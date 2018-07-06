ABT построило 1000-сильный «сарай» на базе Audi RS 6 Avant

Известное немецкое ателье ABT Sportsline представило свой очередной проект – суперуниверсал RS6-E, базирующийся на «заряженной» модели Audi RS 6 Avant Performance. Мощность тюнингованной машины составляет 1 018 л.с.

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Напомним, стандартный универсал RS 6 Avant Performance оснащается V-образной «битурбовосьмеркой» TFSI объемом 4,0 литра, отдача которой составляет 605 л.с. и 750 Нм крутящего момента. В такой конфигурации автомобиль разгоняется с нуля до первой «сотни» за 3,7 секунды, а до 200 км/ч за 12,1 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч, или 305 км/ч с опциональным пакетом Dynamic Plus.

После того, как специалисты ABT гибридизировали бензиновый V8, динамика автомобиля ощутимо улучшилась – «сарай» теперь разгоняется с нуля до 100 км/ч за 3,3 секунды. Что, возможно, по нынешним меркам и не является супер результатом, но, как для семейного универсала, выглядит впечатляюще. Максимальная скорость увеличилась до 320 км/ч.

Каким образом в ABT добились таких результатов? Сначала был сделан апгрейд бензиновой «восьмерки», мощность которой после этого возросла до 730 л.с. Затем в трансмиссионном тоннеле был размещен электромотор, обеспечивающий задние колеса дополнительными 288 л.с., а комбинированная мощность составила 1 018 л.с.

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Кстати, электромотор не задействуется постоянно, для его активации на рулевом колесе появилась специальная кнопка. Включение возможно на скорости свыше 100 км/ч. Так что, за разгон на старте отвечает только бензиновая «восьмерка». Кроме того, задействовать электромотор можно только на короткий промежуток времени – приблизительно 10 секунд, то есть, его можно сравнить с использованием окиси азота, такой себе электрический нитро, правда, не нуждающийся в заправке.

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Кстати, универсал ABT Audi RS6-E пока носит статус прототипа, купить такую тюнинг-программу для своего автомобиля вы не сможете. Планируют ли продавать пакет в будущем, пока не сообщается.

Накануне мы публиковали видеотизер универсала RS6-E, в котором показывалось, как разглаживаются лица при сумасшедшем ускорении этого автомобиля.