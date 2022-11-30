Обновлённый Mercedes-Benz eSprinter хочет стать самым дальнобойным в классе

В феврале 2023 года компания Mercedes-Benz представит обновлённый электрический фургон eSprinter, но уже показала в действии его техническую начинку: самый крупный в гамме фургон с высокой крышей смог проехать на одной зарядке типовой 475-километровый междугородний маршрут, при этом батарея разрядилась не полностью.

Скромный запас хода на одной зарядке — главное препятствие к массовому переходу на электромобили в сегменте LCV: на европейском рынке сегодня представлены десятки моделей, но все они ориентированы в основном на внутригородскую доставку и ближний пригород, а на большие дистанции грузы по-прежнему возят «углеводородные» грузовички и фургоны.

Актуальный eSprinter компания Mercedes-Benz представила в 2018 году: сейчас он предлагается с двумя батареями на выбор — ёмкостью 47 и 55 кВт·ч, единственный электродвигатель на передней оси выдаёт 85 кВт (116 л.с.) и 295 Нм, максимальный запас хода по циклу WLTP составляет скромные 158 км. Для сравнения скажем, что Fiat E-Ducato и его клоны из корпорации Stellantis могут проехать на одной зарядке до 370 км, Ford E-Transit — 317 км, Renault Master E-Tech — 208 км, VW e-Crafter/MAN eTGE — 115 км.

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В обновлённом Mercedes-Benz eSprinter ключевые для электромобиля характеристики будут значительно улучшены. В качестве демонстрации немецкая компания провела показательный пробег под присмотром инспектора TÜV Süd: фургон-прототип в актуальном кузове выехал по маршруту из музея Mercedes-Benz в Штутгарте до международного аэропорта в Мюнхене и вернулся обратно. Общая дистанция пробега составила 475 км, маршрут проходил по кратчайшему пути через Ульм с максимальным использованием автобанов, перепад высот на маршруте составил 575 м, то есть были ощутимые подъёмы и спуски. По возвращении приборы показывали, что фургон сможет на остатке заряда проехать ещё 20 км, итого выходит почти 500 км. Расход энергии на маршруте составил 21,9 кВт·ч/100 км.



Немецкий журнал auto motor und sport приводит ценные уточнения: загрузка фургона в показательной поездке была всего 200 кг, максимальная скорость не превышала 90 км/ч, средняя скорость составила 73,5 км/ч. Но даже с этими оговорками немецкие коллеги признают, что 21,9 кВт·ч/100 км — выдающийся показатель. Для сравнения они приводят электрический минивэн Mercedes-Benz EQV 300, который на тесте auto motor und sport показал расход 31 кВт·ч/100 км и даже при очень осторожном вождении его не удалось опустить ниже 25 кВт·ч/100 км. Получается, что обновлённый Mercedes-Benz eSprinter показывает энергоэффективность на уровне лучших легковых электромобилей, но, как говорится, не будем забегать вперёд, дождёмся официальных цифр после сертификации.



Mercedes-Benz сообщает, что обновлённый eSprinter будет предлагаться с тремя батареями на выбор, на демо-маршрут отправился фургон с самой большой батареей, но её ёмкость в пресс-релизе не указана. Впрочем, ёмкость несложно прикинуть, исходя из тестовых показателей, — примерно 107 кВт·ч.



После обновления Mercedes-Benz eSprinter станет глобальной моделью и выйдет на рынки США и Канады. Выпускаться модернизированный электрический фургон будет сразу на трёх заводах Mercedes-Benz — в Дюссельдорфе (Германия), Людвигсфельде (Германия) и Чарльстоне (США, штат Южная Каролина).

Дизайн обновлённого Mercedes-Benz eSprinter пока представлен в виде единственного тизера: радикальных перемен, судя по всему, не будет.

Добавим, что в сентябре Mercedes-Benz и американский электромобильный стартап Rivian объявили о создании СП для выпуска электрических фургонов в Европе, но это уже будут принципиально новые машины, разработанные на электромобильной модульной платформе VAN.EA (Mercedes-Benz Vans Electric Architecture), первые новинки на этой платформе увидят свет после 2025 года.

