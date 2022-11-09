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Концерн VW всё-таки продолжает работу над водородными силовыми установками

09.11.2022 85 0 0

Об этом свидетельствуют несколько свежих патентов в области топливных элементов. В последние несколько лет руководство концерна называло водородное направление развития автопрома ошибочным и не имеющим перспектив в обозримом будущем.

 

В 2018 году у руля концерна Volkswagen встал легендарный Герберт Дисс, он вошёл в историю как один из самых яростных критиков водородных автомобилей, называл их пустой тратой времени и денег, упрекал власти Евросоюза за субсидирование этого направления. Из топ-менеджеров такого уровня ещё лишь Илон Маск позволял себе в самых нелицеприятных выражениях открыто критиковать водородные машины, все остальные крупные автомобильные компании в последние годы наоборот резко активизировали разработки водородных силовых установок, причём как на основе ДВС, так и на основе топливных элементов.

Концепт Volkswagen Passat HyMotion образца 2014 года
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Концепт Volkswagen Passat HyMotion образца 2014 года
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PR-отдел Volkswagen с момента вступления Дисса в должность председателя правления опубликовал примерно десяток пропагандистских пресс-релизов, объясняющих, почему концерн выбрал направление традиционных, батарейных электромобилей, а не водородные машины, хотя ещё в середине прошлого десятилетия активно упражнялся с водородом и показывал результаты на концептах, таких как VW Passat HyMotion и Audi h-tron quattro. Суть этих пресс-релизов сводится к следующему: водородные машины на топливных элементах с учётом всей цепочки производства и эксплуатации оказываются слишком дорогими и неэффективными. При этом водородные ДВС пиарщики VW предпочитали вообще не замечать, а также оставляли за скобками очевидные преимущества любого типа водородных машин — быстрая заправка и большой запас хода.

Сравнение батарейных и водородных электромобилей глазами пиарщиков Volkswagen

Летом этого года Герберта Дисса уволили, ему на смену пришёл Оливер Блюме. На официальном уровне причины расставания в Диссом не назывались, а неофициальные источники сообщили о критической массе претензий к Диссу, одной из них было игнорирование водородного тренда в автопроме, из-за чего концерн Volkswagen рисковал уже к концу текущего десятилетия оказаться в проигрыше.

Концепт Audi h-tron quattro образца 2016 года
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Концепт Audi h-tron quattro образца 2016 года
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Между тем ещё в феврале, то есть до отставки Дисса, немецкий Business Insider выяснил, что на самом деле Volkswagen продолжает заниматься водородными силовыми установками, но, скажем так, в теневом режиме — на эту публикацию вчера обратил внимание британский журнал Autocar. Удивительного в этом ничего нет, Гербет Дисс был всего лишь наёмным менеджером, пусть и высокопоставленным, но это не мешало совету директоров инвестировать деньги в те направления, которые шли вразрез с концепцией Дисса. Так вот ещё летом прошлого года, то есть в самый разгар антиводородной риторики Дисса, в открытой базе патентного ведомства Германии всплыл патент, выданный компаниям Kraftwerk Tubes GmbH и Volkswagen AG на блок водородных топливных элементов с керамическими мембранами.

Business Insider утверждает, что есть ещё несколько патентов в той же области, выданных Audi, но не приводит конкретных примеров, а вот кейс с Kraftwerk Tubes GmbH разобран довольно подробно. Твёрдые керамические мембраны, собранные в пакет, имеют массу преимуществ перед гибкими полимерными (они используются сегодня почти во всех серийных электрохимических генераторах), а именно: отсутствие в конструкции драгоценных металлов (например, платины), более широкий температурный диапазон работы (нет температурного расширения, нет утечек), отсутствие системы увлажнения мембран и риска плесени/деградации и, как следствие, большой ресурс. Ещё есть побочный положительный эффект: генераторы с керамическими мембранами вырабатывают больше количество тепла, которое можно тратить на обогрев салона. Расчётный запас хода на одной заправке — аж 2000 км, но он, конечно, зависит от объёма баков на борту, для которых нужно довольно много места.

Сотрудничество Kraftwerk Tubes с Volkswagen не является эксклюзивным, эти же электрохимические генераторы Kraftwerk Tubes может поставлять другим автопроизводителям, в публикации упомянута компания Nissan. Начало серийного производства электрохимических генераторов с керамическими мембранами намечено на 2026 год.

На публичном уровне концерн Volkswagen пока никак не заявлял о своём возвращении к теме водородных автомобилей, но мы не удивимся, если такое заявление будет сделано в одном из ближайших отчётов для акционеров.

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