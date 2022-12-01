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Тюнинг-ателье Abt начинает выпуск собственных водородных силовых установок

01.12.2022 66 0 0

Компания из баварского города Кемптен, прославившаяся тюнингом автомобилей Audi и успехами в автоспорте, сегодня также позиционирует себя как пионер электрификации: подразделение Abt e-Line завершило разработку водородной силовой установки для коммерческих фургонов и готова начать её производство.

Abt выросла из семейного кузнечного бизнеса, уходящего корнями в 1896 год, и сегодня представляет целую собой группу компаний: Abt Sportsline занимается тюнингом (причём не только Audi, но и автомобилей других марок концерна VW), за автоспорт отвечает подразделение Abt Motorsport, за медийный контент — Abt Lifestyle, за электрификацию — Abt e-Line.

Подразделение Abt e-Line GmbH существует уже более десяти лет, заметных успехов в области электрификации оно добилось в 2018 году, когда представило монструозный гибридный универсал Audi RS6-E и заключило сотрудничество с компанией Volkswagen. Сегодня Abt e-Line занимается мелкосерийным выпуском электрических версий Volkswagen Transporter 6.1 и Caddy, они реализуются прямо через дилеров VW. Впрочем, ясно, что в ближайшие годы Volkswagen сам освоит производство всех видов «электричек», поэтому в Abt заблаговременно озаботились новой темой, которую Volkswagen долгое время игнорировал, — водородными силовыми установками.

Разработка водородной силовой установки заняла около трёх лет, последний демо-образец был создан вместе с компанией Bosch и представлен на выставке IAA в Ганновере в минувшем сентябре, а сегодня пресс-служба Abt сообщила о готовности к серийному производству. Разработка, судя по всему, велась прицельно для создания водородных конверсий на базе электрических VW e-Crafter/MAN eTGE, у которых самый низкий на рынке запас хода на одной зарядке — всего 115 км.

Для сравнения скажем, что электрический Fiat E-Ducato и его клоны из корпорации Stellantis могут проехать на одной зарядке до 370 км, а обновлённый Mercedes-Benz eSprinter, который будет представлен в феврале следующего года, замахнулся на планку в 500 км. Но подлинную дальнобойность, сравнимую с таковой у дизельных фургонов, по мнению Abt, может дать только водородная силовая установка. Её технических характеристик Abt не приводит, но указывает на целевой пробег между заправками в 800 км.

Из пресс-релиза также неясно, будет ли Abt сама производить ключевые компоненты или будет собирать силовую установку из компонентов Bosch. На уровне демо-образцов распределение было именно таким: Bosch поставляет ключевые узлы (в частности электрохимический генератор), а Abt отвечает за их интеграцию в машину. Показанный в сентябре фургон (на заглавной фотографии) мог проехать на одной заправке 540 км с полной нагрузкой, на заправку при этом требуется всего шесть минут.

Массовым производство водородных силовых установок Abt в любом случае не будет — пока это очень дорогое решение, а инфраструктура водородных заправок в Европе пока развита слабо. Тем не менее европейские власти сегодня щедро субсидируют водородную энергетику, разработки водородных силовых установок (в том числе водородных ДВС) за последние пару лет резко активизировались, серийные водородные фургоны уже есть у Renault и Stellantis.

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