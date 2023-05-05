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  • Abt Audi RS6 Legacy Edition: наследие великой эпохи с 760-сильным V8 под капотом

Abt Audi RS6 Legacy Edition: наследие великой эпохи с 760-сильным V8 под капотом

05.05.2023 89 0 0

Европейские автопроизводители готовятся распрощаться с эпохой ДВС, но провожают её с почестями и выпускают напоследок очень крутые модели. Свою лепту вносит и легендарное тюниг-ателье Abt Sportsline из баварского города Кемптен: на этой неделе оно представило очередной лимитированный спецпроект на базе Audi RS6 последнего поколения, получивший название Legacy Edition (Legacy переводится с английского на русский как «наследие»).

Abt Sportsline — это, пожалуй, главный европейский специалист по доработке моделей Audi, из одной только модели RS6 у него получились десятки интереснейших проектов. Abt RS6 Legacy Edition или сокращённо Abt RS6-LE — не самый мощный в истории, но самый мощный из доступных в настоящий момент, ведь все 64 экземпляра 790-сильной версии Johann Abt Signature Edition, сделанной в 2021 году в честь основателя фирмы Йохана Абта, давно распроданы.

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Abt RS6-LE будет выпущен тиражом 200 штук, эта версия имеет ряд уникальных визуальных особенностей — например, углепластиковую вентиляционную вставку в капоте и оригинальный передний сплиттер, переходящий в боковые канарды. В состав углепластикового обвеса также входят накладки на радиаторную решётку и вентиляционные отверстия переднего бампера, рельефные пороги, вентиляционные сетки в передних крыльях, новые крышки корпусов зеркал, развитый спойлер на багажной двери, новый задний бампер с диффузором и другие мелочи. Дополняют облик четыре выхлопных патрубка из нержавеющей стали и окрашенные в чёрный глянец ажурные кованые колёса Abt High Performance IR22, обутые в низкопрофильные покрышки Goodyear Eagle F1 SuperSport размерности 295/30 ZR 22.

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Салон получил новую отделку кожей, углепластиком и похожей на замшу огнеупорной тканою Dinamica Soul. Руль обит алькантарой, на верхней части обода вышита метка нулевого положения. Кнопка запуска двигателя и селектор АКП получили шильдики Abt. Для управления настройками силовой установки нужно установить специальное приложение My Abt на смартфон и подключить его к заводской мультимедийной системе MMI, чтобы можно было пользоваться и менять параметры прямо во время движения.

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В стоке бензиновый 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8 на актуальном Audi RS6 Performance выдаёт максимальные 630 л.с. и 850 Нм. Abt с помощью новых турбокомпрессоров и интеркулера поднимает производительность до 760 л.с. и 980 Нм. 8-ступенчатый «автомат», система полного привода и тормоза остаются стандартными, а вот в подвеску Abt устанавливает регулируемые пружины и новые стабилизаторы поперечной устойчивости. Как сказалось увеличение мощности на разгонной динамике, Abt, к сожалению, не сообщает. Стоковый Audi RS6 Performance набирает первую «сотню» за 3,4 с, максимальная скорость — 305 км/ч.

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Abt RS6-LE стоит от 102 600 евро, которые нужно прибавить к цене донорского автомобиля (от 135 000 евро).

Добавим, что Abt сегодня — это не только тюнинг-ателье, а целая группа компаний, куда входит в том числе Abt e-Line GmbH, отвечающая за разработку электрических и водородных силовых установок.

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