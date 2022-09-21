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  • Aehra готовится к дебюту первенца: итальянская марка показала тизеры будущего кроссовера

Aehra готовится к дебюту первенца: итальянская марка показала тизеры будущего кроссовера

21.09.2022 62 0 0

Премьера концепта модели пройдёт в следующем месяце. На рынок товарная версия SUV, которая сейчас находится в разработке, выйдет в 2025 году.

 

О появлении на глобальном авторынке новой компании Aehra стало известно в конце июня текущего года. Штаб-квартира стартапа находится в Милане (Италия). Как Kolesa.ru сообщал ранее, Aehra намерена наладить производство просторных, роскошных и передовых по части технологий электромобилей. Основателями компании являются итальянцы инженер и предприниматель Сандро Андреотти, а также Хазим Нада, эксперт в области теоретической физики и прикладной математики, занимающийся продажей «сырьевых товаров».
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Тизер кроссовера Aehra

В 2025 году Aehra собирается вывести на рынок полностью электрические кроссовер и седан. В скором времени, уже в следующем месяце, компания планирует представить свой первый SUV (очевидно, пока в статусе концепта), а также рассекретить его имя. Чтобы подогреть интерес к новинке, производитель опубликовал несколько тизеров, демонстрирующих силуэт будущего люксового «электрокросса».

За дизайн моделей Aehra отвечает Филиппо Перини, который ранее работал в Lamborghini. Судя по изображениям, опубликованным на официальном сайте нового итальянского бренда, у кроссовера будут короткие свесы, передняя часть с уклоном к низу, головная оптика двухуровневая, ходовые огни имеют форму четырёх тонких светодиодных полос. Нижнюю часть переднего бампера, вероятно, снабдили сплиттером, а по бокам расположили крупные воздухозаборники.

На изображениях видно, что SUV Aehra (как минимум, концепт) получил «двери-бабочки» спереди (открываются в сторону и вверх), а также конструкцию типа «крылья чайки» сзади (открываются в направлении вверх). Пятая дверь покатая, окно плавно переходит в корму с лаконичным выступом, на гранях которого расположены задние фонари в виде узких полос; кроме того, им вторят подобные тонкие линии, расположенные в нижней части бампера.

По словам главного дизайнера компании, кроссовер Aehra сможет похвастаться органичным сочетанием «элегантности итальянского дизайна с самыми лучшими мировыми материалами и инженерными разработками». Салон пока не представлен даже на тизерах. Вероятно, в октябре в рамках презентации прототипа появятся подробности и об экстерьере, и об интерьере модели.

Никаких данных о силовой установке электрического кроссовера пока нет. В списке предполагаемых конкурентов числятся электромобили брендов Tesla, Lucid, BMW, Mercedes-Benz и Porsche. Отметим, в Европе Тесла за прошлый год сумела нарастить продажи на 73% до 169 507 экземпляров, а на домашнем рынке, в США, в 2021-ом результат подрос почти на 39% до 302 000 единиц.

В Aehra планируют, что каждая модель будет выпускаться тиражом примерно от 15 до 25 тыс. экземпляров (речь идёт о глобальном тираже). Пока есть только ориентировочный стартовый ценник – вероятно, люксовый кроссовер обойдётся примерно в 160-180 тыс. долларов. Второй моделью итальянского бренда станет седан, презентация прототипа «четырёхдверки» намечена на февраль 2023 года.

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