ABT собирается устроить своим клиентам фейслифтинг при помощи 1000-сильного Audi RS6-E Avant

Речь идёт об электрифицированной версии Audi RS6 Avant Performance, который получил фирменное название ABT E1000. Тизер новинки появился на официальном YouTube канале владельца ателье – Даниэля Абта.

На видеозаписи можно рассмотреть тюнингованный руль, который установлен в салоне ABT E1000, и на котором есть выделенные кнопки для запуска мотора и включения электрического «буста».

Также на тизере можно рассмотреть фирменный обвес автомобиля, состоящий из тюнингованных порогов, расширенных колёсных арок с дефлекторами, нового диффузора. Стоит отметить и фирменный четырёхствольный выхлоп (у стандартного RS6 Avant Performance он двухствольный).

Что касается характеристик универсала, то они пока держатся в секрете, но мы знаем, что в ассортименте компании есть универсал RS6 Avant Performance Nogaro Edition, под капотом у которого установлена битурбированная «восьмёрка» объёмом в четыре литра с отдачей в 695 лошадиных сил. Этой мощности вполне достаточно, чтобы разгонять универсал до 100 километров в час за 3,7 секунды, но, судя по тизеру, динамика ABT E1000 будет такой, что автомобиль будет распрямлять все складки кожи на лице пассажиров. Такой процесс, можно было наблюдать на лице английского ведущего и журналиста Джереми Кларксона, когда он тестировал болид Ariel Atom, который при весе в 456 килограмм и 300-сильном моторе Honda K20Z3 разгонял его до 100 километров в час за 2,7 секунды, правда, тогда речь шла всё-таки о прототипе без лобового стекла. «Сарай» ABT E1000, видимо, получит как раз-таки битурбированный V8 и электромотор, что позволит добиться суммарной мощности в 1 000 лошадиных сил.

Ждать новых подробностей относительно 1000-сильного гибрида от ABT осталось недолго: компания представит автомобиль уже сегодня.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что дизельный Audi A8 получил 330-сильный апгрейд от ABT.