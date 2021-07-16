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  • Abarth представил F595: выхлопная система с четырьмя патрубками и 165-сильный мотор

Abarth представил F595: выхлопная система с четырьмя патрубками и 165-сильный мотор

16.07.2021 20 0 0

Выпуск этой версии модели посвящен 50-летию гоночного автомобиля Formula Italia. Предлагается как хэтчбек, так и вариант с открытым верхом.

 

Итальянская марка Fiat сейчас принадлежит автогиганту Stellantis (он был образован в начале этого года за счёт объединения концерна FCA с группой PSA). В результате были оставлены все бренды, в том числе, конечно, и Fiat. Продажи машин этой марки в Европе снижаются в течение последних нескольких лет. Так, по итогам «ковидного» 2020-го дилеры реализовали 475 041 шт., что на 24,7% меньше, чем годом ранее. В текущем году наблюдается положительная динамика: за первые пять месяцев клиенты купили 220 621 шт., что на 40,4% больше, чем годом ранее.

На фото: Abarth F595

У Фиата есть компания Abarth, которая занимается созданием спортивных автомобилей на базе материнской марки. Очередной новинкой стал F595 – «заряженная» версия Fiat 500 предыдущего поколения. Новая модификация посвящена 50-летию гоночного автомобиля Formula Italia, его создал основатель компании, гонщик и конструктор Карло Абарт.

В основу версии Abarth F595 легла серийная модель Abarth 595 Turismo. Её предложат клиентам как в виде хэтчбека, так и в варианте с откидным верхом. «Заряженный» автомобиль получил 17-дюймовые колёса. Доступно несколько вариантов окраса кузова, а отличительной чертой версии является синие акценты по периметру.

Кроме того, автомобили оснащены выхлопной системой Record Monza Sovrapposto: в нижней части заднего бампера находятся четыре патрубка – с двух сторон по два, причём расположены они вертикально, то есть друг над другом. При этом выпускная система способна менять звук работы двигателя на ходу – для этого в выпускном тракте имеется заслонка с электроприводом, а режимы работы можно регулировать с помощью кнопки с изображением скорпиона, которая находится на передней панели.

В салоне Abarth F595 можно увидеть семидюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы Uconnect с функцией поддержки Apple CarPlay и Android Auto, с возможностью интеграции со смартфонами (входит в список стандартного оборудования).

Под капотом новинки располагается тот же турбомотор T-Jet разработки Fiat, которым оснащается и «донор» – Abarth 595 Turismo. Его объём составляет 1,4 литра, а мощность равна 165 л.с. (максимальный крутящий момент – 230 Нм). В пару предлагается либо пятиступенчатая «механика», либо её роботизированный вариант (MTA). В первом случае хэтчбеку и кабриолету на разгон с места до «сотни» требуется 7,3 секунды, во втором – 7,4 секунды.

Компания уже объявила цены на Abarth F595 на британском рынке: цена «подогретого» хэтчбека с МКП равна 20 305 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 2,08 млн рублей по текущему курсу), с «роботом» – 21 655 фунтов стерлингов (2,22 млн рублей), а за версию с открытым верхом придётся выложить 22 955 (2,36 млн) и 24 305 фунтов стерлингов (2,49 млн рублей) соответственно. Автомобили уже доступны для предзаказа.

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