADA) Vesta, Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться